https://ukraina.ru/20240213/1053269694.html

Прекратить политический мазохизм. Толстой заявил о приостановке российского участия в ПА ОБСЕ

Прекратить политический мазохизм. Толстой заявил о приостановке российского участия в ПА ОБСЕ - 13.02.2024 Украина.ру

Прекратить политический мазохизм. Толстой заявил о приостановке российского участия в ПА ОБСЕ

Государственная дума и Совет Федерации РФ рассмотрят проект постановления о приостановке участия России в заседаниях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом 13 февраля сообщил вице-спикер Госдумы, депутат фракции "Единая Россия" Петр Толстой в своем телеграм-канале

2024-02-13T15:16

2024-02-13T15:16

2024-02-13T15:16

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Изначально предполагалось, что Парламентская ассамблея ОБСЕ станет площадкой для диалога и поиска компромисса между странами. Теперь ассамблея больше похожа на русофобский цирк, заявил Толстой."Однако, в последние годы каждая сессия ассамблеи все больше напоминает русофобский цирк, где слушать и слышать Россию не хотят. Сама же ОБСЕ превратилась во враждебную антироссийскую структуру", - отметил парламентарий.Толстой напомнил случаи, когда в Донецке и Луганске "беспристрастные" представители ОБСЕ открыто работали в интересах ВСУ. Также ОБСЕ годами не замечала нарушений прав русскоязычных граждан в Прибалтике и на Украине, героизацию украинских нацистов и издевательств украинских властей над духовенством и прихожанами канонической Украинской Православной Церкви, добавил депутат Государственной Думы.По словам Толстого, с 2014 года против российской делегации в ПА ОБСЕ применяется "целый набор больших и малых пакостей – в 2022 году там пытались оспорить полномочия делегатов от России, затем Великобритания и Польша отказали российской делегации в визах.Из-за постоянных попыток помешать работе российской делегации, Москва в прошлом году отказалась оплачивать взнос в бюджет этой организации, а в этом году российских парламентариев хотят лишить права голоса, напомнил Толстой.Депутат от партии "Родина", первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") тем временем напомнил, что Россия стояла у истоков создания ОБСЕ в 1973 году и что один из официальных языков организации – русский. Однако, после распада СССР, организация стала занимать открытую антироссийскую позицию и вмешиваться во внутренние дела РФ."Так было, пока тлел конфликт на Северном Кавказе и неистовствовала карманная прозападная оппозиция. Немудрено, ведь лидирующие позиции в той же парламентской ассамблее ОБСЕ занимали депутаты из США и Европы - их просто больше", - напомнил Журавлев.Несмотря на упорные попытки изгнать российскую делегацию из ОБСЕ, российские парламентарии упорно ездили в Вену, чтобы попытаться донести до них свою точку зрения, "пока не стало окончательно ясно – это все равно, что метать бисер перед свиньями", рассказал депутат."Мы, естественно, перестанем платить обязательные взносы в бюджет ОБСЕ, это примерно 5,5 миллиона долларов в год, на которые, к слову, безбедно существовала вся эта чиновничья европейская шушера. Да и само существование организации, которая, по идее, должна наблюдать за безопасностью в мире, без России - просто чушь", - отметил глава комитета по обороне, который 13 февраля распространила его пресс-служба.Алексей Журавлев допустил, что без России ОБСЕ или перестанет действовать, или "все делегаты просто перегрызутся между собой, как пауки в банке".

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новости, петр толстой, алексей журавлёв, обсе, россия