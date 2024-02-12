После замены Залужного на Сырского всю ответственность за фронт на себя взял Зеленский - WSJ - 12.02.2024 Украина.ру
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После замены Залужного на Сырского всю ответственность за фронт на себя взял Зеленский - WSJ
После замены Залужного на Сырского всю ответственность за фронт на себя взял Зеленский - WSJ - 12.02.2024 Украина.ру
После замены Залужного на Сырского всю ответственность за фронт на себя взял Зеленский - WSJ
Увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ The Wall Street Journal в статье от 12 февраля назвал самым важным выбором президента Владимира Зеленского с момента начала специальной военной операции
2024-02-12T11:48
2024-02-12T11:48
новости
владимир зеленский
валерий залужный
всу
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"После нескольких недель спекуляций Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами, что стало самой значительной встряской в ​​руководстве страны за почти два года войны", - отмечается в публикации.По мнению аналитиков издания, замена такой популярной фигуры, как Залужный, Александром Сырским, которого считают более близким к президенту, означает, что Зеленский теперь будет тесно связан с решениями на поле боя и этим самим станет более ответственным за любые неудачи.Трения между Зеленским и Залужным росли по мере того, как политические императивы все чаще вступали в противоречие с реалиями войны, полагает газета."В то время как Зеленский пытался сохранять оптимизм, Залужный обрисовал более мрачную картину перспектив Украины", - отмечает издание.По мнению авторов издания, многие проблемы в рядах ВСУ, которые называл Залужный, такие как нехватка западной помощи и человеческих ресурсов, не могут быть решены главнокомандующим, но назначение Сырского может способствовать налаживанию более эффективных рабочих отношений.
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новости, владимир зеленский, валерий залужный, всу
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ВСУ

После замены Залужного на Сырского всю ответственность за фронт на себя взял Зеленский - WSJ

11:48 12.02.2024
 
© коллаж Украина.РуЗалужный Сырский
Залужный Сырский
© коллаж Украина.Ру
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Увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ The Wall Street Journal в статье от 12 февраля назвал самым важным выбором президента Владимира Зеленского с момента начала специальной военной операции
"После нескольких недель спекуляций Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами, что стало самой значительной встряской в ​​руководстве страны за почти два года войны", - отмечается в публикации.
По мнению аналитиков издания, замена такой популярной фигуры, как Залужный, Александром Сырским, которого считают более близким к президенту, означает, что Зеленский теперь будет тесно связан с решениями на поле боя и этим самим станет более ответственным за любые неудачи.
Трения между Зеленским и Залужным росли по мере того, как политические императивы все чаще вступали в противоречие с реалиями войны, полагает газета.
"В то время как Зеленский пытался сохранять оптимизм, Залужный обрисовал более мрачную картину перспектив Украины", - отмечает издание.
По мнению авторов издания, многие проблемы в рядах ВСУ, которые называл Залужный, такие как нехватка западной помощи и человеческих ресурсов, не могут быть решены главнокомандующим, но назначение Сырского может способствовать налаживанию более эффективных рабочих отношений.
Денис Пушилин
10:35
Могут повториться "мясорубки". Пушилин рассказал о возможных планах СырскогоПосле назначения Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ, в рядах украинской армии могут начаться очередные "мясорубки". Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики 12 февраля в эфире телеканал "Россия 24"
 
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