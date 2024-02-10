https://ukraina.ru/20240210/1053215407.html

"Пот, грязь и порох": Как тренируются разведчики перед отправкой на линию боестолкновения

"Пот, грязь и порох": Как тренируются разведчики перед отправкой на линию боестолкновения - 10.02.2024 Украина.ру

"Пот, грязь и порох": Как тренируются разведчики перед отправкой на линию боестолкновения

Современная война требует от солдата куда больше знаний и умений, чем кажется обывателю. Корреспондент издания "Украина.ру" принял участие в тренировке разведчиков добровольческого корпуса и готов поделиться с читателем своими впечатлениями.

2024-02-10T13:01

2024-02-10T13:01

2024-02-10T13:01

эксклюзив

донбасс

сво

спецоперация

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По раскисающей, но еще довольно упругой тропинке движутся трое: пулеметчик и два автоматчика с ПБС (прибором бесшумной стрельбы). Добравшись до точки, они расходятся и занимают позиции. Ни слова, ни звука. Даже оттаявшая землица под ногами не «чавкает». Замерли, осмотрелись, прислушались. Только ветер ерошит сухую траву.Через некоторое время на тропу выходит основная группа. Идут по двое-трое, выдерживая дистанцию в семь-десять метров. По известным причинам здесь толпиться не принято.- Что важнее на войне: привычка или подготовка?- Подготовка. Пот экономит кровь. Чем труднее здесь, тем легче там. Если подготовка нормально проводится, то парней на передке даже пугают, что вернут на полигон, если те будут плохо себя вести. Если здесь правильно выстроить процесс, то там потом легче.Пока беседуем с «Атлантом» - одним из инструкторов, тренирующих разведчиков казачьей бригады «Терек» добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг», - группа рассредоточивается по участку и занимает оборону. Оператор БПЛА расчехляет «птичку» и готовит к полету.«Крепкие ребята», - думаю. Тут надо бы объяснить, что даже в тепличных условиях стойка с автоматом – это вам не в планке стоять. Но парни, на которых навешано килограммов по пятнадцать-двадцать снаряги, держат сектора уверенно. Руки ни у кого не дрожат, а оружие смотрит именно туда, куда ему положено. И так минута за минутой.Наконец поступает команда и разведчики, разбившись на малые группы, заходят в каньон. Задача у передового отряда архиважная – выявить и бесшумно ликвидировать секреты противника, дабы предстоящий штурм стал для того неожиданностью.Сверху наблюдаем, как парни бесшумно крадутся по каньону, ступая с пятки на носок. Звучит хлопок. Почти сразу еще один. Стрелок жестом показывает, что путь чист. Сигнал передают по цепочке.«Сейчас наблюдаем момент накапливания и сосредоточения группы перед началом штурма опорного пункта. Основные силы подтягиваются, закрепляются и ждут команды. Была произведена доразведка с помощью БПЛА, но поскольку не все можно увидеть с помощью «птички», все равно нужно досматривать. Противник хорошо маскируется. Группа выявила секреты и уничтожила. Главное – не обнаружить себя до начала штурма. Отработать нужно четко и бесшумно», - комментирует инструктор с позывным «Боцман», пока мы, сопя и отплевываясь, догоняем разведчиков поверху.Заняв удобные позиции, пулеметчики готовятся прикрывать штурмовиков. Звучит условный сигнал и те устремляются вперед, ловко перемещаясь от укрытия к укрытию. С тем, что мы не раз наблюдали в кино о Великой Отечественной, современный штурм имеет до смешного мало общего. В полный рост бойцы не встают, шеренгой к противнику не бегут и «ура», конечно же, не кричат.Максимально занизив силуэт, прикрывая друг друга и удерживая дистанцию, они вальсируют меж укрытий. Второстепенного тут нет и быть не может, ибо любая деталь важна, когда речь о прямом контакте. Вплоть до того, что стопу, стреляя из-за укрытия, нужно подворачивать вовнутрь, чтобы в случае ранения не выпасть на простреливаемый участок. Как двигаться? Как работать с напарниками? Как падать и стрелять из неудобных положений? Как перехватывать оружие левой рукой? Много такого, что боец должен не просто знать и уметь, но исполнять автоматически – не задумываясь.Хлопок по плечу. Оборачиваюсь – «Атлант». Указывает пальцем за спину. Лови, дескать, момент. Гляжу, а чуть выше угнездился снайпер и прикрывает группу сверху. Как прошмыгнул, не потревожив ни единого камешка – загадка.Пробившись к нужной точке, группа получает вводную – один из них условный «трехсотый». Бойцы группируются вокруг «раненого», поливая условного противника огнем, а боец с позывным «Кавказ» оказывает ту помощь, которую можно оказать в «красной» зоне. «Пострадавшего» укладывают на носилки и приступают к эвакуации.Отход – маневр сложный. Перемещаясь спиной к противнику, солдат на сто процентов должен быть уверен в товарище, который прикрывает его в этот момент. Пока ребята волокут носилки в «желтую» зону, все прочие вынуждают неприятеля прижать физиономию к земле. Надо ли говорить, что все работают боевыми? Группа – единый организм, доверие в которой должно быть абсолютным.В «желтой» зоне раненого дополнительно осматривают, чтобы избежать неприятных сюрпризов, оказывают более предметную медицинскую помощь и отправляют к точке эвакуации, куда уже прибыл транспорт.«Кавказ», оказавший товарищу помощь, отнюдь не новичок и в боевой обстановке первую помощь оказывал не раз. Начинал со службы по контракту в воздушно-десантных войсках, дальше – командировки в Сирию, затем – СВО. Это уже вторая его командировка сюда.«Медицинской подготовке уделяют даже больше внимания, чем стрельбе, поскольку стрелять приходится не так часто, а сейчас артиллерия работает, «птички» летают и могут что-нибудь сбросить. Могут осколки прилететь и все, что угодно. Поэтому медицине уделяем большое внимание. Но я не медик. Обычный боец. Просто каждый боец у нас обязан уметь оказывать медицинскую помощь, поскольку от этого зависит и его собственная жизнь, и жизнь товарища», - объясняет «Кавказ».Главная цель подобных занятий – боевая слаженность, поскольку люди в подразделение приходят разные и с разным опытом. «Люди оттачивают свои навыки, узнают что-то новое. Инструкторы, которые с нами работают, не просто показывают, но и объясняют, почему делать нужно именно так, а не как-то по-другому. Нужно сработаться, поскольку в одном подразделении одна подготовка, в другом – другая. Они, в принципе, меж собой схожи, но есть отличия», - говорит «Бруно», командовавший одной из групп.Следующее упражнение – зачистка местности в паре. Суть в чем? После взятия опорника или малого населенного пункта, нужно убедиться, что территория безопасна и никакой хитрый ВСУшник ни за каким углом не таится.Двигаясь в узком пространстве, разведчики постоянно страхуют друг друга. Мишени намеренно расположены так, чтобы обоим часто приходилось менять направление стрельбы. А для того, чтобы усложнить задачу, в магазины зарядили меньше патронов. Быстрая перезарядка в таких условиях – жизненно важный элемент упражнения.В заключение «Боцман» демонстрирует нам дробовик – оружие, которое традиционно не применяется в ВС РФ, но хорошо зарекомендовало себя на этой войне. Нет, оно применяется в спецподразделениях правоохранительных органов России, но война изменилась, а потому многие спецназовские практики уходят в войска. Ведь гладкоствол и дверные замки вышибает прекрасно, и колеса гражданского транспорта, который активно используется противником, спускает на ура. И в качестве оружия против беспилотников-разведчиков имеет право на жизнь.«Это оружие специальными подразделениями, в основном антитеррористической направленности, активно используется для вышибания дверей, а также для остановки транспортных средств. Сейчас нередко применяются джипы и пикапы, и все они прекрасно останавливаются, если использовать специальный боеприпас. Для этого есть специальные керамические пули, которые легко пробивают капот автомобиля и воздействуют на блок цилиндров. Используются вышибные пули с запреградным действием. Они вышибают замок и превращаются в пыль. Чем удобно? Не надо близко подходить к двери, чтобы открыть ее», - хвалит оружие инструктор.На закате мы наскоро прощаемся с казачьей разведкой и ныряем в машину. У них впереди подготовка к следующему дню на войне, у нас – долгий путь домой.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донбасс, сво, спецоперация