Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись - 13.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240213/1053266313.html
Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись
Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись - 13.02.2024 Украина.ру
Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля ответил журналистам, действительно ли глава государства Владимир Путин пообщался с американским журналистом Такером Карлсоном не под запись и шла ли речь об Украине
2024-02-13T13:30
2024-02-13T13:30
дмитрий песков
карлсон
новости
владимир путин
беседа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/18/1051319128_0:99:2145:1306_1920x0_80_0_0_e3eeaba57cd4c6c083299b50a8086b4f.jpg
"У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим", - сказал Песков.Карлсон прилетел в Москву, чтобы побеседовать с российским лидером. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Получившееся интервью было опубликовано в ночь на 9 февраля. За первые сутки в соцсети Х оно набрало более 100 миллионов просмотров.
https://ukraina.ru/20240212/1053237141.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/18/1051319128_99:0:2030:1448_1920x0_80_0_0_0b9125d10c6a5a8920fdf7982e380bb1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий песков, карлсон, новости, владимир путин, беседа
Дмитрий Песков, Карлсон, Новости, Владимир Путин, беседа

Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись

13:30 13.02.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля ответил журналистам, действительно ли глава государства Владимир Путин пообщался с американским журналистом Такером Карлсоном не под запись и шла ли речь об Украине
"У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим", - сказал Песков.
Карлсон прилетел в Москву, чтобы побеседовать с российским лидером. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
Получившееся интервью было опубликовано в ночь на 9 февраля. За первые сутки в соцсети Х оно набрало более 100 миллионов просмотров.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Вчера, 07:27
Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - СимоньянМногие жители США, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поняли, что им врали о происходящем на Украине. На это указала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"
 
Дмитрий ПесковКарлсонНовостиВладимир Путинбеседа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько
15:16Прекратить политический мазохизм. Толстой заявил о приостановке российского участия в ПА ОБСЕ
15:13"Пойду в колготках на передовую": Киркоров в Горловке спел хит украинской певицы про февраль
14:17Одесситки выгнали из трамвая военкома с автоматом
14:16"Мясу даже позывные не присваивают". За что выпил 12 бутылок супердорого вина президент Зеленский
14:02Геннадий Алёхин: ВСУ будут биться за Купянск, но Россия решит проблему Харькова, расстроив "экспертов"
13:30Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись
12:58Министра культуры Литвы Симонаса Кайриса в России объявили в розыск
12:58В Днепропетровске остановили ТЭЦ, власти заявили об ударе БПЛА
12:57Мобилизуют специалистов. Мэр Днепропетровска пожаловался, что аварии устранять уже некому
12:49Деиндустриализация Германии и украинский кризис
12:46"Мой дедушка и нацисты". Семейные секреты Анналены Бербок
12:32Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России
12:00Жесткий ответ на воровство активов, атаки, новый замглавкома ВСУ. Главное на Украине на 12:00 13 февраля
11:49Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск
11:48"Дед Дементий вспомнил Чингачгука" - Медведев о том, как на Западе впервые отыскали Украину на карте
11:44Маск согласился с мнением Карлсона об американской помощи Украине
11:42"Точное попадание лекарства в цель": Медведев объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина
11:20Суд во Львове отказал Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора украинского языка
10:52Зеленский едет в Париж и Берлин за гарантиями безопасности - Bloomberg
Лента новостейМолния