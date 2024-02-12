Кулебу покусала большая собака - 12.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240212/1053248278.html
Кулебу покусала большая собака
Кулебу покусала большая собака - 12.02.2024 Украина.ру
Кулебу покусала большая собака
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 февраля сообщил в соцсетях, что на него во время прогулки в Киеве напала чужая собака
2024-02-12T14:33
2024-02-12T14:33
собака
дмитрий кулеба
новости
украина
нападение
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052715449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4c7e099674e669dec14e6278e7ef2c7.jpg
"Собак нужно любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки и заодно на меня", - написал Кулеба.Министр также опубликовал фото окровавленной ноги и отметил, что ему оказали медицинскую помощь в Александровской клинической больнице Киева.
https://ukraina.ru/20231109/1050881134.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052715449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49c464fa67d166641136ec376f0d8f90.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
собака, дмитрий кулеба, новости, украина, нападение, помощь
собака, Дмитрий Кулеба, Новости, Украина, нападение, помощь

Кулебу покусала большая собака

14:33 12.02.2024
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP / Virginia Mayo
Читать в
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 февраля сообщил в соцсетях, что на него во время прогулки в Киеве напала чужая собака
"Собак нужно любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки и заодно на меня", - написал Кулеба.
Министр также опубликовал фото окровавленной ноги и отметил, что ему оказали медицинскую помощь в Александровской клинической больнице Киева.
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября 2023, 08:10
"Не понимаю людей": Зеленский предложил доверить управление миром собакамЕсли бы миром правили собаки, в нем не было бы войн. Таким мнением поделился 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters
 
собакаДмитрий КулебаНовостиУкраинанападениепомощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Немецкая полиция задержала убийцу украинского баскетболиста
14:50Польские перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной
14:34Юрий Светов о минских соглашениях: Голос ООН не слышен не только на Украине, но и в Газе и Тайване
14:33Кулебу покусала большая собака
14:09Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем
13:55Крымские музеи подали иск в ЕСПЧ из-за скифского золота
13:54На Украине задержан подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя
13:53"Так и остался актером": генерал Кривонос раскритиковал Зеленского за увольнение Залужного
13:34Евронеряшливость. Дмитрий Киселев о том, почему в США не воспринимают всерьез европейских политиков
13:14Зеленский продлил военное положение на Украине до мая
13:13"Миллион для Карлсона", Коломойский* в СИЗО и смертельные кредиты. Жизнь на Украине стала жуткой комедией
13:00Гибель баскетболиста, визит представителей МВФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
12:53Судьба посольства Украины в Москве зависит от интересов РФ - Песков
12:52Песков прокомментировал слухи насчет использования Starlink российскими военными
12:52Натовский ястреб прилетел. В Финляндии избрали нового президента
12:52"Мерседес за $260": депутат Рады получил необычный подарок
12:49Евросоюз начинает рассмотрение 13-ого пакета антироссийских санкций
12:24У бывшего нардепа Пашинского проходят обыски по делу о краже нефти - СМИ
12:16"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле
11:50Дипломат из ЕС сравнил Трампа со школьным задирой после слов о НАТО
Лента новостейМолния