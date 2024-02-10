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Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в ответ на действия Киева
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в ответ на действия Киева - 10.02.2024 Украина.ру
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в ответ на действия Киева
Договор аренды с посольством Украины в РФ был расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник
2024-02-10T15:28
2024-02-10T15:28
2024-02-10T15:28
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По словам источника, Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Леонтьевском переулке в Москве. Такая мера является ответной на решение Киевского горсовета, принятое 20 апреля 2023 года.Власти города тогда расторгли договор об аренде земли с посольством РФ и даже угрожали конфисковать здание. Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось, заявил источник.Источник напомнил, что "действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобного рода действия".Напомним, ранее киевский горсовет переименовал Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины. Об этом сообщал глава Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
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Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в ответ на действия Киева
Договор аренды с посольством Украины в РФ был расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник
По словам источника, Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Леонтьевском переулке в Москве. Такая мера является ответной на решение Киевского горсовета, принятое 20 апреля 2023 года.
Власти города тогда расторгли договор об аренде земли с посольством РФ и даже угрожали конфисковать здание. Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось, заявил источник.
"По дошедшим до нас сведениям, договор аренды с посольством Украины якобы уже расторгнут, но ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой на этом не акцентировали внимание", — сообщил собеседник РИА Новости.
Источник напомнил, что "действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобного рода действия".
Напомним, ранее киевский горсовет переименовал Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины. Об этом сообщал глава Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.