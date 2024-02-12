https://ukraina.ru/20240212/1053248735.html

Немецкая полиция задержала убийцу украинского баскетболиста

Немецкая полиция задержала убийцу украинского баскетболиста - 12.02.2024 Украина.ру

Немецкая полиция задержала убийцу украинского баскетболиста

Немецкая полиция задержала нападавшего на украинских баскетболистов, сообщил 12 февраля официальный представитель МИД Украины Олег Николенко

2024-02-12T15:10

2024-02-12T15:10

2024-02-12T15:10

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В МИД Украины взяли на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии. Сотрудники Генконсульства Украины в Дюссельдорфе провели переговоры с главой полиции Эссена.Второму пострадавшему баскетболисту оказывается необходимая медицинская помощь, угроз для его жизни нет.В немецком Дюссельдорфе убит 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, который играл за местную команду Art Giants. Его коллега Артем Казаченко сейчас находится в реанимации. Это подтвердили в Федерации баскетбола Киева.Оба спортсмена играли за немецкую команду Art Giants, а ранее представляли молодежную сборную Украины.Украинский паблик "Евромайдан" сообщил, что на спортсменов якобы напали арабы, а поводом послужила украинская символика на одежде баскетболистов.Немецкое издание Das Bild сообщило, что на спортсменов напал 15-летний парень."15-летний преступник нанес двум украинцам девять ударов ножом в грудь и живот в общей сложности. Спортсмены получили смертельные травмы от ножевых ранений", - говорится в статье.Согласно информации Das Bild, предполагаемым главным преступником является 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена. Он уже известен полиции по ряду преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений и грабежами, пишет источник. Также полиция задержала 14-летнего парня греческого происхождения, но отпустила его, так как не удалось доказать наличие серьезных подозрений в совершении преступления.

https://ukraina.ru/20240212/1053245242.html

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новости, украина, германия, баскетбол, украинцы, спорт, олег николенко, мид украины, полиция