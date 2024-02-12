https://ukraina.ru/20240212/1053248278.html

Кулебу покусала большая собака

Кулебу покусала большая собака - 12.02.2024 Украина.ру

Кулебу покусала большая собака

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 февраля сообщил в соцсетях, что на него во время прогулки в Киеве напала чужая собака

2024-02-12T14:33

2024-02-12T14:33

2024-02-12T14:33

собака

дмитрий кулеба

новости

украина

нападение

помощь

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"Собак нужно любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки и заодно на меня", - написал Кулеба.Министр также опубликовал фото окровавленной ноги и отметил, что ему оказали медицинскую помощь в Александровской клинической больнице Киева.

https://ukraina.ru/20231109/1050881134.html

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собака, дмитрий кулеба, новости, украина, нападение, помощь