https://ukraina.ru/20240212/1053249436.html

Небензя назвал тему, которую Россия уже не будет обсуждать с Украиной

Небензя назвал тему, которую Россия уже не будет обсуждать с Украиной - 12.02.2024 Украина.ру

Небензя назвал тему, которую Россия уже не будет обсуждать с Украиной

Новые регионы уже стали частью России, переговоры на эту тему невозможны, заявил 10 февраля постпред РФ при ООН Небензя в эфире программы BBC HARDtalk

2024-02-12T16:03

2024-02-12T16:03

2024-02-12T16:03

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Британский журналист задал вопрос, готова ли Россия вести переговоры по возвращенным регионам России: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожской и Херсонской области вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская власть не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию.

https://ukraina.ru/20240207/1053133958.html

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новости, россия, украина, би-би-си, василий небензя, новые регионы, референдум