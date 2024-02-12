Польские перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной
12 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, сообщает информагентство "РБК-Украина"
Польские пограничники заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Медика-Шегини". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ).
В очереди на территории Польши в сторону Украины по двум заблокированным направлениям стоят 1050 грузовиков. Из них 400 напротив КПП "Рава-Русская" и 650 – напротив пропуска "Ягодин".
"Кроме того, имеем очередь где-то из 1 тысячи грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Краковец", - добавил Демченко.
Очередь у КПП "Краковец" возникла из-за блокировки других пунктов пропуска. Водители и перевозчики ищут альтернативные направления для пересечения границы. Протестующие планируют пропускать на направлении "Медика-Шегини" по 1 грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не распространяется.
Напомним, 9 февраля замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михаил Колодзейчак предлагал обложить налогом продовольственную продукцию с Украины. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.
11:31Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна Акция польских фермеров, которые высыпали на дорогу украинское зерно возле контрольно-пропускного пункта "Ягодин — Дорогуск" на польско-украинской границе — это подлость и позор. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в своем телеграм-канале