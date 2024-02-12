"От Буга до Вислы" - "ковпаковцы", бандеровцы и Армия Крайова
"От Буга до Вислы" (кадр из фильма)
12 февраля 1981 года на советские киноэкраны вышел художественный фильм "От Буга до Вислы", снятый режиссёром киностудии им. Довженко Тимофеем Левчуком. Дилогия стала продолжением нашумевшей трилогии "Дума о Ковпаке" (1973-76). Сняли её по мотивам произведений бывшего "ковпаковца" Героя Советского Союза, генерал-майора Петра Петровича Вершигоры
По окончании войны Вершигора решил воплотить в жизнь давно задуманное. Ещё со времени своего прихода в партизанский отряд Сидора Артемьевича Ковпака он вёл записи и сделал огромное количество фотографий, благодаря которым остался запечатленным партизанский быт. Теперь он решил все это изложить на бумаге и написал книгу "Люди с чистой совестью" (1946). Она сразу же получила огромную популярность, и в 1947 году Вершигору удостоили Сталинской премии.
На следующий год кинематографисты подали заявку на экранизацию книги Петра Петровича, однако к этому времени политика по отношению к правде о событиях ВОВ изменилась. Факты, изложенные в "Людях с чистой совестью", стали не нужны настолько, что даже сам Сталин, на заседании политбюро, где рассматривался план советского кинопроизводства (фильмов тогда снималось немного и утверждал их лично Сталин), сказал: "Много денег на кино тратят. А что выпускают? Вот хотят делать "Рейд на Карпаты". Зачем? Вершигора будет врать".
В результате фильм не сняли, а Петра Петровича заставили переписать книгу с учетом новых реалий. По этому поводу писатель, драматург и сценарист Вениамин Александрович Каверин сказал: "Книга "Люди с чистой совестью"… выдержанная как рассказ от первого лица, в своё время была очень популярна; благодаря напряжённости и стилевой ясности изложения она принадлежит к той части советской литературы о войне, которая воспринимается всерьёз. В переработанной редакции некоторые места повести — особенно о бесплановости партизанских действий — обретают совершенно противоположный смысл".
В 1980 году, после успеха трилогии о Ковпаке, авторы её сценария Игорь Болгарин и Виктор Смирнов, а также режиссер Тимофей Левчук создали дилогию "От Буга до Вислы". Она повествовала о рейде партизан Сумского соединения, которое затем стало называться 1-й Украинской партизанской дивизией имени дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака, по территории Западной Украины и Польши. За основу сценария взяли произведения Вершигоры: "Люди с чистой совестью" (1946), "Карпатский рейд" (1950) и "Рейд на Сан и Вислу" (1959).
Фильм рассказывает о реальных событиях ВОВ, которые происходили с отрядом Ковпака, начиная с конца октября 1943 года. После того, как во время Карпатского рейда "ковпаковцы" попали в окружение, по предложению Вершигоры, который тогда ещё был заместителем "Деда" по разведке, партизаны разбились на шесть групп и таким образом прорвались из вражеского кольца, собравшись в заранее оговоренном месте. Раненого Ковпака на самолете эвакуировали в недавно освобождённый Киев, а командиром соединения назначили Вершигору.
8 октября 2023, 18:00История"Дума о Ковпаке": как снималась самая известная партизанская трилогияВо время Великой Отечественной войны одним из самых ярких героев советского партизанского движения, безусловно, был Сидор Артемьевич Ковпак. Участник трёх войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной, он был награждён двумя Георгиевскими Крестами, двумя звездами Героя Советского Союза и четырьмя (!) орденами Ленина
В канун 1944 года командование украинских советских фронтов занималось подготовкой ряда наступлений. Это были операции, которые потом назовут "10-ю Сталинскими ударами". Партизанам в этих операциях отводилась особая роль. Они должны были продвигаться по вражеским тылам синхронно с наступающими советскими войсками и нарушать в тылу врага транспортную инфраструктуру.
1-й Украинский фронт уже приступил к проведению Житомирско-Бердичевской операции, и соединению Вершигоры нужно было срочно отправляться в рейд. Однако его задерживало отсутствие артиллерии, которую должны были отремонтировать и выдать партизанам на киевском заводе "Арсенал". Из-за перегруженности заявку обещали выполнить только через две недели, однако у партизан их не было. Тогда Вершигора отправился на завод, но и тут договориться никак не получалось… пока заводчане не узнали, каким соединением командует прибывший к ним партизанский командир. Слава о "ковпаковцах" в народе была практически былинной. Уже на следующий день партизанам выдали 2 76-мм дивизионные и 6 45-мм пушки, которые рабочие починили вне плана, за одну ночь, пожертвовав своим сном и отдыхом.
В новогоднюю ночь, гружённый снарядами, патронами, взрывчаткой продуктами и орудиями караван из 100 воловьих упряжек, пересёк линию фронта. Благодаря отсутствию у немцев в месте перехода сплошной линии обороны, он незамеченным дошёл до партизанского лагеря. Утром 5 января 1944 года соединение отправилось в рейд. Уже на марше его включили в состав армии в качестве регулярной части, присвоив название 1-й Украинской партизанской дивизии им. дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака.
Первое боестолкновение с врагом, а точнее с бандеровцами, у "ковпаковцев" произошло под Ковелем. На самом северо-западе Украины в селе Кукурики партизаны внезапным налётом разгромили бандеровский гарнизон. В этой атаке кроме нескольких пулемётов, 200 винтовок и других трофеев партизаны захватили у бандеровцев инструкции, в которых указывалось регулярные части Красной армии пропускать беспрепятственно, а партизанские соединения безжалостно истреблять. Главным отличием солдат от партизан указывалось наличие погон, вместо которых у последних были только нашивки.
18 октября 2023, 18:00ИсторияКак начиналась легенда о КовпакеПутивльский партизанский отряд, возглавили который командир Сидор Артемьевич Ковпак и комиссар Семён Васильевич Руднев, был создан 18 октября 1941 года в Спадщанском лесу. Появился он там не случайно – ещё в начале июля, после выступления Сталина по радио с призывом к борьбе в тылу врага, тут была заложена партизанская база
Узнав об этом Вершигора, в полной секретности, приказал мобилизовать имевшихся в отряде портных, и те буквально за ночь сшили из трофейного сукна на весь отряд погоны. После этого бандеровские дозоры стали принимать "ковпаковцев" за Красную Армию и, помня о немецком приказе, в бой с ними не вступали. Однако сами партизаны с бандеровцами не церемонились и громили их при каждом удобном случае.
Под городом Радеховом на сторону партизан перешли 33 бойца из числа армянских военнопленных, вступивших в УПА* скорее от безысходности, чем по идейным соображениям. Командир армян знал, где находится офицерская школа так называемых "Лесных чертей". Там же формировался и новый курень (полк) УПА*. Армяне вывели партизан к самому штабу куреня. Внезапным ударом те разгромили и штаб, и школу. Спастись удалось всего сотне бандеровцев из руководящего состава – они ускакали верхом, догнать их было невозможно. Формировавшийся же полк партизаны просто разогнали по домам, так как в основном он состоял из обманутых местных жителей, которым заморочили голову националистической пропагандой.
Разобравшись с националистами, партизаны Вершигоры приступили к выполнению своей основной задачи: подрывали мосты, минировали дороги, уничтожали вражеские эшелоны.
В это время фронт приближался к Львовской области. Когда до него оставалось меньше 100 км, Вершигора на свой страх и риск принял решение перейти границу и перенести действие дивизии на территорию Польши. Приказа от Штаба партизанского движения у него не было – там понимали, что это скорее политический шаг, и ждали распоряжений из Москвы, а их всё не отдавали. Они пришли, когда "ковпаковцы" уже вовсю громили врага на территории соседей.
Перейдя советско-польскую границу, "ковпаковцы" подорвали мосты на четырех реках, парализовав тем самым железнодорожное сообщение между Польшей и Украиной. В Польше Вершигора наладил контакт с польскими партизанами и договорился о совместных действиях. Вместе они разгромили немецкий гарнизон в местечке Тарногруд. Однако не все партизаны Польши были готовы к сотрудничеству. На контакт шли те из них, кто воевал в так называемых Армии Людовой и "Хлопских (крестьянских) батальонах". А вот те, что относились к Армии Крайовой и подчинялись приказам осевшего в Лондоне польского правительства в изгнании, наоборот, всячески советским партизанам препятствовали.
16 мая 2022, 16:33ИсторияПартизанский генерал «Борода». Как преемник легендарного Ковпака громил нацистов и бандеровцев16 января 1905 года в селе Севериновка Ольгопольского уезда Подольской губернии, которое сейчас относится к Каменскому району Приднестровской республики, родился один из советских партизанских генералов, преемник легендарного Сидора Артемьевича Ковпака и главный летописец Сумского партизанского соединения Пётр Петрович Вершигора.
Был такой забавный эпизод. Партизаны Вершигоры устроили для представителей Армии Крайовой званый ужин, само собой, с трофейным спиртным. Вершигора как бы невзначай повесил свой планшет, в котором ничего на самом деле не было, на виду у всех. В один "прекрасный" момент один из гостей сделав вид, что случайно, с пьяных глаз, перепутал его, и взял планшет Вершигоры себе. Его, чтобы не видели остальные гости, отвели в сторонку и дали увесистых тумаков. Другой гость, ксёндз, старательно записывал все наблюдения за русскими, в первую очередь численность их вооружений, в блокнот. Его напоили до беспамятства, а блокнот изъяли. Наутро незадачливых гостей проводили восвояси.
Следующей крупной операцией партизан Вершигоры на территории Польши после Тарногруда стала нейтрализация на берегу реки Сан завода "Сталова Воля". Там делали пушки, снаряды и ремонтировали боевую технику. Так как сам завод был под надежной защитой ДОТов и усиленных гарнизонов, то партизаны решили вывести из строя электростанцию и водокачку, которые должной защиты не имели. Они расстреляли их из орудий, чем спровоцировали пожар, который потом перекинулся и на сам завод. До конца войны завод уже не работал.
Дальше дивизия развернулась на север и двигалась в полосе между Вислой и советско-польской границей. Против дивизии Вершигоры немцы бросили танки и самолёты, пехотный полк, два полицейских полка СС, мотобатальоны 22-го полицейского полка и 2-го полка Дивизии СС "Галичина". Но сделать враг ничего не мог – он просто не успевал реагировать на перемещение партизан, которые каждый раз выскальзывали из уготованных для них ловушек.
31 марта 1944 года после двух недель непрерывных боёв в районе Пинска партизаны Вершигоры зашли на территорию белорусских лесов. К этому времени у них истощились запасы боеприпасов, образовался огромный обоз раненых – людям требовался отдых.
7 июня 2022, 16:01ИсторияУничтожать или перевоспитывать. Почему Ковпак поругался со своим комиссаром из-за бандеровцев7 июня 1887 года в селе Котельва Ахтырского уезда Харьковской губернии родился будущий командир легендарного Сумского партизанского соединения, позже ставшего 1-й Украинской партизанской дивизией, генерал-майор, дважды Герой Советского Союза Сидор Артемьевич Ковпак.
В следующий рейд соединение Вершигоры отправилось в июне 1944 года. В этот раз "ковпаковцы" приняли участие в операции "Багратион" по освобождению Белоруссии. Но регулярные части Красной армии слишком быстро наступали и партизаны вскоре оказались у них в глубоком тылу – 24 июля 1944 года 1-ю Украинскую партизанскую дивизию вывели на отдых. Уже 7 августа 1944 года подполковник Вершигора, минуя одну звездочку, стал генерал-майором, и буквально на следующий день его удостоили звания Герой Советского Союза. Вскоре дивизию расформировали.
В фильме "От Вислы до Буга" роль Вершигоры блистательно исполнил уже не Юрий Саранцев, игравший роль Вершигоры в "Думе о Ковпаке", а молдавский актёр Михай Волонтир, более всего полюбившийся советскому зрителю своей ролью в сериале "Цыган" (1980).
Однако, кинокартина "От Вислы до Буга", в отличие от "Думы о Ковпаке", оказалась менее удачной и пользовалась меньшей популярностью. За прокатный период фильм посмотрели 7,8 млн зрителей, против 15,3 млн., которые посмотрели "Думу о Ковпаке". На сегодня фильм "От Вислы до Буга" уже практически забыт, как и польский рейд "ковпаковцев", оказавшийся первой "птичкой" перед освобождением братской Польши Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков.
* Террористическая организация запрещённая в России.