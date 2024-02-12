Небензя назвал тему, которую Россия уже не будет обсуждать с Украиной - 12.02.2024 Украина.ру
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Небензя назвал тему, которую Россия уже не будет обсуждать с Украиной
Небензя назвал тему, которую Россия уже не будет обсуждать с Украиной - 12.02.2024 Украина.ру
Небензя назвал тему, которую Россия уже не будет обсуждать с Украиной
Новые регионы уже стали частью России, переговоры на эту тему невозможны, заявил 10 февраля постпред РФ при ООН Небензя в эфире программы BBC HARDtalk
2024-02-12T16:03
2024-02-12T16:03
новости
россия
украина
би-би-си
василий небензя
новые регионы
референдум
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Британский журналист задал вопрос, готова ли Россия вести переговоры по возвращенным регионам России: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожской и Херсонской области вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская власть не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию.
https://ukraina.ru/20240207/1053133958.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, би-би-си, василий небензя, новые регионы, референдум
Новости, Россия, Украина, Би-би-си, Василий Небензя, Новые регионы, референдум

Небензя назвал тему, которую Россия уже не будет обсуждать с Украиной

16:03 12.02.2024
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Новые регионы уже стали частью России, переговоры на эту тему невозможны, заявил 10 февраля постпред РФ при ООН Небензя в эфире программы BBC HARDtalk
Британский журналист задал вопрос, готова ли Россия вести переговоры по возвращенным регионам России: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.
"Переговоров на эту тему (новых регионов. – Ред.) с Украиной быть не может, они уже стали частью Российской Федерации, дело сделано, мы не готовы это обсуждать", — заявил Небензя.
Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожской и Херсонской области вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская власть не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию.
- РИА Новости, 1920, 07.02.2024
7 февраля, 12:33
"Мы это непременно сделаем". Небензя ответил на хамские выпады делегации Украины в Совбезе ООН6 февраля по запросу российской делегации состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое атаке ВСУ на Лисичанск 3 февраля числа. Жертвами атаки стали 28 человек
 
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