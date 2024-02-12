https://ukraina.ru/20240212/1053237141.html

Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - Симоньян

Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - Симоньян - 12.02.2024 Украина.ру

Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - Симоньян

Многие жители США, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поняли, что им врали о происходящем на Украине. На это указала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"

2024-02-12T07:27

2024-02-12T07:27

2024-02-12T07:29

владимир путин

такер карлсон

маргарита симоньян

новости

украина

россия

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048041840_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_7c9898a2e559df63d89098b7508d21ba.jpg

Она рассказала об одном из самых популярных комментариев в соцсети, который больше всего отмечали американцы после просмотра интервью.Она не уточнила, о какой соцсети идет речь.Симоньян также назвала самые главные моменты для России и Запада в интервью."Для меня лично самым трогательным и самым эмоциональным моментом было "русские не сдаются," а самым долгожданным и самым главным, как я считаю, для нашей аудитории, было, когда Владимир Владимирович сказал, что "нас победить на поле боя невозможно"... А наш президент слов на ветер, как мы знаем, не бросает. И вот эта абсолютная уверенность... вселяет уверенность, безусловно, и в нас... И если он так говорит, то так оно и есть", -заверила Симоньян.Главред также назвала важные моменты в интервью, которые ждала и "вменяемая часть" западной аудитории."Для них, конечно, самое главное,... что мы не собираемся нападать ни на какую Европу, что у нас нет интересов ни в Латвии, ни в Польше, что все это ерунда. Люди там от него это ждали. И вменяемая часть этой аудитории выдохнула на этих словах, и тут же стала еще вменяемее", - резюмировала журналист.На прошлой неделе Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. В интервью Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ukraina.ru/20240211/1053232764.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, такер карлсон, маргарита симоньян, новости, украина, россия, запад