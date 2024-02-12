https://ukraina.ru/20240212/1053251853.html

Аналитики посоветовали США заканчивать с Украиной, а то он нее мало что останется

Аналитики посоветовали США заканчивать с Украиной, а то он нее мало что останется - 12.02.2024 Украина.ру

Аналитики посоветовали США заканчивать с Украиной, а то он нее мало что останется

Если война на Украине скоро не закончится, Киев может потерять еще больше территорий, а риск прямой войны России и НАТО возрастет. Об этом говорится в докладе корпорации Rand, которая занимается, в том числе, анализом данных для Пентагона. Содержание доклада опубликовало 12 февраля украинское издание "Страна"

2024-02-12T16:57

2024-02-12T16:57

2024-02-12T16:57

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Аналитики посоветовали американским политикам отказаться от концепции "длительной и жестокой" войны на Украине, которая может иметь "долгосрочные и, вероятно, необратимые неблагоприятные последствия для США". По их мнению, усилия Вашингтона для скорейшего окончания войны "предоставит Украине лучшие возможности для сдерживания будущего российского вторжения".Аналитики полагают, что затяжная война на истощение увеличивает риск того, что Китай начнет поставлять России оружие и боеприпасы. Это ухудшит отношения Пекина с Вашингтоном и увеличить риск возникновения войны на Тайване, считают они.Корпорация не советует увеличивать военную группировку НАТО в Европе, так как это для России может быть сигналом для усиленной подготовки к войне с Альянсом, подчеркивают аналитики.

https://ukraina.ru/20240212/1053249436.html

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