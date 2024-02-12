Судьба посольства Украины в Москве зависит от интересов РФ - Песков - 12.02.2024 Украина.ру
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Судьба посольства Украины в Москве зависит от интересов РФ - Песков
Судьба посольства Украины в Москве зависит от интересов РФ - Песков - 12.02.2024 Украина.ру
Судьба посольства Украины в Москве зависит от интересов РФ - Песков
Все решения по вопросу разрыва договора на аренду здания посольства Украины в Москве будут приниматься в соответствии с интересами России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля, передает Радио "Маяк"
2024-02-12T12:53
2024-02-12T12:53
новости
дмитрий песков
посольство украины
москва
здание
мид рф
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При этом он уточнил, что вопрос об аренде здания посольства больше относится к внешнеполитической деятельности и согласовывающим ведомством здесь выступает Министерство иностранных дел Российской Федерации.По информации СМИ, Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Леонтьевском переулке в Москве. Такая мера является ответной на решение Киевского горсовета, принятое 20 апреля 2023 года. Киевские власти тогда расторгли договор об аренде земли с посольством РФ и даже угрожали конфисковать здание.
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новости, дмитрий песков, посольство украины, москва, здание, мид рф
Новости, Дмитрий Песков, посольство Украины, Москва, здание, МИД РФ

Судьба посольства Украины в Москве зависит от интересов РФ - Песков

12:53 12.02.2024
 
посольство Украины в Москве
посольство Украины в Москве
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Все решения по вопросу разрыва договора на аренду здания посольства Украины в Москве будут приниматься в соответствии с интересами России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля, передает Радио "Маяк"
При этом он уточнил, что вопрос об аренде здания посольства больше относится к внешнеполитической деятельности и согласовывающим ведомством здесь выступает Министерство иностранных дел Российской Федерации.
По информации СМИ, Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Леонтьевском переулке в Москве. Такая мера является ответной на решение Киевского горсовета, принятое 20 апреля 2023 года. Киевские власти тогда расторгли договор об аренде земли с посольством РФ и даже угрожали конфисковать здание.
Ситуация у Посольства Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
10 февраля, 15:28
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в ответ на действия КиеваДоговор аренды с посольством Украины в РФ был расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник
 
НовостиДмитрий Песковпосольство УкраиныМосквазданиеМИД РФ
 
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