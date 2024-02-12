https://ukraina.ru/20240212/1053238231.html

Главу Пентагона снова госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем

Главу Пентагона снова госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем - 12.02.2024 Украина.ру

Главу Пентагона снова госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем

Главу Пентагона Ллойда Остина поместили в отделение интенсивной терапии Армейского медицинского центра имени Уолтера Рида для наблюдения после того, как его госпитализировали в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем, говорится в заявлении медицинского центра

2024-02-12T08:26

2024-02-12T08:26

2024-02-12T08:29

ллойд остин

сша

госпитализация

новости

зарубежье

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"Сегодня вечером после серии анализов и обследований госсекретаря поместили в отделение интенсивной терапии... центра для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения", - указали в медцентре.Неизвестно, как долго Остин будет оставаться в больнице.После госпитализации Остин передал свои полномочия замминистра. О ситуации проинформирован Белый дом, конгресс и глава комитета начальников штабов, сообщает Пентагон.Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском Минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся.

https://ukraina.ru/20240206/1053115307.html

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ллойд остин, сша, госпитализация, новости, зарубежье