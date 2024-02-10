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Российские ученые создали уникальные бронежилеты для бойцов - глава РАН
Российские ученые создали уникальные бронежилеты для бойцов - глава РАН - 10.02.2024 Украина.ру
Российские ученые создали уникальные бронежилеты для бойцов - глава РАН
Российским учёным удалось создать новые материалы, позволяющие производить уникальные по своим защитным свойствам бронежилеты. Об этом сообщил РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников
2024-02-10T10:17
2024-02-10T10:17
2024-02-10T10:22
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За время СВО отечественные ученые очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать бронежилеты для российских бойцов, уникальные по своим защитным свойствам, рассказал Красников.Глава РАН подробно рассказал о возможностях передовой бронезащиты, разработанной талантливыми учеными и специалистами России. Это стало настоящим прорывом в обеспечении безопасности российских военных, принимающих участие в СВО. Красников добавил, что при минимальном весом они обладают уникальными показателями по защите от пуль и осколков. Используя последние достижения науки, были созданы легкие бронежилеты, которые имеют максимальные показатели по бронезащите. "Это впечатляющий успех", - подчеркнул глава РАН.Напоминаем, президент РФ Владимир Путин, выступая 8 февраля в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил российских учёных за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны.
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новости, россия, защита, вс рф, бойцы, разработки, бронежилеты, армия, ученые
Новости, Россия, защита, ВС РФ, бойцы, разработки, бронежилеты, Армия, ученые
Российские ученые создали уникальные бронежилеты для бойцов - глава РАН
10:17 10.02.2024 (обновлено: 10:22 10.02.2024)
Российским учёным удалось создать новые материалы, позволяющие производить уникальные по своим защитным свойствам бронежилеты. Об этом сообщил РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников
За время СВО отечественные ученые очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать бронежилеты для российских бойцов, уникальные по своим защитным свойствам, рассказал Красников.
Глава РАН подробно рассказал о возможностях передовой бронезащиты, разработанной талантливыми учеными и специалистами России. Это стало настоящим прорывом в обеспечении безопасности российских военных, принимающих участие в СВО.
"Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам. И это было проблемой. Потому что были были очень высокие требования", - заявил глава РАН.
Красников добавил, что при минимальном весом они обладают уникальными показателями по защите от пуль и осколков.
Используя последние достижения науки, были созданы легкие бронежилеты, которые имеют максимальные показатели по бронезащите. "Это впечатляющий успех", - подчеркнул глава РАН.
Напоминаем, президент РФ Владимир Путин, выступая 8 февраля в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил российских учёных за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны.