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Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS
Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS - 10.02.2024 Украина.ру
Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS
Владимир Зеленский не смог договориться с делегацией палаты представителей Конгресса США о поставке Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины 9 февраля
2024-02-10T12:48
2024-02-10T12:48
2024-02-10T13:00
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украина
владимир зеленский
ракеты
делегация
вооружение
поставки
atacms
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После встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США Зеленский заявил, что решение о поставках дальнобойных ракет ATACMS пока не принято, сообщили в пресс-службе.9 февраля Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки Майком Тернером, а также конгрессменами Джейсоном Кроу, Френчем Гиллом, Заком Нанном и Эбигейл Спенбергер в рамках их визита в Украину.Сообщается, что во время встречи Зеленский обсудил необходимость поддержки Украины и новый пакет помощи США, который все еще находится на обсуждении. При этом поставку систем ПВО Patriot президент Украины назвал "критическим вопросом".Зеленский рассказал членам делегации о тяжелой ситуации для ВСУ на поле боя и необходимости продолжения поддержки обороны Украины.
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новости, украина, владимир зеленский, ракеты, делегация, вооружение, поставки, atacms
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ракеты, делегация, вооружение, поставки, ATACMS
Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS
12:48 10.02.2024 (обновлено: 13:00 10.02.2024)
Владимир Зеленский не смог договориться с делегацией палаты представителей Конгресса США о поставке Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины 9 февраля
После встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США Зеленский заявил, что решение о поставках дальнобойных ракет ATACMS пока не принято, сообщили в пресс-службе.
"Подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности "атакамсов" на 300 километров, в отношении которых пока нет, к сожалению, решения", - сказал президент Украины.
9 февраля Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки Майком Тернером, а также конгрессменами Джейсоном Кроу, Френчем Гиллом, Заком Нанном и Эбигейл Спенбергер в рамках их визита в Украину.
Сообщается, что во время встречи Зеленский обсудил необходимость поддержки Украины и новый пакет помощи США, который все еще находится на обсуждении. При этом поставку систем ПВО Patriot президент Украины назвал "критическим вопросом".
Зеленский рассказал членам делегации о тяжелой ситуации для ВСУ на поле боя и необходимости продолжения поддержки обороны Украины.