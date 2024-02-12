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Крымские музеи подали иск в ЕСПЧ из-за скифского золота

Крымские музеи подали иск в ЕСПЧ из-за скифского золота - 12.02.2024 Украина.ру

Крымские музеи подали иск в ЕСПЧ из-за скифского золота

После передачи коллекции скифского золота Украине крымские музеи направили иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом 12 февраля написали журналисты РИА Новости

2024-02-12T13:55

2024-02-12T13:55

2024-02-12T13:55

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Судебные инстанции Нидерландов вынесли окончательный вердикт о том, что скифское золото, которое было выставлено в музее Алларда Пирсона, должно быть отправлено на Украину, напомнил Швыдкой. Нидерландский власти фактически отказались возвращать золото музеям Крыма.Несмотря на то, что Россия вышла из ЕСПЧ, эта инстанция должна рассмотреть обращение крымских музеев. "Это дело может и должно быть рассмотрено. Я не думаю, что у крымских музеев есть шансы, но, как известно, надежда умирает последней", - заключил Швыдкой.Накануне директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил об опасениях Москвы, что переданное Киеву Скифское золото в итоге может быть утрачено.Предметы из собраний Национального музея истории Украины и четырех музеев Крыма: Национального заповедника Херсонес Таврий (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь), Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Керченского историко-археологического заповедника находились в Нидерландах с 2014 года. С февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона проходила выставка "Крым: золото и тайны Чёрного моря".По окончании выставки предметы из коллекции Национального музея истории Украины вернулись в Киев. С крымской же коллекцией возник вопрос. За время прохождения выставки жители полуострова приняли решение о вхождении в состав России.Вопрос о возвращении коллекций в музей Крыма решался через суд в Амстердаме. В декабре 2016 года было оглашено первое решение: передать крымские сокровища Украине согласно закону о наследовании. Апелляционный суд Амстердама также удовлетворил иск о передаче крымских артефактов Киеву, но уже на основании Закона Украины "О музеях" и приказа Минкульта Украины от марта 2014 года.Этот приказ наделил министра культуры полномочиями утвердить решение о передаче музейных артефактов на ответственное хранение, если есть риск их уничтожения, утраты или повреждения.Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов с просьбой отменить решение Апелляционного суда. 9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную апелляцию крымских музеев, а апелляционное решение осталось без изменений.За хранение крымской коллекции, согласно решению Верховного суда Нидерландов, Украина должна была выплатить 111 689 евро музею Алларда Пирсона. Впоследствии музей Алларда Пирсона отказался от выплаты.В ноябре предметы крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их упаковали по музейным правилам и повезли в Киев. Это 565 предметов: древние скульптуры, скифские и сарматические украшения, китайские лаковые шкатулки возрастом две тысячи лет.Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук рассказал, что на время юридических споров музей был назначен местом хранения коллекций крымских музеев. Отмечается, что коллекция будет выставлена музеем и доступна для посетителей.Главная ценность коллекции "скифского золота" не заключается в его материальном выражении, уникальность экспонатов в том, что они иллюстрируют исторические этапы развития полуострова, сказал директор Центрального музея Тавриды, историк Андрей Витальевич Мальгин в интервью изданию "Украина.ру". Экспонаты просто украли у народа Крыма, считает историк.

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