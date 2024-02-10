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Российские ученые создали уникальные бронежилеты для бойцов - глава РАН

Российские ученые создали уникальные бронежилеты для бойцов - глава РАН - 10.02.2024 Украина.ру

Российские ученые создали уникальные бронежилеты для бойцов - глава РАН

Российским учёным удалось создать новые материалы, позволяющие производить уникальные по своим защитным свойствам бронежилеты. Об этом сообщил РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников

2024-02-10T10:17

2024-02-10T10:17

2024-02-10T10:22

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За время СВО отечественные ученые очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать бронежилеты для российских бойцов, уникальные по своим защитным свойствам, рассказал Красников.Глава РАН подробно рассказал о возможностях передовой бронезащиты, разработанной талантливыми учеными и специалистами России. Это стало настоящим прорывом в обеспечении безопасности российских военных, принимающих участие в СВО. Красников добавил, что при минимальном весом они обладают уникальными показателями по защите от пуль и осколков. Используя последние достижения науки, были созданы легкие бронежилеты, которые имеют максимальные показатели по бронезащите. "Это впечатляющий успех", - подчеркнул глава РАН.Напоминаем, президент РФ Владимир Путин, выступая 8 февраля в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил российских учёных за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны.

https://ukraina.ru/20240209/1053206062.html

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новости, россия, защита, вс рф, бойцы, разработки, бронежилеты, армия, ученые