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Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила
Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила - 10.02.2024 Украина.ру
Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила
В субботу, 10 февраля, президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку
2024-02-10T21:09
2024-02-10T21:09
2024-02-10T21:09
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виктор орбан
венгрия
скандал
педофилы
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"Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики", — заявила она в эфире телеканала М1.Скандал вокруг решения президента Венгрии Новак о помиловании педофила развернулся в последние дни после опубликования информации о том, что в апреле прошлого года Новак помиловала, удовлетворив прошение бывшего заместителя главы детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Как сообщили местные СМИ, это произошло перед визитом в Будапешт папы Римского.Сама политик в свое оправдание пояснила, что она приняла такое решение, полагая, что осужденный не злоупотреблял зависимым положением детей."Я была неправа, потому что решение о помиловании и недостаток оснований позволили вызвать сомнение в нулевой толерантности к педофилии. Здесь нет никаких сомнений и быть не может. Я бы никогда не простила того, кто, по моему мнению, подвергает детей физическому или моральному насилию", — покаялась Новак.Как считает Новак, совершив ошибку, президент страны обязан взять на себя ответственность. Она попросила прощения и заявила, что не считает себя способной продолжать исполнять обязанности в соответствии с присягой.Двуся днями ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициировал поправку в конституцию страны о запрете помилования педофилов.Новак вступила в должность в 2022 году и, таким образом в истории республики стала первой женщиной на посту президента. Она не раз призывала к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также называла российскую экономику одной из ведущих в мире и выступала против отмены русской культуры.
https://ukraina.ru/20240130/1052980982.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор орбан, венгрия, скандал, педофилы
Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила
В субботу, 10 февраля, президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку
"Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики", — заявила она в эфире телеканала М1.
Скандал вокруг решения президента Венгрии Новак о помиловании педофила развернулся в последние дни после опубликования информации о том, что в апреле прошлого года Новак помиловала, удовлетворив прошение бывшего заместителя главы детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Как сообщили местные СМИ, это произошло перед визитом в Будапешт папы Римского.
Сама политик в свое оправдание пояснила, что она приняла такое решение, полагая, что осужденный не злоупотреблял зависимым положением детей.
"Я была неправа, потому что решение о помиловании и недостаток оснований позволили вызвать сомнение в нулевой толерантности к педофилии. Здесь нет никаких сомнений и быть не может. Я бы никогда не простила того, кто, по моему мнению, подвергает детей физическому или моральному насилию", — покаялась Новак.
Как считает Новак, совершив ошибку, президент страны обязан взять на себя ответственность. Она попросила прощения и заявила, что не считает себя способной продолжать исполнять обязанности в соответствии с присягой.
Двуся днями ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициировал поправку в конституцию страны о запрете помилования педофилов.
Новак вступила в должность в 2022 году и, таким образом в истории республики стала первой женщиной на посту президента. Она не раз призывала к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также называла российскую экономику одной из ведущих в мире и выступала против отмены русской культуры.