https://ukraina.ru/20240212/1053245242.html

Гибель баскетболиста, визит представителей МВФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 февраля

Гибель баскетболиста, визит представителей МВФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 февраля - 12.02.2024 Украина.ру

Гибель баскетболиста, визит представителей МВФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 февраля

В Германии зарезали игрока украинской юношеской сборной по баскетболу. На Украину прибыли представители Международного валютного фонда. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-02-12T13:00

2024-02-12T13:00

2024-02-12T14:32

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053244750_0:6:591:338_1920x0_80_0_0_37e8eccb7dabe7bb6472eaf44ee04d22.jpg

Федерация баскетбола Украины сообщила о трагической гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии."В Дюссельдорфе произошло страшное горе — трагически погиб 17-летний баскетболист юношеских сборных Украины Владимир Ермаков", — указывалось в сообщении ФБУ в соцсетях.В сообщении также просили помочь родителям баскетболиста.Федерация баскетбола Киева уточнила, что Ермаков погиб в результате нападения."Володя и его друг Артём Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы!" — указывалось в сообщении Федерации баскетбола Киева.Там же отмечалось, что врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации."Местная полиция уже ведёт дело, на месте преступления были свидетели", — сообщили в Федерации баскетбола Киева.Как отмечается, Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.В соцсетях распространяется информация о том, что Ермаков погиб в стычке с мигрантами.Визит представителей МВФВ Киев прибыли представители МВФ перед третьим пересмотром программы механизма расширенного кредитования (EFF), сообщил представитель МВФ на Украине Ваграм Степанян."Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины", — заявил Степанян.Он рассказал, что команда МВФ 13 февраля также будет участвовать в инаугурационном заседании Руководящего Комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ. Во время встречи стороны будут обсуждать приоритеты по усилению возможностей Украины и поддержке МВФ.После этих встреч 17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем должна начать дискуссии с представителями украинской власти в Варшаве в контексте третьего пересмотра программы расширенного финансирования, поддерживаемой МВФ.Ранее, 9 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривает план, который позволит сохранить поток средств от Международного валютного фонда в случае, если помощь от США останется заблокированной."Украина рассматривает план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, чтобы заткнуть дыру в бюджете в попытке обеспечить поступление денег от МВФ, если важнейшая помощь от США останется заблокированной", — отмечалось в публикации.Как сообщил агентству неназванный украинский чиновник, Минфин и Национальный банк Украины считают, что, если средства из США по-прежнему будут заблокированы, существует риск, что совет директоров МВФ не одобрит следующую выплату кредита при отсутствии финансового плана."Меры необходимы, чтобы заверить МВФ в том, что Украина сможет обслуживать свои долги в случае, если союзники не окажут помощь, что является условием для его кредитной программы на сумму $ 15,6 млрд", — писало агентство.По данным его источников, план планировалось представить МВФ как раз во время трёхдневного визита в Киев представителей МВФ под руководством Грея.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по территории этого региона России.На Донецком направлении ВСУ осуществили 9 обстрелов, на Горловском — 13 обстрелов, на Ясиноватском — 1 обстрел, выпустив 91 единицу боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц за прошедшие сутки не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм, по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка — 11 снарядов калибром 155 мм.Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко у себя в телеграм-канале опубликовал фото повреждений, вызванных обстрелами.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 23 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 6; Днепряны — 4; Подлесное — 2; Алёшки — 6; Кардашинка — 3; Обрывка — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Солонцы, Корсунка, Алёшки, Песчановка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 12 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе рядом с поселком Майский системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 11 февраля разрушения выявлены в посёлке Разумное — в двух частных домовладениях повреждены кровля и забор, в одном многоквартирном доме выбиты окна и повреждён балкон", — указывалось в сводке.В Валуйском городском округе по селу Вериговка было выпущено 4 миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка — зафиксировано 3 прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет", — также писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240212/1053239850.html

https://ukraina.ru/20240211/1053234502.html

https://ukraina.ru/20240211/1053231353.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив