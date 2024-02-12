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Украина произведет тысячи дронов дальнего действия в этом году

Украина произведет тысячи дронов дальнего действия в этом году - 12.02.2024 Украина.ру

Украина произведет тысячи дронов дальнего действия в этом году

Украина произведет в 2024 году тысячи дронов дальнего действия, способных достать до Москвы и Санкт-Петербурга, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Об этом 12 февраля сообщили журналисты Reuters

2024-02-12T16:50

2024-02-12T16:50

2024-02-12T16:50

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украина

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министр

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беспилотники

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По словам украинского министра, только одна из десяти компаний, производящих дроны большой дальности, является государственной.Месяцем ранее Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Федоров отметил, что пройти инженерный курс, который научит, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома, можно пройти посредством видео в Zoom.Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине не требуются поставки дронов из ЕС, так как она в состоянии производить беспилотники самостоятельно.

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новости, украина, михаил федоров, министр, дроны, беспилотники