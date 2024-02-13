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Не то проповедовал, не с теми общался: священника УПЦ приговорили к 5 годам тюрьмы
Не то проповедовал, не с теми общался: священника УПЦ приговорили к 5 годам тюрьмы - 13.02.2024 Украина.ру
Не то проповедовал, не с теми общался: священника УПЦ приговорили к 5 годам тюрьмы
Священника Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата приговорили к реальному сроку за переписку в мобильном телефоне. Его признали виновным в поддержке специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
2024-02-13T15:43
2024-02-13T15:43
2024-02-13T15:43
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Церковнослужитель во время проповедей поддерживал СВО на Украине, заявили украинские правоохранители. Священник общался с верующими прихожанами, убеждал их покинуть Украину, а сам ждал освобождения Днепра (бывший Днепропетровск) от украинской власти. "При обыске у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлёвской пропаганды", - сообщили в СБУ.Днепропетровский суд признал священника виновным и приговорил к 5 годам тюрьмы.В сентябре 2022 года СБУ задержали священнослужителя в его собственном доме. Приговор суда вступил в законную силу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сбу, украина, священник
Новости, СБУ, Украина, священник
Не то проповедовал, не с теми общался: священника УПЦ приговорили к 5 годам тюрьмы
Священника Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата приговорили к реальному сроку за переписку в мобильном телефоне. Его признали виновным в поддержке специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
Церковнослужитель во время проповедей поддерживал СВО на Украине, заявили украинские правоохранители. Священник общался с верующими прихожанами, убеждал их покинуть Украину, а сам ждал освобождения Днепра (бывший Днепропетровск) от украинской власти.
"При обыске у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлёвской пропаганды", - сообщили в СБУ.
Днепропетровский суд признал священника виновным и приговорил к 5 годам тюрьмы.
В сентябре 2022 года СБУ задержали священнослужителя в его собственном доме. Приговор суда вступил в законную силу.