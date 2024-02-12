Польские перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной - 12.02.2024 Украина.ру
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Польские перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной
Польские перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной - 12.02.2024 Украина.ру
Польские перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной
12 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, сообщает информагентство "РБК-Украина"
2024-02-12T14:50
2024-02-12T14:50
новости
польша
протесты
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Польские пограничники заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Медика-Шегини". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ). В очереди на территории Польши в сторону Украины по двум заблокированным направлениям стоят 1050 грузовиков. Из них 400 напротив КПП "Рава-Русская" и 650 – напротив пропуска "Ягодин". "Кроме того, имеем очередь где-то из 1 тысячи грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Краковец", - добавил Демченко. Очередь у КПП "Краковец" возникла из-за блокировки других пунктов пропуска. Водители и перевозчики ищут альтернативные направления для пересечения границы. Протестующие планируют пропускать на направлении "Медика-Шегини" по 1 грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не распространяется. Напомним, 9 февраля замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михаил Колодзейчак предлагал обложить налогом продовольственную продукцию с Украины. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.
https://ukraina.ru/20240212/1053240859.html
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новости, польша, протесты
Новости, Польша, протесты

Польские перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной

14:50 12.02.2024
 
© РИА Новости . Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкАкция протеста фермеров в Брюсселе
Акция протеста фермеров в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Тьерри Монасс
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12 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, сообщает информагентство "РБК-Украина"
Польские пограничники заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Медика-Шегини". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ).
В очереди на территории Польши в сторону Украины по двум заблокированным направлениям стоят 1050 грузовиков. Из них 400 напротив КПП "Рава-Русская" и 650 – напротив пропуска "Ягодин".
"Кроме того, имеем очередь где-то из 1 тысячи грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Краковец", - добавил Демченко.
Очередь у КПП "Краковец" возникла из-за блокировки других пунктов пропуска. Водители и перевозчики ищут альтернативные направления для пересечения границы. Протестующие планируют пропускать на направлении "Медика-Шегини" по 1 грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не распространяется.
Напомним, 9 февраля замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михаил Колодзейчак предлагал обложить налогом продовольственную продукцию с Украины. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.
Предприятие Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
11:31
Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна Акция польских фермеров, которые высыпали на дорогу украинское зерно возле контрольно-пропускного пункта "Ягодин — Дорогуск" на польско-украинской границе — это подлость и позор. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в своем телеграм-канале
 
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15:10Немецкая полиция задержала убийцу украинского баскетболиста
14:50Польские перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной
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