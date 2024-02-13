https://ukraina.ru/20240213/1053266313.html

Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись

Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись - 13.02.2024 Украина.ру

Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля ответил журналистам, действительно ли глава государства Владимир Путин пообщался с американским журналистом Такером Карлсоном не под запись и шла ли речь об Украине

2024-02-13T13:30

2024-02-13T13:30

2024-02-13T13:30

дмитрий песков

карлсон

новости

владимир путин

беседа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/18/1051319128_0:99:2145:1306_1920x0_80_0_0_e3eeaba57cd4c6c083299b50a8086b4f.jpg

"У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим", - сказал Песков.Карлсон прилетел в Москву, чтобы побеседовать с российским лидером. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Получившееся интервью было опубликовано в ночь на 9 февраля. За первые сутки в соцсети Х оно набрало более 100 миллионов просмотров.

https://ukraina.ru/20240212/1053237141.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий песков, карлсон, новости, владимир путин, беседа