https://ukraina.ru/20240210/1053214125.html

Деанонимизация изувера, увольнение Шапталы. Главное на Украине на утро 10 февраля

Деанонимизация изувера, увольнение Шапталы. Главное на Украине на утро 10 февраля - 10.02.2024 Украина.ру

Деанонимизация изувера, увольнение Шапталы. Главное на Украине на утро 10 февраля

Установлена личность главаря украинских военных, пытавших российского военнопленного. На Украине сменили начальника Генштаба

2024-02-10T10:17

2024-02-10T10:17

2024-02-10T10:17

эксклюзив

хроники

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В ночь на 10 февраля бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв сообщил об установлении личности главаря украинских солдат, пытавших российского военнопленного"Установили тварь. Об этом случае я писал ранее, о трагедии, которая произошла с одним из российских военных, попавших в плен. Подробный рассказ о том, как украинцы требовали с жены ее интимные фото, отказывались от денег, которые им предлагали мать и жена солдата. Он же вел себя как герой, говорил жене, что любит и просил не переживать. Парня в итоге убили. Теперь нашли того, кто это сделал", - написал Царёв в своём телеграм-канале.В другой записи Царёв высказал своё мнение по поводу того, что нужно делать с издевающимися над пленными."Я считаю, что нелюдей, кто издевается над пленными, надо уничтожать независимо от того, на какой стороне фронта они находятся. Уничтожать, как уничтожают больных или бешеных животных в санитарных целях. Повторяю, независимо от того, на чьей стороне эти животные воюют", - указал он.В первой записи Царёв ссылался на публикацию телеграм-канала DarkSeek Hacking Group, в которой называлось имя"Главаря из этих уродов мы деанинимизировали. ФИО: Яровенко Виталий Александрович (10е фото) Дата рождения: 21.05.1987", - сообщали авторы канала.Они также указали личный адрес Яровенко, а также его паспортные данные. Кроме того, авторы канала рассказали о биографии украинского военного."Родился в г. Краков, Польша. Переехал на Украину в 1990-х, получил гражданство, обучался в СумГУ, не женат, работал руководителем мелкого предприятия, мобилизован в 2023", - отмечалось в публикации.Ранее, 7 февраля, журналист Анастасия Кашеварова рассказала историю о российском военнопленном, которого убили украинские военные."Настя, я люблю тебя, не переживай". Звук выстрела. Далее сообщение – "Это все из-за неё…" Голос этого парня несколько дней звучит в моей голове. Эту историю должен знать каждый. В ночь на 8 января Насте позвонили с Украины и сказали, что её муж Алексей Мотуз в плену. Прислали фотографию. Предлагали два варианта развития событий: либо его запытают, либо она пришлет свои интимные фото. Женщина фото не прислала, заставляли бойца просить их у жены, он лишь говорил: "Не переживай, все хорошо". Всю ночь нашего бойца пытали – прострелили ногу, отрубили пальцы. Фотографии его истерзанного отправляли жене и матери. Мама нашего воина умоляла не терзать сына. Женщины предлагали деньги, но они хотели унижения всей семьи. Последнее сообщение от Алексея было: "Настя, я люблю тебя, не переживай, ложись спать". Следующая аудиозапись была короткой: звук выстрела. Под утро прислали фото бойца с простреленной головой", - писала Кашеварова.Она назвала мужчину героем, и подчеркнула, что он "испытал столько мук, не дрогнул, утешал жену, отдал свою жизнь за её честь"."Мы помним, как в первые полгода СВО по соцсетям расходились видео, как ВСУ пытают, избивают, добивают наших пленных, издеваются над матерями только что убитых. Украина быстро поняла, что это противоречит роли жертвы, которую она пытается играть перед всем миром. Мы расслабились. Расслабились женщины, которые бегают по укропабликам и распространяют информацию о своих пленных и пропавших, в надежде, что та сторона им поможет. Расслабились следственные органы. Расслабились ЛОМы. А та сторона не расслабилась. Если вы думаете, что те зверства, которые она демонстрировала первые месяцы СВО, остались в прошлом - вы ошибаетесь. Каждый день они пытают, убивают, издеваются над семьями, шантажируют. То, что они перестали выкладывать это в соцсети, не значит, что они стали гуманными. Помните об этом в тылу. А ребята на фронте и так помнят. И отомстят", - подытожила журналистка.В другой заметке она опубликовала аудиозапись последних слов российского бойца, а также почтовый адрес, куда Кашеварова попросила присылать информацию об Алексее. Она также рассказала, что он перестал выходить на связь 5 января в районе Опытного.Увольнение ШапталыПрезидент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении 9 февраля сообщил о назначении нового начальника Генштаба ВСУ."Провёл замену руководителя Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу на протяжении этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек — понимает задание этой войны и украинские цели", - заявил Зеленский.Позднее сам Шаптала в телеграм-канале Генштаба ВСУ опубликовал заявление по поводу своего увольнения."В соответствии с указом президента Украины оставляю пост начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Выражаю глубокую признательность слаженной команде Генерального штаба за поддержку, понимание и самоотверженное выполнение заданий. Особая благодарность солдатам и сержантам, офицерам и генералам Вооружённых сил Украины на передовой, в штабах и в тылу. Ваша верность Украине и готовность к её защите делают вас настоящими героями, я глубоко горжусь вами. Благодарен каждому за совместную службу и неустанные усилия", - писал Шаптала.Он также почтил память погибших военных и выразил благодарность украинцам.Пришедший на смену Шаптале Баргилевич с октября 2023 года занимал пост командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Как сообщали украинские СМИ, Баргилевич фактически был первым командующим территориальной обороны ещё в 2020 году, когда ТрО была в составе Сухопутных войск.В начале спецоперации ВС РФ Баргилевич отвечал за сектор №1 обороны Киева на Гостомельском направлении. Кроме того, Баргилевич почти полтора года руководил штабом оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", которая в том числе участвовала в наступлении на харьковском направлении.Именно это наступление, а также оборону Киева ставят в заслугу новому главкому ВСУ Сырскому."У него есть опыт успешного ведения обороны, в частности, операции по обороне Киева. У него также есть опыт успешного ведения наступательных действий, особенно в ходе операции по освобождению Харьковской области", - заявил накануне Зеленский, рассказывая о назначении Сырского новым главкомом ВСУ.Таким образом, продолжается формирование новой вертикали управления Вооружёнными силами Украины.

https://ukraina.ru/20240209/1053211726.html

https://ukraina.ru/20240209/1053198274.html

https://ukraina.ru/20240209/1053191126.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники