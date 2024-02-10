https://ukraina.ru/20240210/1053219371.html

Борьба с "журналами для учёта журналов", отказ США. Итоги 10 февраля на Украине

Борьба с "журналами для учёта журналов", отказ США. Итоги 10 февраля на Украине - 10.02.2024 Украина.ру

Борьба с "журналами для учёта журналов", отказ США. Итоги 10 февраля на Украине

Минобороны Украины сообщило о возможности ведения учёта военного имущества в электронной форме. США отвергают призыв президента России Владимира Путина к переговорам по Украине

2024-02-10T19:01

2024-02-10T19:01

2024-02-10T19:02

эксклюзив

хроники

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Как сообщило Минобороны Украины, были внесены изменения в приказ №440 "Об утверждении Инструкции по учёту военного имущества в Вооружённых силах Украины".По словам заместителя министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерины Черногоренко, сейчас в среднем командир роты ВСУ тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию."Учёт имущества является одним из самых объемных бюрократических процессов. Приказ создает возможности для автоматизации", — указала она.Теперь украинские воинские части смогут вести учётные регистры и вспомогательные документы - журналы по имуществу - только в электронной форме и использовать для этого программное обеспечение, которое принято в эксплуатацию министерством обороны Украины или допущено к опытной эксплуатации. Во втором случае программы должны отвечать всем требованиям по защите информации, т. е. иметь аттестат соответствия КСЗИ.В качестве примера такой программы Минобороны Украины привело SAP - автоматизированную систему управления оборонными ресурсами. В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что это — "ведущая логистическая система в мире", которой пользуются 28 стран НАТО.Для перехода на такие программы командирам или начальникам воинских частей, которые ведут собственное военное хозяйство, нужно издать приказ об их использовании."В случае перехода остаётся только электронный учет, вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено. До перехода можно вести учет имущества в других программах без отдельного разрешения — к примеру, Microsoft Office 365. Однако в таком случае печатать все страницы журналов учета не нужно — достаточно лишь периодически подписывать обобщающую ведомость при сверках", — указывалось в сообщении Минобороны Украины.В ведомстве призвали в случае вопросов касательно приказа обращаться на "горячую линию".Кроме того, в Минобороны Украины отметили, что первичные документы: накладные, требования, акты, аттестаты — пока остаются в бумажной форме."Они подтверждают осуществление хозяйственных операций и могут требоваться при проверках или служебных расследованиях", — пояснили в министерстве обороны Украины.Примечательно, что за несколько дней до этого — 6 февраля — президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10039, который вносит изменения в статью 4 закона Украины "О правовом режиме имущества в Вооружённых силах Украины".При этом приняли этот законопроект ещё 5 октября 2023 года. Тогда на его рассмотрение и голосование за него ушло меньше двух минут, за которые депутаты проголосовали три раза: за включение документа в повестку дня, за принятие за основу и за принятие в целом.Уже 10 октября глава Верховной Рады Руслан Стефанчук вернул законопроект с подписью и направил его на подпись президенту страны, где документ и завис на долгое время.При этом лоббировали подписание документы многие известные украинские военнослужащие, а также один из авторов — народный депутат от партии "Голос" и боец подразделения "Альфа" СБУ Роман Костенко."Во время действия военного положения командир воинской части по представлению комиссии для списания военного имущества имеет право своим приказом списывать закреплённое за воинской частью имущество независимо от номенклатуры служб обеспечение (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному актом до 100 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 1,7 млн грн. или около 4,13 млн руб. - Ред.) без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе Вооружённых сил Украины", - указывается, в частности в принятом Верховной Радой документе.Кроме того, там указано, что во время действия военного положения решение о необходимости проведения расследования причин и обстоятельств потери или уничтожения, досрочного износа, перерасхода военного имущества (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту до 100 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, закреплённое за воинской частью, принимается командиром этой части.При этом соответствующее расследование обязательно производится в случае наличия информации об утрате или уничтожении, досрочном износе, перерасходах военного имущества (кроме оружия) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом служебных обязанностей или совершение лицом правонарушения с целью установления вины и степени, размера материально вреда и обстоятельств, при которых причинён вред.Как отмечали украинские военные, агитировавшие за законопроект, он снимает с командиров большой объём бумажной работы и освобождает их от угрозы ответственности за технику, потерянную в бою.Министр обороны Украины Рустем Умеров высоко оценил подписание этого закона, заявив, что "это значительно уменьшает бюрократию и делает процедуры простей и прозрачней".Американский отказСША отвергают призыв президента РФ Владимира Путина к переговорам по Украине, сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена. Последние заявили, что "они не рассматривают идею оказания давления на президента Украины" по поводу переговоров.Среди факторов нежелания Запада призывать к переговорам назвали и "нежелание украинского общества идти на компромисс" с Россией, из-за чего "Зеленский обеспокоен внутриполитическими последствиями применения другой (дипломатической - Ред.) тактики"."Если не будет сигнала Украины о требовании мирных переговоров, то вряд ли будет толчок со стороны Вашингтона", - указывалось в публикации.В то же время аналитик по России в корпорации RAND Сэмюэл Чарап, призвал к переговорам с Россией "в частном порядке", чтобы определить "реальные требования" РФ."Никто не знает наверняка - и никто не может знать наверняка, если не попробует", - отметил Чарап.Он обратил внимание на то, что во время общения с журналистом Такером Карлсоном президент России не сказал Карлсону, что у него есть предварительные условия для переговоров.Ранее в интервью Карлсону Путин указал, что Россия неоднократно демонстрировала готовность к переговорам по Украине. Так, он напомнил, как при указке Запада украинская сторона нарушила достигнутые в Стамбуле договорённости."Они дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но все-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, другая сторона, Украина, выбросила все эти договоренности",— отметил Путин.Он указал, что власти Украины отказались от переговоров "по указанию из Вашингтона"."Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение... Они совершили, пусть исправляют. Мы — за",— подчеркнул Путин.Кроме того, он напомнил, что Зеленский законодательно запретил переговоры с Россией."Как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи по поводу этого урегулирования. Но для того, чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог, не так ли? Пусть он отменит этот декрет, и всё. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались!" — отметил Путин.По его словам, Зеленскому следует отметить свой декрет и вступить в переговоры.

https://ukraina.ru/20240210/1053216535.html

https://ukraina.ru/20240210/1053214125.html

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https://ukraina.ru/20240209/1053198274.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники