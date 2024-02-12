https://ukraina.ru/20240212/1053237141.html
Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - Симоньян
Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - Симоньян - 12.02.2024 Украина.ру
Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - Симоньян
Многие жители США, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поняли, что им врали о происходящем на Украине. На это указала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"
2024-02-12T07:27
2024-02-12T07:27
2024-02-12T07:29
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Она рассказала об одном из самых популярных комментариев в соцсети, который больше всего отмечали американцы после просмотра интервью.Она не уточнила, о какой соцсети идет речь.Симоньян также назвала самые главные моменты для России и Запада в интервью."Для меня лично самым трогательным и самым эмоциональным моментом было "русские не сдаются," а самым долгожданным и самым главным, как я считаю, для нашей аудитории, было, когда Владимир Владимирович сказал, что "нас победить на поле боя невозможно"... А наш президент слов на ветер, как мы знаем, не бросает. И вот эта абсолютная уверенность... вселяет уверенность, безусловно, и в нас... И если он так говорит, то так оно и есть", -заверила Симоньян.Главред также назвала важные моменты в интервью, которые ждала и "вменяемая часть" западной аудитории."Для них, конечно, самое главное,... что мы не собираемся нападать ни на какую Европу, что у нас нет интересов ни в Латвии, ни в Польше, что все это ерунда. Люди там от него это ждали. И вменяемая часть этой аудитории выдохнула на этих словах, и тут же стала еще вменяемее", - резюмировала журналист.На прошлой неделе Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. В интервью Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ukraina.ru/20240211/1053232764.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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владимир путин, такер карлсон, маргарита симоньян, новости, украина, россия, запад
Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - Симоньян
07:27 12.02.2024 (обновлено: 07:29 12.02.2024)
Многие жители США, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поняли, что им врали о происходящем на Украине. На это указала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"
Она рассказала об одном из самых популярных комментариев в соцсети, который больше всего отмечали американцы после просмотра интервью.
"И мой любимый комментарий в этой соцсети сейчас - один из самых популярных - следующий: "Оказывается, нам два года врали про все, что происходит на Украине", - зачитала его Симоньян.
Она не уточнила, о какой соцсети идет речь.
Симоньян также назвала самые главные моменты для России и Запада в интервью.
"Для меня лично самым трогательным и самым эмоциональным моментом было "русские не сдаются," а самым долгожданным и самым главным, как я считаю, для нашей аудитории, было, когда Владимир Владимирович сказал, что "нас победить на поле боя невозможно"... А наш президент слов на ветер, как мы знаем, не бросает. И вот эта абсолютная уверенность... вселяет уверенность, безусловно, и в нас... И если он так говорит, то так оно и есть", -заверила Симоньян.
Главред также назвала важные моменты в интервью, которые ждала и "вменяемая часть" западной аудитории.
"Для них, конечно, самое главное,... что мы не собираемся нападать ни на какую Европу, что у нас нет интересов ни в Латвии, ни в Польше, что все это ерунда. Люди там от него это ждали. И вменяемая часть этой аудитории выдохнула на этих словах, и тут же стала еще вменяемее", - резюмировала журналист.
На прошлой неделе Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube.
В интервью Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.