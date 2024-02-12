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"От Буга до Вислы" - "ковпаковцы", бандеровцы и Армия Крайова

"От Буга до Вислы" - "ковпаковцы", бандеровцы и Армия Крайова - 12.02.2024 Украина.ру

"От Буга до Вислы" - "ковпаковцы", бандеровцы и Армия Крайова

12 февраля 1981 года на советские киноэкраны вышел художественный фильм "От Буга до Вислы", снятый режиссёром киностудии им. Довженко Тимофеем Левчуком. Дилогия стала продолжением нашумевшей трилогии "Дума о Ковпаке" (1973-76). Сняли её по мотивам произведений бывшего "ковпаковца" Героя Советского Союза, генерал-майора Петра Петровича Вершигоры

2024-02-12T16:00

2024-02-12T16:00

2024-02-12T16:00

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По окончании войны Вершигора решил воплотить в жизнь давно задуманное. Ещё со времени своего прихода в партизанский отряд Сидора Артемьевича Ковпака он вёл записи и сделал огромное количество фотографий, благодаря которым остался запечатленным партизанский быт. Теперь он решил все это изложить на бумаге и написал книгу "Люди с чистой совестью" (1946). Она сразу же получила огромную популярность, и в 1947 году Вершигору удостоили Сталинской премии.На следующий год кинематографисты подали заявку на экранизацию книги Петра Петровича, однако к этому времени политика по отношению к правде о событиях ВОВ изменилась. Факты, изложенные в "Людях с чистой совестью", стали не нужны настолько, что даже сам Сталин, на заседании политбюро, где рассматривался план советского кинопроизводства (фильмов тогда снималось немного и утверждал их лично Сталин), сказал: "Много денег на кино тратят. А что выпускают? Вот хотят делать "Рейд на Карпаты". Зачем? Вершигора будет врать".В результате фильм не сняли, а Петра Петровича заставили переписать книгу с учетом новых реалий. По этому поводу писатель, драматург и сценарист Вениамин Александрович Каверин сказал: "Книга "Люди с чистой совестью"… выдержанная как рассказ от первого лица, в своё время была очень популярна; благодаря напряжённости и стилевой ясности изложения она принадлежит к той части советской литературы о войне, которая воспринимается всерьёз. В переработанной редакции некоторые места повести — особенно о бесплановости партизанских действий — обретают совершенно противоположный смысл".В 1980 году, после успеха трилогии о Ковпаке, авторы её сценария Игорь Болгарин и Виктор Смирнов, а также режиссер Тимофей Левчук создали дилогию "От Буга до Вислы". Она повествовала о рейде партизан Сумского соединения, которое затем стало называться 1-й Украинской партизанской дивизией имени дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака, по территории Западной Украины и Польши. За основу сценария взяли произведения Вершигоры: "Люди с чистой совестью" (1946), "Карпатский рейд" (1950) и "Рейд на Сан и Вислу" (1959).Фильм рассказывает о реальных событиях ВОВ, которые происходили с отрядом Ковпака, начиная с конца октября 1943 года. После того, как во время Карпатского рейда "ковпаковцы" попали в окружение, по предложению Вершигоры, который тогда ещё был заместителем "Деда" по разведке, партизаны разбились на шесть групп и таким образом прорвались из вражеского кольца, собравшись в заранее оговоренном месте. Раненого Ковпака на самолете эвакуировали в недавно освобождённый Киев, а командиром соединения назначили Вершигору.В канун 1944 года командование украинских советских фронтов занималось подготовкой ряда наступлений. Это были операции, которые потом назовут "10-ю Сталинскими ударами". Партизанам в этих операциях отводилась особая роль. Они должны были продвигаться по вражеским тылам синхронно с наступающими советскими войсками и нарушать в тылу врага транспортную инфраструктуру.1-й Украинский фронт уже приступил к проведению Житомирско-Бердичевской операции, и соединению Вершигоры нужно было срочно отправляться в рейд. Однако его задерживало отсутствие артиллерии, которую должны были отремонтировать и выдать партизанам на киевском заводе "Арсенал". Из-за перегруженности заявку обещали выполнить только через две недели, однако у партизан их не было. Тогда Вершигора отправился на завод, но и тут договориться никак не получалось… пока заводчане не узнали, каким соединением командует прибывший к ним партизанский командир. Слава о "ковпаковцах" в народе была практически былинной. Уже на следующий день партизанам выдали 2 76-мм дивизионные и 6 45-мм пушки, которые рабочие починили вне плана, за одну ночь, пожертвовав своим сном и отдыхом.В новогоднюю ночь, гружённый снарядами, патронами, взрывчаткой продуктами и орудиями караван из 100 воловьих упряжек, пересёк линию фронта. Благодаря отсутствию у немцев в месте перехода сплошной линии обороны, он незамеченным дошёл до партизанского лагеря. Утром 5 января 1944 года соединение отправилось в рейд. Уже на марше его включили в состав армии в качестве регулярной части, присвоив название 1-й Украинской партизанской дивизии им. дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака.Первое боестолкновение с врагом, а точнее с бандеровцами, у "ковпаковцев" произошло под Ковелем. На самом северо-западе Украины в селе Кукурики партизаны внезапным налётом разгромили бандеровский гарнизон. В этой атаке кроме нескольких пулемётов, 200 винтовок и других трофеев партизаны захватили у бандеровцев инструкции, в которых указывалось регулярные части Красной армии пропускать беспрепятственно, а партизанские соединения безжалостно истреблять. Главным отличием солдат от партизан указывалось наличие погон, вместо которых у последних были только нашивки.Узнав об этом Вершигора, в полной секретности, приказал мобилизовать имевшихся в отряде портных, и те буквально за ночь сшили из трофейного сукна на весь отряд погоны. После этого бандеровские дозоры стали принимать "ковпаковцев" за Красную Армию и, помня о немецком приказе, в бой с ними не вступали. Однако сами партизаны с бандеровцами не церемонились и громили их при каждом удобном случае.Под городом Радеховом на сторону партизан перешли 33 бойца из числа армянских военнопленных, вступивших в УПА* скорее от безысходности, чем по идейным соображениям. Командир армян знал, где находится офицерская школа так называемых "Лесных чертей". Там же формировался и новый курень (полк) УПА*. Армяне вывели партизан к самому штабу куреня. Внезапным ударом те разгромили и штаб, и школу. Спастись удалось всего сотне бандеровцев из руководящего состава – они ускакали верхом, догнать их было невозможно. Формировавшийся же полк партизаны просто разогнали по домам, так как в основном он состоял из обманутых местных жителей, которым заморочили голову националистической пропагандой.Разобравшись с националистами, партизаны Вершигоры приступили к выполнению своей основной задачи: подрывали мосты, минировали дороги, уничтожали вражеские эшелоны.В это время фронт приближался к Львовской области. Когда до него оставалось меньше 100 км, Вершигора на свой страх и риск принял решение перейти границу и перенести действие дивизии на территорию Польши. Приказа от Штаба партизанского движения у него не было – там понимали, что это скорее политический шаг, и ждали распоряжений из Москвы, а их всё не отдавали. Они пришли, когда "ковпаковцы" уже вовсю громили врага на территории соседей.Перейдя советско-польскую границу, "ковпаковцы" подорвали мосты на четырех реках, парализовав тем самым железнодорожное сообщение между Польшей и Украиной. В Польше Вершигора наладил контакт с польскими партизанами и договорился о совместных действиях. Вместе они разгромили немецкий гарнизон в местечке Тарногруд. Однако не все партизаны Польши были готовы к сотрудничеству. На контакт шли те из них, кто воевал в так называемых Армии Людовой и "Хлопских (крестьянских) батальонах". А вот те, что относились к Армии Крайовой и подчинялись приказам осевшего в Лондоне польского правительства в изгнании, наоборот, всячески советским партизанам препятствовали.Был такой забавный эпизод. Партизаны Вершигоры устроили для представителей Армии Крайовой званый ужин, само собой, с трофейным спиртным. Вершигора как бы невзначай повесил свой планшет, в котором ничего на самом деле не было, на виду у всех. В один "прекрасный" момент один из гостей сделав вид, что случайно, с пьяных глаз, перепутал его, и взял планшет Вершигоры себе. Его, чтобы не видели остальные гости, отвели в сторонку и дали увесистых тумаков. Другой гость, ксёндз, старательно записывал все наблюдения за русскими, в первую очередь численность их вооружений, в блокнот. Его напоили до беспамятства, а блокнот изъяли. Наутро незадачливых гостей проводили восвояси.Следующей крупной операцией партизан Вершигоры на территории Польши после Тарногруда стала нейтрализация на берегу реки Сан завода "Сталова Воля". Там делали пушки, снаряды и ремонтировали боевую технику. Так как сам завод был под надежной защитой ДОТов и усиленных гарнизонов, то партизаны решили вывести из строя электростанцию и водокачку, которые должной защиты не имели. Они расстреляли их из орудий, чем спровоцировали пожар, который потом перекинулся и на сам завод. До конца войны завод уже не работал.Дальше дивизия развернулась на север и двигалась в полосе между Вислой и советско-польской границей. Против дивизии Вершигоры немцы бросили танки и самолёты, пехотный полк, два полицейских полка СС, мотобатальоны 22-го полицейского полка и 2-го полка Дивизии СС "Галичина". Но сделать враг ничего не мог – он просто не успевал реагировать на перемещение партизан, которые каждый раз выскальзывали из уготованных для них ловушек.31 марта 1944 года после двух недель непрерывных боёв в районе Пинска партизаны Вершигоры зашли на территорию белорусских лесов. К этому времени у них истощились запасы боеприпасов, образовался огромный обоз раненых – людям требовался отдых.В следующий рейд соединение Вершигоры отправилось в июне 1944 года. В этот раз "ковпаковцы" приняли участие в операции "Багратион" по освобождению Белоруссии. Но регулярные части Красной армии слишком быстро наступали и партизаны вскоре оказались у них в глубоком тылу – 24 июля 1944 года 1-ю Украинскую партизанскую дивизию вывели на отдых. Уже 7 августа 1944 года подполковник Вершигора, минуя одну звездочку, стал генерал-майором, и буквально на следующий день его удостоили звания Герой Советского Союза. Вскоре дивизию расформировали.В фильме "От Вислы до Буга" роль Вершигоры блистательно исполнил уже не Юрий Саранцев, игравший роль Вершигоры в "Думе о Ковпаке", а молдавский актёр Михай Волонтир, более всего полюбившийся советскому зрителю своей ролью в сериале "Цыган" (1980).Однако, кинокартина "От Вислы до Буга", в отличие от "Думы о Ковпаке", оказалась менее удачной и пользовалась меньшей популярностью. За прокатный период фильм посмотрели 7,8 млн зрителей, против 15,3 млн., которые посмотрели "Думу о Ковпаке". На сегодня фильм "От Вислы до Буга" уже практически забыт, как и польский рейд "ковпаковцев", оказавшийся первой "птичкой" перед освобождением братской Польши Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков.* Террористическая организация запрещённая в России.

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история, история ссср, история украины, польша, великая отечественная война, партизаны, кино, фильм, кинематограф, сидор ковпак