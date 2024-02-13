Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля ответил журналистам, действительно ли глава государства Владимир Путин пообщался с американским журналистом Такером Карлсоном не под запись и шла ли речь об Украине
"У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим", - сказал Песков.
Карлсон прилетел в Москву, чтобы побеседовать с российским лидером. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
Получившееся интервью было опубликовано в ночь на 9 февраля. За первые сутки в соцсети Х оно набрало более 100 миллионов просмотров.
Вчера, 07:27Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - СимоньянМногие жители США, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поняли, что им врали о происходящем на Украине. На это указала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"