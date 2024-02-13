https://ukraina.ru/20240213/1033266616.html

Николай Гнедич: 240 лет наследнику казаков, заставившему Гомера петь по-русски

Николай Гнедич: 240 лет наследнику казаков, заставившему Гомера петь по-русски - 13.02.2024 Украина.ру

Николай Гнедич: 240 лет наследнику казаков, заставившему Гомера петь по-русски

Великий русский переводчик и литератор, современник Пушкина Николай Иванович Гнедич родился 13 февраля 1784 года. Именно ему принадлежит эталонный перевод гомеровской "Илиады" на русский язык. И не только поэмой, написанной гекзаметром, он остался в истории российской словесности

2024-02-13T16:00

2024-02-13T16:00

2024-02-13T16:00

история

история

полтава

санкт-петербург

поэт

литература

xix век

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103326/26/1033262663_0:372:1580:1261_1920x0_80_0_0_9a5dfee3ab0058e2cc0a58ff5d5b27b1.jpg

Как потомок сотника в ученье подалсяНиколай Гнедич мог отследить свою родословную с 1677 года. В этом году Яков Гнедич именуется "значным войсковым товарищем". Тринадцать лет спустя его сын Анисим уже был сотником в Котельве и назван в летописи "славетным паном". Затем ещё три поколения были сотниками в той же Котельве, которая была вскоре после полтавской баталии передана из гетманского Гадячского полка в слободской Ахтырский.Деду нашего героя Петру Осиповичу ничего не стоило подтвердить дворянство.Когда родился Мыкола, дед был еще жив, а отец служил в Полтаве в небольших чинах. Детство же своё наш герой проводил в селе Бригадировке Богодуховского уезда.С самого начала жизнь старшего отпрыска этой семьи не задалась. Рано потерял он мать и заболел оспой, которая изуродовала его лицо и лишила правого глаза.С ранних лет будущий академик слышал эпические распевы в исполнении кобзарей. Вот как он описывал их:Я помню издетства, как в нашем селении старец,Захожий слепец, наигрывал песни на струнахПро старые войны, про воинов русских могучих.Как вижу его: и сума за плечами и кобза,Седая брада и волосы до плеч седые;С клюкою в руках проходил он по нашей деревнеИ, зазванный дедом, под нашею хатой уселся.Мыкола мечтал об армейской службе, но родитель понимал, что увечного туда не возьмут. Для мелкого малороссийского дворянства с казацкими корнями альтернативой военной службе могла быть духовная карьера, а значит нужно было готовить сына к монашеству.В духовной семинарии Гнедич показал особые способности в изучении греческого языка. Когда семинарию перевели из Полтавы в Новомиргород, отец решил пристроить сына в другое учебное заведение – харьковский коллегиум.В 1798 году, когда юный Гнедич переехал в губернский город Харьков, два давних приятеля его отца прославились на ниве изящной словесности. Дядя Вася Капнист опубликовал комедию "Ябеда", а дядя Ваня Котляревский переработал на малороссийском наречии "Энеиду" Вергилия. Впоследствии Гнедич будет вести с ними активную переписку. Уже в Харькове он сделал свои первые успехи в риторике, стихосложении и комментировании античных текстов и изъявил желание учиться дальше."…я достигаю полноты телесного возраста"По окончании коллегиума в 1800 году Гнедич поехал в Москву и явился к директору университета Ивану Петровичу Тургеневу. Так как студентов в это время был полный комплект, то Мыкола и приехавший вместе с ним приятель его по коллегиуму Алексей Юшневский — будущий член Южного тайного общества декабристов — были помещены в Благородный пансион на Большой Никитской улице. Пансион оказался им не по карману.Через какое-то время Гнедич был переведен в университет и учился там до конца 1802 года. Одни исследователи его жизни утверждают, что Николай Иванович прослушал полный курс, а другие приходят к мысли, что он вынужден был оставить учёбу по недостатку средств.В 1802 году Гнедич перевел и поставил на сцене Московского театра две трагедии: "Абюфар, или Арабская семья" Дюси (с французского) и "Заговор Фиеско в Генуе" Шиллера (с немецкого, совместно с приятелем С. Адлером). Обе пьесы, особенно вторая, шли с успехом и были изданы книжками. Тогда же у него вышел сборник стихотворений, небольших пьес, "рассуждений" и повестей под общим названием "Плоды уединения".В 1802 году Николай пишет родителю в Бригадировку:"Батюшка, вам известно, что я достигаю полноты телесного возраста, достигаю той точки жизни, того периода, в которых должен я благодарностью платить Отечеству. (…) Позвольте мне вступить в военную службу".Иван Петрович посоветовал попытать счастья на поприще гражданской службы.В 1803 году Гнедич поступает писцом в департамент министерства народного просвещения, которое возглавлял самый большой знаток русского правописания, уроженец Черниговщины граф Пётр Васильевич Завадовский. Он, а затем и его преемник, граф Алексей Кириллович Разумовский, предпочитали во вверенном им ведомстве видеть малороссов, так как у них образование было основательным и систематическим.В Департаменте с 1802 года служил юный Константин Батюшков письмоводителем. Начальником их был Михаил Никитич Муравьев, поэт екатерининского века. Благодаря дружбе с Батюшковым Гнедич вошел в дом Муравьевых. Впоследствии Гнедич был дружен с его детьми, будущими декабристами. Там бывал товарищ министра уделов Алексей Николаевич Оленин, который высоко оценил литературные способности Гнедича.В 1805 году умирает Иван Петрович Гнедич, и Бригадировка достаётся его дочери Галине. Там она и проживёт до конца дней, так и не выйдя замуж. Николай будет часто навещать сестру, а в 1810 году поездка чуть не стала для него фатальной. На обратном пути лошади понесли, на мосту через Днепр Гнедича вышибло из коляски, он полетел в воду, как он пишет, "торчь головою". Гнедич захворал, заболел у него от этих передряг и оставшийся глаз.К тому времени Гнедич уже стал известным в столице литератором, вхожим во многие уважаемые дома. Правда, не во все.Николай Иванович сообщал Василию Капнисту: "Гаврила Романович, съехавшись один раз со мною у князя Бориса Голицына, выгнал меня из дому за то, что я изъявил нежелание быть сотрудником Общества("Русская беседа" — прим. автора.). Не подумайте, что сказка, — существенное приключение, заставившее в ту минуту думать, что я зашел в кибитку Скифов". Позднее Державин всё же стал принимать его у себя.Циклоп становится русским ГомеромОленин взял под покровительство молодого литератора, а затем, после того, как в Петербурге открылась публичная библиотека, устроил Гнедича туда помощником библиотекаря. В здании книгохранилища Николаю Ивановичу выделили квартиру по соседству с Иваном Крыловым, который и стал его ближайшим другом.Пока одни исследователи собирали фольклор, а другие делали прозаические переводы с греческого и латыни, случился перевод Фенелона на русский язык. Причём произведён он был гекзаметром, как и поэмы Гомера. Василий Тредиаковский создал свою "Теилемахиду" так, что читать её было невозможно. С тех пор русский гекзаметр стал на многие десятилетия невозможен.И Николай Иванович сначала делает краткое прозаическое изложение, а затем пытается перелагать александрийским стихом.Будущий министр Сергей Уваров обратился к Гнедичу с письмом, в котором доказывал превосходство гекзаметра над александрийским стихом. Оно вызвало возражения Василия Капниста: до этого времени гекзаметр в своих стихах использовал только Тредьяковский, слог которого, как бы сказали сейчас, "ужас-ужас".И Гнедич решился! Гекзаметрические переводы "Илиады" были опубликованы с 1813 по 1826 год. К тому времени Николай Иванович уже состоял библиотекарем, заведовавшим отделением греческих книг.А пока он переводил песнь за песнью, то принимал участие в жизни молодых авторов. Так, например, когда Пушкин был сослан на Юг, именно Гнедич наблюдал за изданием "Руслана и Людмилы" и "Кавказского пленника".Сам Пушкин оставил диаметрально противоположные отзывы о главном труде Гнедича. Есть восхищение:"Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;Старца великого тень чую смущённой душой".И есть глумление:"Крив был Гнедич-поэт, преложитель слепого Гомера,Боком одним с образцом схож и его перевод".И тем не менее, Пушкин дружил с Гнедичем, ценил его мнение. Но более близким другом Николаю Ивановичу был Василий Жуковский.Гнедич, как вспоминал Николай Греч через двадцать лет после его кончины, был "росту выше среднего, статен, благороден осанкою, но ужасно обезображен оспою. Лицо его было покрыто не только рябинами, но и швами; правый глаз вытек, но левый блистал чувством и умом; улыбка его была приветливая, и выражение лица, изуродованного оспою, привлекательное. Я уверен, что без этой губительной болезни, он был бы красавцем. Голос у него был громкий, выразительный и вкрадчивый. Он держал себя и одевался опрятно, щеголевато, со вкусом, вообще имел все приемы и обычаи светского человека, и оттого слыл гордым и спесивым".К концу жизни Гнедич страдал туберкулёзом, ездил лечиться на Кавказ и в Одессу, но ничего не помогало. В 1830 году он вышел в отставку, а тремя годами позже скончался от гриппа. На похоронах Гнедича в Александро-Невской лавре были Пушкин, Крылов, Оленин, Вяземский, Греч, Плетнев. Вяземский выразил мнение всех знавших Гнедича, когда сказал о том, что он "в общежитии был честный человек; в литературе был он честный литератор… Гнедич в ней держался всегда без страха и без укоризны. Он высоко дорожил своим званием литератора и носил его с благородною независимостью. Он был чужд всех проделок, всех мелких страстей и промышленностей, которые иногда понижают уровень, с которого писатель никогда не должен бы сходить".P.S. Николай Гнедич своей семьи не создал, однако свой дар переводчика передал по наследству потомкам своего дяди Петра Петровича. Двоюродный племянник Н.И. Гнедича, Пётр Петрович-младший стал основателем русского искусствоведения и переводчиком Шекспира, а уже его внучка Татьяна Григорьевна в одиночной камере ленинградского "Большого дома" перевела поэму Байрона "Дон Жуан".

https://ukraina.ru/20231225/1052342179.html

https://ukraina.ru/20190909/1024904660.html

https://ukraina.ru/20230504/1044506008.html

https://ukraina.ru/20210727/1031920864.html

https://ukraina.ru/20240103/1042368134.html

https://ukraina.ru/20210407/1031064136.html

полтава

санкт-петербург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, полтава, санкт-петербург, поэт, литература, xix век