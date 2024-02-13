Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины - 13.02.2024 Украина.ру
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Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины
Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины - 13.02.2024 Украина.ру
Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины
Уклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает сensor.net
2024-02-13T15:25
2024-02-13T15:25
уклонисты
уголовное дело
новости
украина
нацполиция
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"Они и дальше подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, тогда уже будет реальный срок", - объяснил он.Цуцкиридзе рассказал, что сейчас на Украине расследуется около 9,4 тысячи производств по уклонению от мобилизации. В суд направлено 2,6 тысячи дел.Наибольшее количество уголовных производств по уклонению от мобилизации расследуется в приграничных областях – Одесская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая.По данным Times, погранслужба Украины с начала российской военной операции задержала более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно покинуть страну.Британские журналисты написали статью о попытках украинцев покинуть страну из-за мобилизации. Они платят за фальшивые документы для перехода границы или бегут через леса и реки, используя дорогостоящие услуги проводников, выяснили журналисты. СМИ указывали, что десятки мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, утонули в реке Тиса.
https://ukraina.ru/20240206/1053112625.html
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452
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уклонисты, уголовное дело, новости, украина, нацполиция
уклонисты, уголовное дело, Новости, Украина, Нацполиция

Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины

15:25 13.02.2024
 
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Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Уклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает сensor.net
"Они и дальше подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, тогда уже будет реальный срок", - объяснил он.
Цуцкиридзе рассказал, что сейчас на Украине расследуется около 9,4 тысячи производств по уклонению от мобилизации. В суд направлено 2,6 тысячи дел.
Наибольшее количество уголовных производств по уклонению от мобилизации расследуется в приграничных областях – Одесская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая.

"Если анализировать те приговоры, которые уже есть, то в подавляющем большинстве уклоняющиеся от мобилизации мужчины получают условные сроки наказания. Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, находящихся на содержании этих людей, детей, их аргументы по поводу непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он годен. Но здесь еще нужно распределять, когда наступает сам момент уклонения. Если это первая повестка и мужчина просто не явился, нужно выяснить, почему так произошло. <...> Мы устанавливаем, было ли известно человеку о повестке или нет", - пояснил он.

По данным Times, погранслужба Украины с начала российской военной операции задержала более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно покинуть страну.
Британские журналисты написали статью о попытках украинцев покинуть страну из-за мобилизации. Они платят за фальшивые документы для перехода границы или бегут через леса и реки, используя дорогостоящие услуги проводников, выяснили журналисты. СМИ указывали, что десятки мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, утонули в реке Тиса.
- РИА Новости, 1920, 06.02.2024
6 февраля, 11:47
Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую странуКто не хочет идти "на войну" против России, должен "искать себе другую страну", заявил депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Кривошеев
 
уклонистыуголовное делоНовостиУкраинаНацполиция
 
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