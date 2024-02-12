На Украине задержан подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя
© Днепропетровская областная прокуратура
© Днепропетровская областная прокуратура
В Днепропетровской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя. Об этом 12 февраля сообщил Офис Генерального прокурора Украины в своем телеграм-канале
По данным следствия, 8 февраля 2024 года на одной из улиц Никополя подозреваемый совершил не менее 20 огнестрельных выстрелов по автомобилю, за рулем которого находился заместитель городского головы Никополя. После этого он забросил взрывное устройство в автомобиль. Пострадавший погиб на месте.
Во время следственных действий правоохранители изъяли оружие и патроны.
"Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметило ведомство.
Как сообщало издание Украина.ру, генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства в Никополе. В сообщениях ведомства имя убитого заместителя мэра города не называется. По информации украинского издания "Страна", речь идет о Виталии Журавлеве.