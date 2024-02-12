https://ukraina.ru/20240212/1053255347.html

Угроза Москве и Санкт-Петербургу. Итоги 12 февраля на Украине

Угроза Москве и Санкт-Петербургу. Итоги 12 февраля на Украине - 12.02.2024 Украина.ру

Угроза Москве и Санкт-Петербургу. Итоги 12 февраля на Украине

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров рассказал о дронах, при помощи которых ВСУ будут наносить удары по Москве и по Санкт-Петербургу

2024-02-12T19:15

2024-02-12T19:15

2024-02-12T19:15

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053255225_0:0:1279:720_1920x0_80_0_0_6a32551c4ef54a1d63206b61f32e1ecf.jpg.webp

Заявление о дронах Фёдоров сделал в комментарии агентству Reuters. По словам украинского министра, в этом году его страна произведёт тысячи БПЛА дальнего радиуса действия, которые смогут наносить удары вглубь России. Фёдоров сообщил, что на Украине уже есть до 10 компаний, которые производят беспилотники, способные достигать Москвы и Санкт-Петербурга."Растёт категория беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия – 300, 500, 700 и 1000 километров. Два года назад этой категории не существовало... вообще", - отметил Фёдоров.Он заявил, что недавняя серия атак украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России отражает "прогресс правительства Украины" в быстром дерегулировании рынка дронов и увеличении его финансирования, причём государство выступает в роли венчурного инвестора.Министр также рассказал об инициативе BRAVE1, которую Кабмин Украины начал в прошлом году. В рамках этой инициативы украинским военно-техническим стартапам выделили около $2,5 млн в виде грантов, и эту сумму должны увеличить примерно в 10 раз в 2024 году."Мы будем бороться за то, чтобы увеличить финансирование ещё больше", – заявил он.Фёдоров также подчеркнул, что большинство производителей дронов на Украине являются не государственными, а частными. Лишь одна из 10 компаний, производящих дальнобойные беспилотники, способные доставать до Москвы или Санкт-Петербурга, является государственной, отметил министр.Он рассказал, что в 2023 году объёмы производства и поставок украинских беспилотников выросли более чем в 120 раз, что является частью более широких усилий, направленных на разработку и производство беспилотников в военное время, чтобы сократить разрыв с ударными возможностями России.Также Фёдоров заявил о том, что согласен со сравнением начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Ранее последний заявил, что его страна достигла "определённого рода паритета" с Россией в производстве БПЛА дальнего радиуса действия."Нам нужно действовать антибюрократическим способом. В этом суть прорыва в войне технологий. Мы и в дальнейшем будем делать на это ставку, работать в этом направлении. Потому что технологии действительно могут нас спасти", - подчеркнул Фёдоров.Он также рассказал, что в 2023 году было заключено контрактов на производство более 300 тыс. беспилотников различных типов и более 100 тыс. было отправлено на фронт. Эти данные, подчеркнул Фёдоров, не включают волонтёрские поставки, которые, по словам министра, сделали "значительный вклад"."Мы сняли налоги на комплектующие к БПЛА, упростили процедуру заключения контрактов, а также процедуру утилизации. Иными словами, мы взяли все препятствия, с которыми сталкивались компании частного сектора, и решили их за шесть месяцев, приняв все необходимые законы и постановления", - отметил Фёдоров.Авторы статьи также упомянули о задании президента Украины Владимира Зеленского, который определил целью в этом году изготовление 1 млн FPV-дронов. Последние дешевле, не такие дальнобойные, но не менее опасные.При этом Фёдоров указал на слабые места производства дронов на Украине. В первую очередь на то, что украинская беспилотная промышленность в значительной степени полагается на компоненты из других стран, в том числе из Китая. На Украине пытаются локализовать производство этих компонентов."Поэтому я думаю, что если мы продолжим эту тенденцию, то к концу этого года у нас будет много компаний, которые уже производят более 50% своих компонентов локально", – отметил Фёдоров.Он также рассказал, что недавний всплеск производства вызвал такую нагрузку на логистику, что пришлось быстро вносить изменения, чтобы предотвратить длительные задержки в поставках."Только в декабре доставка дронов была в 50 раз выше, чем за весь 2022 год. Представьте себе, система не была к этому готова, и я думаю, что логистика не осознавала, что такие объемы возможны", – сказал Фёдоров.Он также рассказал, что частный сектор раньше на Украине сдерживала государственная монополия на производство дронов. Однако три месяца назад Украина приняла постановление, которое отменило эту государственную монополию. Кроме того, Фёдоров рассказал, что украинская власть остановила отдельную монополию на производство артиллерийских снарядов и ракет."За последние три месяца более 20 предприятий уже прошли тестирование и могут передавать боеприпасы государству", - отметил Фёдоров.Ранее российские и украинские эксперты не раз отмечали, что появление дронов изменило поле боя."Применение беспилотников на Украине на самом деле показывает контуры, которые станут основополагающими чертами вооруженных конфликтов в ближайшие годы. Недавняя сводка Минобороны – о двух сбитых самолетах и 488 дронах за неделю – это один из примеров. На море происходит то же самое, еще уцелевшие мелкие боевые единицы Хохлозеефлотте сидят по затонам и заводским ковшам еще с 2022 года, а действуют только безэкипажные катера и маломерные суда. Нет, это не значит, что в будущей войне то же самое будет и с другими противниками. Но надо быть готовым к тому, что противники будут действовать в боевых порядках, где на один самолет будет приходиться 20 и больше дронов, и на каждый корабль – по десятку безэкипажных аппаратов, как разведывательных, так и вооруженных. В какой-то мере это очередной виток гонки с перезапуском ее, как при появлении самолетов как таковых 120 лет тому назад, пароходов с железными корпусами и нарезной артиллерией – полтора века с лишним, и артиллерии для стрельбы с закрытых огневых позиций – примерно в то же самое время", - писал 11 февраля популярный в России телеграм-канал "Старше Эдды".По словам автора канала, "менять боевые порядки тоже придётся всем"."Как нарезные винтовки отменили "тактику колонн", а пулемёты – плотные стрелковые цепи, так и дроны в итоге уже заставляют менять боевые порядки механизированных частей, и, разумеется, менять все подходы к маскировке и защите техники и личного состава. Тот, кто сделает правильные выводы первым – будет на коне. Какое-то время, не очень долгое", - указывалось в публикации.Тем временем западные и украинские СМИ сообщают о наличии у Украины не только БПЛА и надводных дронов, но и подводных дронов.При этом на публику украинские производители дронов часто прибедняются."Время сейчас идёт против нас. Чем быстрее будут закупаться технологии, чем быстрее государство будет инвестировать в это направление и приоритезировать его, тем больше людей останутся живыми. Там, где нет дронов, расходным материалом становятся люди. Скажу больше: сейчас уже даже не патовая ситуация на шахматной доске, а момент проигрыша", - заявляла в интервью "Украинской правде" в начале декабря руководительница волонтёрского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas и директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.При этом ранее Берлинская наоборот сообщала о наращивании темпов подготовки операторов БПЛА, а также производства FPV-дронов.

https://ukraina.ru/20240212/1053245242.html

https://ukraina.ru/20240212/1053239850.html

https://ukraina.ru/20240211/1053234502.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники