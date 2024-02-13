https://ukraina.ru/20240213/1053268288.html
Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины
Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины - 13.02.2024 Украина.ру
Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины
Уклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает сensor.net
2024-02-13T15:25
2024-02-13T15:25
2024-02-13T15:25
уклонисты
уголовное дело
новости
украина
нацполиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg
"Они и дальше подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, тогда уже будет реальный срок", - объяснил он.Цуцкиридзе рассказал, что сейчас на Украине расследуется около 9,4 тысячи производств по уклонению от мобилизации. В суд направлено 2,6 тысячи дел.Наибольшее количество уголовных производств по уклонению от мобилизации расследуется в приграничных областях – Одесская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая.По данным Times, погранслужба Украины с начала российской военной операции задержала более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно покинуть страну.Британские журналисты написали статью о попытках украинцев покинуть страну из-за мобилизации. Они платят за фальшивые документы для перехода границы или бегут через леса и реки, используя дорогостоящие услуги проводников, выяснили журналисты. СМИ указывали, что десятки мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, утонули в реке Тиса.
https://ukraina.ru/20240206/1053112625.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_144:0:1423:959_1920x0_80_0_0_78d24480a3a4c9d1bf3673b9230786c6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
уклонисты, уголовное дело, новости, украина, нацполиция
Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины
Уклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает сensor.net
"Они и дальше подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, тогда уже будет реальный срок", - объяснил он.
Цуцкиридзе рассказал, что сейчас на Украине расследуется около 9,4 тысячи производств по уклонению от мобилизации. В суд направлено 2,6 тысячи дел.
Наибольшее количество уголовных производств по уклонению от мобилизации расследуется в приграничных областях – Одесская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая.
"Если анализировать те приговоры, которые уже есть, то в подавляющем большинстве уклоняющиеся от мобилизации мужчины получают условные сроки наказания. Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, находящихся на содержании этих людей, детей, их аргументы по поводу непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он годен. Но здесь еще нужно распределять, когда наступает сам момент уклонения. Если это первая повестка и мужчина просто не явился, нужно выяснить, почему так произошло. <...> Мы устанавливаем, было ли известно человеку о повестке или нет", - пояснил он.
По данным Times, погранслужба Украины с начала российской военной операции задержала более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно покинуть страну.
Британские журналисты написали статью о попытках украинцев покинуть страну из-за мобилизации. Они платят за фальшивые документы для перехода границы или бегут через леса и реки, используя дорогостоящие услуги проводников, выяснили журналисты. СМИ указывали, что десятки мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, утонули в реке Тиса.