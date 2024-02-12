Полянский указал на примитивность западной дипломатии - 12.02.2024 Украина.ру
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Полянский указал на примитивность западной дипломатии
Полянский указал на примитивность западной дипломатии - 12.02.2024 Украина.ру
Полянский указал на примитивность западной дипломатии
Британские и американские дипломаты, а также их союзники в ООН, действуют достаточно примитивно, в особенности в последнее время. Об этом завил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает 12 февраля РИА Новости
2024-02-12T08:58
2024-02-12T08:58
дипломатия
новости
россия
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сша
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Отвечая на вопрос о том, чем отличается российский стиль дипломатии в ООН от англосаксонской манеры, Полянский сказал: "Англосаксонская дипломатия, особенно в последнее время, действует достаточно примитивно".В качестве примера он привел ситуацию со специальной военной операцией на Украине.По его словам, "западники приложили максимум усилий для того, чтобы доказать, что это самая черная страница в истории человечества, что раньше ничего подобного вообще никогда не происходило, и главное – что это произошло ни с того ни с сего, вроде бы только из-за наших "имперских амбиций", что это не что иное, как "неспровоцированная агрессия", как они говорили".Как отметил Полянский, некоторое время, пока многие еще не разобрались в ситуации, западным дипломатам удавалось этот термин навязывать остальным. "Но чем больше другие страны погружались в эту тему, тем понятнее было то, что, конечно же, эту ситуацию нельзя рассматривать как минимум в отрыве от того, что творилось восемь лет на Донбассе, а в целом – от того, что западники делали с Украиной фактически с момента обретения ею независимости", - подчеркнул первый зампостпреда.Точно такой же подход, по его словам, применяется Западом и к другим кризисным ситуациям. "Поэтому англичане, американцы и многие их западные союзники вычленяют то, что им выгодно, пытаются делать на этом акцент, а остальные вещи отметают – стараются либо на них не фокусироваться, либо просто забывать о них, и при этом не реагируют, когда их внимание на это обращают", - заявил Полянский.Он подчеркнул, что диалог с западными дипломатами "не клеится, в том числе по причине их определенной поверхностности, зашоренности и нежелания погружаться в коренные причины конфликтов, без чего невозможно найти их решение".
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дипломатия, новости, россия, запад, англосаксы, сша, союзники, спецоперация
дипломатия, Новости, Россия, Запад, англосаксы, США, союзники, Спецоперация

Полянский указал на примитивность западной дипломатии

08:58 12.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк Дмитрий Полянский
 Дмитрий Полянский
© POOL
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Британские и американские дипломаты, а также их союзники в ООН, действуют достаточно примитивно, в особенности в последнее время. Об этом завил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает 12 февраля РИА Новости
Отвечая на вопрос о том, чем отличается российский стиль дипломатии в ООН от англосаксонской манеры, Полянский сказал: "Англосаксонская дипломатия, особенно в последнее время, действует достаточно примитивно".

"Они берут какую-то точку отсчета и считают, что до этого ничего не происходило. Пытаются все беды возложить на страну, которая произвела то или иное действие вне зависимости от контекста и предшествующих событий", - пояснил он.

В качестве примера он привел ситуацию со специальной военной операцией на Украине.
По его словам, "западники приложили максимум усилий для того, чтобы доказать, что это самая черная страница в истории человечества, что раньше ничего подобного вообще никогда не происходило, и главное – что это произошло ни с того ни с сего, вроде бы только из-за наших "имперских амбиций", что это не что иное, как "неспровоцированная агрессия", как они говорили".
Как отметил Полянский, некоторое время, пока многие еще не разобрались в ситуации, западным дипломатам удавалось этот термин навязывать остальным.
"Но чем больше другие страны погружались в эту тему, тем понятнее было то, что, конечно же, эту ситуацию нельзя рассматривать как минимум в отрыве от того, что творилось восемь лет на Донбассе, а в целом – от того, что западники делали с Украиной фактически с момента обретения ею независимости", - подчеркнул первый зампостпреда.
Точно такой же подход, по его словам, применяется Западом и к другим кризисным ситуациям.
"Поэтому англичане, американцы и многие их западные союзники вычленяют то, что им выгодно, пытаются делать на этом акцент, а остальные вещи отметают – стараются либо на них не фокусироваться, либо просто забывать о них, и при этом не реагируют, когда их внимание на это обращают", - заявил Полянский.
Он подчеркнул, что диалог с западными дипломатами "не клеится, в том числе по причине их определенной поверхностности, зашоренности и нежелания погружаться в коренные причины конфликтов, без чего невозможно найти их решение".
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