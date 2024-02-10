Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS - 10.02.2024 Украина.ру
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Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS
Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS - 10.02.2024 Украина.ру
Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS
Владимир Зеленский не смог договориться с делегацией палаты представителей Конгресса США о поставке Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины 9 февраля
2024-02-10T12:48
2024-02-10T13:00
новости
украина
владимир зеленский
ракеты
делегация
вооружение
поставки
atacms
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После встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США Зеленский заявил, что решение о поставках дальнобойных ракет ATACMS пока не принято, сообщили в пресс-службе.9 февраля Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки Майком Тернером, а также конгрессменами Джейсоном Кроу, Френчем Гиллом, Заком Нанном и Эбигейл Спенбергер в рамках их визита в Украину.Сообщается, что во время встречи Зеленский обсудил необходимость поддержки Украины и новый пакет помощи США, который все еще находится на обсуждении. При этом поставку систем ПВО Patriot президент Украины назвал "критическим вопросом".Зеленский рассказал членам делегации о тяжелой ситуации для ВСУ на поле боя и необходимости продолжения поддержки обороны Украины.
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новости, украина, владимир зеленский, ракеты, делегация, вооружение, поставки, atacms
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ракеты, делегация, вооружение, поставки, ATACMS

Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS

12:48 10.02.2024 (обновлено: 13:00 10.02.2024)
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
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Владимир Зеленский не смог договориться с делегацией палаты представителей Конгресса США о поставке Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины 9 февраля
После встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США Зеленский заявил, что решение о поставках дальнобойных ракет ATACMS пока не принято, сообщили в пресс-службе.

"Подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности "атакамсов" на 300 километров, в отношении которых пока нет, к сожалению, решения", - сказал президент Украины.

9 февраля Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки Майком Тернером, а также конгрессменами Джейсоном Кроу, Френчем Гиллом, Заком Нанном и Эбигейл Спенбергер в рамках их визита в Украину.
Сообщается, что во время встречи Зеленский обсудил необходимость поддержки Украины и новый пакет помощи США, который все еще находится на обсуждении. При этом поставку систем ПВО Patriot президент Украины назвал "критическим вопросом".
Зеленский рассказал членам делегации о тяжелой ситуации для ВСУ на поле боя и необходимости продолжения поддержки обороны Украины.
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 17:13
Алексей Зубец: Путин указал на безумие элит США, которые размахивают долларом, как дубинкойКонсервативные республиканцы, которых представляет близкий к Трампу Карлсон, прекрасно понимают, что история с безумным наращиванием госдолга рано или поздно может привести к краху долларовой системы, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийракетыделегациявооружениепоставкиATACMS
 
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