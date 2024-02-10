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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников" - 10.02.2024 Украина.ру
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ 10 февраля
2024-02-10T09:41
2024-02-10T09:41
2024-02-10T09:41
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"ланцет"
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Во время рабочей поездки в войска ЦВО проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных БПлА предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии, сообщили в пресс-службе ведомства.В руководстве предприятия доложили Шойгу, что с 2022 года на предприятии были запущены новые цеха, что позволило увеличить объем производства БПлА на 60%, а в перспективе планируется кратно нарастить их выпуск.Сообщается, что благодаря вводу в строй новых мощностей в два раза увеличится производство высокоточного вооружения: управляемых ракет "Вихрь-1", артиллерийских снарядов "Китолов-2", а также зенитных управляемых ракет "Стрела".Министру обороны РФ на предприятии представили новые композитные материалы, которые существенно повышают живучесть беспилотников в зоне спецоперации.На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", которое производит барражирующие боеприпасы "Ланцет" и разведывательные беспилотники Шойгу представили новые образцы разведывательных и ударных БпЛА, модернизированные с учетом потребностей спецоперации на Украине.
https://ukraina.ru/20240204/1053065162.html
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новости, россия, мо рф, беспилотники, бпла, сергей шойгу, проверка, впк, "ланцет", производство, вооружение
Новости, Россия, МО РФ, беспилотники, БПЛА, Сергей Шойгу, проверка, ВПК, "Ланцет", производство, вооружение
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ 10 февраля
Во время рабочей поездки в войска ЦВО проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных БПлА предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии, сообщили в пресс-службе ведомства.
"На предприятиях концерна "Калашников" Сергей Шойгу проинспектировал работу производственных линий образцов БпЛА, поставляемых в рамках ГОЗ в Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В руководстве предприятия доложили Шойгу, что с 2022 года на предприятии были запущены новые цеха, что позволило увеличить объем производства БПлА на 60%, а в перспективе планируется кратно нарастить их выпуск.
Сообщается, что благодаря вводу в строй новых мощностей в два раза увеличится производство высокоточного вооружения: управляемых ракет "Вихрь-1", артиллерийских снарядов "Китолов-2", а также зенитных управляемых ракет "Стрела".
Министру обороны РФ на предприятии представили новые композитные материалы, которые существенно повышают живучесть беспилотников в зоне спецоперации.
На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", которое производит барражирующие боеприпасы "Ланцет" и разведывательные беспилотники Шойгу представили новые образцы разведывательных и ударных БпЛА, модернизированные с учетом потребностей спецоперации на Украине.
4 февраля, 04:00Разведчик, инструктор по работе с беспилотниками Каспер: Я хочу вернуться домой победителемАрмия для многих, кто сюда приходит, становится школой. И в прямом смысле - на войне необходимо учиться, как обращаться с оружием, создавать укрытия, оказывать первую медицинскую помощь, здесь обучают профессии. И в переносном смысле тоже - формирование коллектива происходит совсем на других, чем на гражданке основаниях,