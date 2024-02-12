https://ukraina.ru/20240212/1053240662.html

Могут повториться "мясорубки". Пушилин рассказал о возможных планах Сырского

Могут повториться "мясорубки". Пушилин рассказал о возможных планах Сырского - 12.02.2024 Украина.ру

Могут повториться "мясорубки". Пушилин рассказал о возможных планах Сырского

После назначения Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ, в рядах украинской армии могут начаться очередные "мясорубки". Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики 12 февраля в эфире телеканал "Россия 24"

2024-02-12T10:35

2024-02-12T10:35

2024-02-12T10:45

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После назначения Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ, в рядах украинской армии могут начаться очередные "мясорубки". Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики 12 февраля в эфире телеканал "Россия 24".Пушилин напомнил, что Сырский на Украине известен как военный командир, не считающийся с потерями своей армии."Потому что данный товарищ широко известен, и среди украинских военнослужащих в том числе, как "генерал-200", с которым связывают и большое количество жертв на артемовском направлении. Его остервенело какое-то желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то "мясорубки", которые будут опять же им и организованы. Почему он это делает? Трудно сказать. Может, его гнетет его российское происхождение, он проходил учебу в России", - отметил Пушилин.Глава ДНР также не исключил, что назначение Сырского на должность главкома ВСУ может повлиять на некоторые внутриполитические моменты на оставшейся части Украины.Как сообщало издание Украина.ру, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.

https://ukraina.ru/20240211/1053233278.html

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новости, денис пушилин, александр сырский, всу, потери всу