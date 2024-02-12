https://ukraina.ru/20240212/1053249231.html

Польские перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной - 12.02.2024 Украина.ру

Польские перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной

12 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, сообщает информагентство "РБК-Украина"

2024-02-12T14:50

2024-02-12T14:50

2024-02-12T14:50

новости

польша

протесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102680/08/1026800818_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db1bfbc6273ca35c54d5892622b662b0.jpg

Польские пограничники заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Медика-Шегини". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ). В очереди на территории Польши в сторону Украины по двум заблокированным направлениям стоят 1050 грузовиков. Из них 400 напротив КПП "Рава-Русская" и 650 – напротив пропуска "Ягодин". "Кроме того, имеем очередь где-то из 1 тысячи грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Краковец", - добавил Демченко. Очередь у КПП "Краковец" возникла из-за блокировки других пунктов пропуска. Водители и перевозчики ищут альтернативные направления для пересечения границы. Протестующие планируют пропускать на направлении "Медика-Шегини" по 1 грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не распространяется. Напомним, 9 февраля замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михаил Колодзейчак предлагал обложить налогом продовольственную продукцию с Украины. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.

https://ukraina.ru/20240212/1053240859.html

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, протесты