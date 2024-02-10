У берегов Крыма уничтожен украинский боевой катер-камикадзе - МО
© СБУ
© СБУ
Российские войска уничтожили в Черном море безэкипажный катер ВМС Украины, дрон направлялся к Крымскому полуострову. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ 10 февраля
"Около 20.30 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что обнаруженная цель была уничтожена российскими военными при помощи штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.
Ранее в Минобороны сообщили, что 10 февраля ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников по объектам на территории РФ.
Средствами ПВО были перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области.
Накануне 9 февраля российские ПВО сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах РФ, а также над акваторией Черного моря, сообщили в в пресс-службе Минобороны РФ.
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