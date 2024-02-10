У берегов Крыма уничтожен украинский боевой катер-камикадзе - МО

Геннадий Подлесный: Зеленский назначил Сырского главкомом не за полководческие таланты, а за покорность И Залужный, и Сырский понимают бессмысленность войны с Россией. Но Залужный пытался протестовать против этого в публичном поле. Он не раз заявлял, что надо выводить войска из Артемовска и Авдеевки.