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Окопный "гардероб" начинается с обуви

Окопный "гардероб" начинается с обуви - 13.02.2024 Украина.ру

Окопный "гардероб" начинается с обуви

Хорошая, прочная обувь — едва ли не самый важный элемент одежды в повседневной жизни, а для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации, играет большое значение. "Единого "обувного парка", скажем так, на линии боевого соприкосновения нет.

2024-02-13T04:30

2024-02-13T04:30

2024-02-13T04:30

эксклюзив

сво

военные

волонтеры

фронт

ботинки

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Выбор зависит от того, какую функцию выполняет подразделение, от того, насколько вообще бойцы были финансово обеспечены. Есть модели, которые в силу обстоятельств стали популярны — Lowa, Haix и прочее. Также, бывает, используются всякие галоши и резиновые сапоги, особенно актуально это для северной части [Украины], там леса, дожди и море грязи. Такие тенденции наблюдались в первый год проведения спецоперации.Тем военнослужащим, которые заключили контракты, прошли переобучение на полигонах, теперь перед отправкой в район СВО выдают не только новую полевую форму Минобороны России ВКБО (всесезонный комплект базового обмундирования), но все, что потребуется в боевых условиях.Правда, на полигонах сначала была неразбериха с формой, потому, что тыловики выдавали форму согласно учетным карточкам из военкоматов, где были указаны размеры военнослужащих, когда они были молодыми. Актуальные данные были только у тех военнослужащих запаса, что посещали военкомат и проходили сборы. На них форма сидела отлично. Такая картина наблюдалась в первые месяцы после частичной мобилизации."Полный комплект включает в себя 18 позиций экипировки. Большинство позиций можно комбинировать между собой для оптимизации обмундирования под температурный режим от -40 °C до +15 °C. ВКБО – это экипировка, подходящая для использования в мороз, ветер, дождь, теплую погоду", - особо подчеркнули в военном ведомстве. Новая форма сначала была протестирована в реальных боевых условиях. В массовое производство она пошла после учета всех рекомендаций военнослужащих. Также бойцы получили новые тактические ботинки. Поверхность у них из нубука, в бока вшита сетка, ботинки снабжены ортопедической стелькой, а за счет мембраны ноги в них не потеют.Как рассказали в концерне "Калашников", новый комплект полностью называется "ВКПО 3.0 обр. 2022". Форма появилась в результате сотрудничества профильного подразделения концерна со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ.В тоже время, специалисты армейских тыловых служб отмечают, что инициатива военнослужащих, что покупают на свой риск форму на рынке не наказуема. Никто не будет отнимать, все, что куплено на рынке после нескольких стирок придет в негодность, так у одежды, предназначенной для рыбалки, охоты совершенно другие требования к материалам и ниткам. Ее можно использовать в редкие минуты отдыха или увольнении. Кроме того, командир подразделения вправе требовать от подчиненных, чтобы на боевых позициях они находись в форме установленного в Вооруженных силах России образца. Она не только не подведет в бою, но и позволит не попасть под дружеский огонь. Такого мнения придерживаются многие командиры на передовой."Хорошая обувь — это безусловно. Едва ли не самое важное, — поделился, например, один из командиров отдельного отряда специального назначения. — То есть к выбору обуви перед отправкой в командировку нужно отнестись максимально серьезно, потому что если ты, допустим, порвал штаны — можно надеть штаны большего размера, их можно ушить, подпоясаться. Если же у тебя дешевая обувь истрепалась — ты свой размер можешь просто не найти".При ненадлежащем уходе за обувью она может прийти в негодность даже без механических повреждений. Сразу отбросим сравнение расцветки новой формы "мультикам" со стандартами НАТО. Некое сходство, конечно, есть — за счёт семи оттенков, которые обеспечивают высокую степень маскировки бойца как в летних, так и в зимних условиях данного региона. Отметим, что новый комплект "ВКПО 3.0" представлен компанией ООО "Триада-ТКО", входящей в состав ГК АО "Концерн Калашников".Отдельная тема — обувь, которая представлена облегченными ботинками, оборудованными мембраной — она обеспечивает вентиляцию в жаркую погоду и защищает от промокания в дождливую погоду. У ботинок также предусмотрена удобная шнуровка. В ближайшее время вся российская группировка войск будет переодета в новую форму одежды. По крайней мере, представители тыловых служб заверяют, что комплекты завезены с расчетом на весь личный состав."Первые мои берцы были с тканевыми вставками по бокам. Эти вставки забились грязью очень сильно, и обувь перестала дышать, как итог — сапоги просто "зацвели". Носить такую обувь просто опасно, вся эта дрянь может попасть в организм через микротрещины и мозоли, и ты в конечном итоге останешься без ноги", — рассказал один из опытных бойцов, выполняющий боевые задачи на Харьковском направлении.По его словам на передовой в прошлом году можно было встретить абсолютно разный выбор обуви у солдата. Лично он две командировки использовал уставные берцы, качество которых, по его словам, было достаточно хорошим. Однако выбор обуви во многом зависит от того, какие задачи выполняют бойцы.Существуют и специальные ботинки с кевларовыми вставками в подошве, созданные для уменьшения урона при подрыве на минах. Бойцы, с которыми доводилось беседовать, лично не встречались с такими экземплярами, а потому не могут дать объективную оценку такой обуви. Однако в интернете можно найти видео последствий подрыва на мине в подобной обуви.В холодное время года выбор обуви не менее важен, однако, по словам бойцов, — специальный зимний комплект не обязателен, можно обойтись хорошими термоносками. Многие считают, что зимой множество вариантов обуви. Используют и уставные зимние ботинки, и демисезонные трекинговые ботинки. Хорошим вариантом для холодных времен еще можно считать пробковые сапоги. Как на рыбалку, но с утеплителем. В них очень тепло, а главное, они не промокают.Выбор хороших носков не менее важен, чем выбор правильной обуви. Солдаты и офицеры также используют трекинговые носки с влагоотводом, для предотвращения болезней ног. Они очень прочные, хороший материал и есть влагоотвод, а это, как-никак, уменьшает риск гниения ног, особенно в те моменты, когда ты не снимаешь обувь по несколько дней. Хорошие носки снижают риски появления мозолей, хотя на это, конечно, влияет и ряд других факторов: влажность, обувь, интенсивность передвижения.Несмотря на хорошую обувь и носки, важный фактор для поддержания ног в рабочем состоянии — обязательное соблюдение личной гигиены. Самым распространенным вариантом, по словам бойцов, являются влажные салфетки и проветривание обуви в те моменты, когда это возможно. Но есть и другие способы ухода за ногами.К личной гигиене ног относится не только регулярное протирание влажными салфетками или помывка, но и использование различных антисептических мазей. Самая популярная — это паста Теймурова, она есть еще в виде спрея. И почему спрей лучше? Потому что его можно пшикнуть в берцы, можно запшикать ноги, а мазь впитывается и имеет достаточно неприятный запах, который не все способны перенести. Для ухода за ногами помогает даже банальная перекись водорода, однако для дезинфекции обуви она может оказаться не такой эффективной.Вскоре после начала частичной мобилизации, появились сообщения о том, что выпуск теплых и удобных ботинок для военных начали обувные фабрики в различных регионах России. К примеру, партии обуви для мобилизованных изготовляла московская компания "Фарадей", которая специализируется на армейских поставках. Бойцы получили "зимние ботинки с подкладкой из сетчатого полотна и полиэтиленовой стелькой с утолщением-супинатором. В Костромской области наладили выпуск адаптированных для СВО специальных ботинок из натуральной водостойкой кожи с улучшенными характеристиками. И таких примеров-множество.Судя по оценкам специалистов, знакомых с ситуацией, производств, которые сейчас работают на нужды фронта (создаются вновь или перепрофилируют уже работающие "штатские" линии), становится всё больше. Поставляемая в данном случае обувь производится частично из российских материалов, частично из импортных. При производстве используется кожа, резина и пропитки отечественного происхождения, фурнитура в основном тоже российская. Да и в целом материалы для её производства преимущественно отечественные.Есть другая проблема: хватит ли для нужд действующей армии той современной обуви, которую производят сейчас и которую зачастую закупают сами бойцы. Некоторые эксперты считают, что отечественные производители загружены на несколько месяцев вперёд. Объёмы довольно большие, и существующих мощностей, мягко говоря, не хватает. Поэтому и приходится использовать "ножную экипировку" от иностранных производителей.Как уже отмечалось, зачастую военнослужащие самостоятельно заботятся о закупке обуви. Контрактники и добровольцы стали обеспечивать себе качественную тактическую обувь в индивидуальном порядке с начала частичной мобилизации. Налаженный за полтора года параллельный импорт из западных стран в Россию затронул в том числе военную обувь. И если есть финансовые возможности, военнослужащие порой выбирают "топовые" европейские образцы.Причём надо учесть, что тактическая обувь для туристов и "экстремалов" (при всех своих достоинствах лёгкости и прочности) не приспособлена к действительно тяжёлым условиям эксплуатации, отметил, например, блогер Александр Арутюнов (известный как Razvedos). "Это военная обувь либо военно-тактическая, — уточняет эксперт. — Именно тактическая обувь — это максимум горы или полигон, тогда как военная производится под другие задачи и по другим техническим заданиям. У них хорошие военные модели становятся "тяжёлыми и громоздкими", они делают выбор в пользу полукроссовок зелёного цвета, то есть тактических ботинок, и получают потом проблемы с опорно-двигательным аппаратом и живучестью этой обуви, не рассчитанной на тяжелые условия эксплуатации", — поясняет Арутюнов.При всех сложностях в войска, которые находятся в зоне СВО, действительно поступает много качественных военных образцов, считают специалисты. И отечественный "Фарадей" в самом деле централизованно поставляет хорошие военные модели для экипировки.Не снижают активности волонтёры: закупают самую разную обувь, включая "топовые" Belleville, Aku, Prabos, Haix, Lowa, Zimberland, а также модели белорусских и турецких производителей (в некоторых подразделениях именно турецкая обувь выдаётся централизованно). Сами военнослужащие порой самостоятельно закупают обувь разных фирм.При этом эксперты сходятся во мнении: российские образцы, поступающие в войска сегодня, судя по отзывам участников СВО, заметно отличаются в лучшую сторону от тех, которые были в наличии раньше, и заслуживают самых высоких оценок.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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эксклюзив, сво, военные, волонтеры, фронт, ботинки