Украина произведет тысячи дронов дальнего действия в этом году - 12.02.2024 Украина.ру
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Украина произведет тысячи дронов дальнего действия в этом году
Украина произведет тысячи дронов дальнего действия в этом году - 12.02.2024 Украина.ру
Украина произведет тысячи дронов дальнего действия в этом году
Украина произведет в 2024 году тысячи дронов дальнего действия, способных достать до Москвы и Санкт-Петербурга, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Об этом 12 февраля сообщили журналисты Reuters
2024-02-12T16:50
2024-02-12T16:50
новости
украина
михаил федоров
министр
дроны
беспилотники
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По словам украинского министра, только одна из десяти компаний, производящих дроны большой дальности, является государственной.Месяцем ранее Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Федоров отметил, что пройти инженерный курс, который научит, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома, можно пройти посредством видео в Zoom.Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине не требуются поставки дронов из ЕС, так как она в состоянии производить беспилотники самостоятельно.
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новости, украина, михаил федоров, министр, дроны, беспилотники
Новости, Украина, Михаил Федоров, министр, дроны, беспилотники

Украина произведет тысячи дронов дальнего действия в этом году

16:50 12.02.2024
 
© commons.wikimedia.org / Web Summit
- РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© commons.wikimedia.org / Web Summit
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Украина произведет в 2024 году тысячи дронов дальнего действия, способных достать до Москвы и Санкт-Петербурга, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Об этом 12 февраля сообщили журналисты Reuters
"Категория дронов-камикадзе большой дальности растет: дальность действия составляет 300, 500, 700 и 1000 километров. Два года назад этой категории не существовало… вообще", — сказал Федоров.
По словам украинского министра, только одна из десяти компаний, производящих дроны большой дальности, является государственной.
Месяцем ранее Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Федоров отметил, что пройти инженерный курс, который научит, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома, можно пройти посредством видео в Zoom.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине не требуются поставки дронов из ЕС, так как она в состоянии производить беспилотники самостоятельно.
14 января, 11:05
Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на домуМинистр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Такую идею Федоров озвучил в своём телеграм-канале
 
НовостиУкраинаМихаил Федоровминистрдроныбеспилотники
 
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