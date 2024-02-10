https://ukraina.ru/20240210/1053215620.html

Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS

Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS - 10.02.2024 Украина.ру

Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS

Владимир Зеленский не смог договориться с делегацией палаты представителей Конгресса США о поставке Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины 9 февраля

2024-02-10T12:48

2024-02-10T12:48

2024-02-10T13:00

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украина

владимир зеленский

ракеты

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поставки

atacms

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После встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США Зеленский заявил, что решение о поставках дальнобойных ракет ATACMS пока не принято, сообщили в пресс-службе.9 февраля Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки Майком Тернером, а также конгрессменами Джейсоном Кроу, Френчем Гиллом, Заком Нанном и Эбигейл Спенбергер в рамках их визита в Украину.Сообщается, что во время встречи Зеленский обсудил необходимость поддержки Украины и новый пакет помощи США, который все еще находится на обсуждении. При этом поставку систем ПВО Patriot президент Украины назвал "критическим вопросом".Зеленский рассказал членам делегации о тяжелой ситуации для ВСУ на поле боя и необходимости продолжения поддержки обороны Украины.

https://ukraina.ru/20240209/1053207535.html

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новости, украина, владимир зеленский, ракеты, делегация, вооружение, поставки, atacms