https://ukraina.ru/20240212/1053249436.html
Небензя назвал тему, которую Россия уже не будет обсуждать с Украиной
Небензя назвал тему, которую Россия уже не будет обсуждать с Украиной - 12.02.2024 Украина.ру
Небензя назвал тему, которую Россия уже не будет обсуждать с Украиной
Новые регионы уже стали частью России, переговоры на эту тему невозможны, заявил 10 февраля постпред РФ при ООН Небензя в эфире программы BBC HARDtalk
2024-02-12T16:03
2024-02-12T16:03
2024-02-12T16:03
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россия
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би-би-си
василий небензя
новые регионы
референдум
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Британский журналист задал вопрос, готова ли Россия вести переговоры по возвращенным регионам России: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожской и Херсонской области вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская власть не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию.
https://ukraina.ru/20240207/1053133958.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, би-би-си, василий небензя, новые регионы, референдум
Новости, Россия, Украина, Би-би-си, Василий Небензя, Новые регионы, референдум
Небензя назвал тему, которую Россия уже не будет обсуждать с Украиной
Новые регионы уже стали частью России, переговоры на эту тему невозможны, заявил 10 февраля постпред РФ при ООН Небензя в эфире программы BBC HARDtalk