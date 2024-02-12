Судьба посольства Украины в Москве зависит от интересов РФ - Песков
посольство Украины в Москве
Все решения по вопросу разрыва договора на аренду здания посольства Украины в Москве будут приниматься в соответствии с интересами России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля, передает Радио "Маяк"
При этом он уточнил, что вопрос об аренде здания посольства больше относится к внешнеполитической деятельности и согласовывающим ведомством здесь выступает Министерство иностранных дел Российской Федерации.
По информации СМИ, Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Леонтьевском переулке в Москве. Такая мера является ответной на решение Киевского горсовета, принятое 20 апреля 2023 года. Киевские власти тогда расторгли договор об аренде земли с посольством РФ и даже угрожали конфисковать здание.