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Главу Пентагона снова госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем
Главу Пентагона снова госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем - 12.02.2024 Украина.ру
Главу Пентагона снова госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем
Главу Пентагона Ллойда Остина поместили в отделение интенсивной терапии Армейского медицинского центра имени Уолтера Рида для наблюдения после того, как его госпитализировали в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем, говорится в заявлении медицинского центра
2024-02-12T08:26
2024-02-12T08:26
2024-02-12T08:29
ллойд остин
сша
госпитализация
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зарубежье
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"Сегодня вечером после серии анализов и обследований госсекретаря поместили в отделение интенсивной терапии... центра для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения", - указали в медцентре.Неизвестно, как долго Остин будет оставаться в больнице.После госпитализации Остин передал свои полномочия замминистра. О ситуации проинформирован Белый дом, конгресс и глава комитета начальников штабов, сообщает Пентагон.Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском Минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся.
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ллойд остин, сша, госпитализация, новости, зарубежье
Ллойд Остин, США, госпитализация, Новости, Зарубежье
Главу Пентагона снова госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем
08:26 12.02.2024 (обновлено: 08:29 12.02.2024)
Главу Пентагона Ллойда Остина поместили в отделение интенсивной терапии Армейского медицинского центра имени Уолтера Рида для наблюдения после того, как его госпитализировали в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем, говорится в заявлении медицинского центра
"Сегодня вечером после серии анализов и обследований госсекретаря поместили в отделение интенсивной терапии... центра для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения", - указали в медцентре.
Неизвестно, как долго Остин будет оставаться в больнице.
"Ожидается, что текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление", - сказано в заявлении центра.
После госпитализации Остин передал свои полномочия замминистра. О ситуации проинформирован Белый дом, конгресс и глава комитета начальников штабов, сообщает Пентагон.
Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском Минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся.