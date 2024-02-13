https://ukraina.ru/20240213/1053268288.html

Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины

Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины - 13.02.2024 Украина.ру

Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины

Уклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает сensor.net

2024-02-13T15:25

2024-02-13T15:25

2024-02-13T15:25

уклонисты

уголовное дело

новости

украина

нацполиция

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"Они и дальше подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, тогда уже будет реальный срок", - объяснил он.Цуцкиридзе рассказал, что сейчас на Украине расследуется около 9,4 тысячи производств по уклонению от мобилизации. В суд направлено 2,6 тысячи дел.Наибольшее количество уголовных производств по уклонению от мобилизации расследуется в приграничных областях – Одесская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая.По данным Times, погранслужба Украины с начала российской военной операции задержала более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно покинуть страну.Британские журналисты написали статью о попытках украинцев покинуть страну из-за мобилизации. Они платят за фальшивые документы для перехода границы или бегут через леса и реки, используя дорогостоящие услуги проводников, выяснили журналисты. СМИ указывали, что десятки мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, утонули в реке Тиса.

https://ukraina.ru/20240206/1053112625.html

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уклонисты, уголовное дело, новости, украина, нацполиция