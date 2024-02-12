https://ukraina.ru/20240212/1053240662.html
Могут повториться "мясорубки". Пушилин рассказал о возможных планах Сырского
Могут повториться "мясорубки". Пушилин рассказал о возможных планах Сырского - 12.02.2024 Украина.ру
Могут повториться "мясорубки". Пушилин рассказал о возможных планах Сырского
После назначения Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ, в рядах украинской армии могут начаться очередные "мясорубки". Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики 12 февраля в эфире телеканал "Россия 24"
2024-02-12T10:35
2024-02-12T10:35
2024-02-12T10:45
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денис пушилин
александр сырский
всу
потери всу
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После назначения Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ, в рядах украинской армии могут начаться очередные "мясорубки". Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики 12 февраля в эфире телеканал "Россия 24".Пушилин напомнил, что Сырский на Украине известен как военный командир, не считающийся с потерями своей армии."Потому что данный товарищ широко известен, и среди украинских военнослужащих в том числе, как "генерал-200", с которым связывают и большое количество жертв на артемовском направлении. Его остервенело какое-то желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то "мясорубки", которые будут опять же им и организованы. Почему он это делает? Трудно сказать. Может, его гнетет его российское происхождение, он проходил учебу в России", - отметил Пушилин.Глава ДНР также не исключил, что назначение Сырского на должность главкома ВСУ может повлиять на некоторые внутриполитические моменты на оставшейся части Украины.Как сообщало издание Украина.ру, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.
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Украина.ру
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новости, денис пушилин, александр сырский, всу, потери всу
Могут повториться "мясорубки". Пушилин рассказал о возможных планах Сырского
10:35 12.02.2024 (обновлено: 10:45 12.02.2024)
После назначения Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ, в рядах украинской армии могут начаться очередные "мясорубки". Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики 12 февраля в эфире телеканал "Россия 24"
После назначения Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ, в рядах украинской армии могут начаться очередные "мясорубки". Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики 12 февраля в эфире телеканал "Россия 24".
Пушилин напомнил, что Сырский на Украине известен как военный командир, не считающийся с потерями своей армии.
"Потому что данный товарищ широко известен, и среди украинских военнослужащих в том числе, как "генерал-200", с которым связывают и большое количество жертв на артемовском направлении. Его остервенело какое-то желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то "мясорубки", которые будут опять же им и организованы. Почему он это делает? Трудно сказать. Может, его гнетет его российское происхождение, он проходил учебу в России", - отметил Пушилин.
Глава ДНР также не исключил, что назначение Сырского на должность главкома ВСУ может повлиять на некоторые внутриполитические моменты на оставшейся части Украины.
Как сообщало издание Украина.ру, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.