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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников" - 10.02.2024 Украина.ру

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ 10 февраля

2024-02-10T09:41

2024-02-10T09:41

2024-02-10T09:41

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Во время рабочей поездки в войска ЦВО проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных БПлА предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии, сообщили в пресс-службе ведомства.В руководстве предприятия доложили Шойгу, что с 2022 года на предприятии были запущены новые цеха, что позволило увеличить объем производства БПлА на 60%, а в перспективе планируется кратно нарастить их выпуск.Сообщается, что благодаря вводу в строй новых мощностей в два раза увеличится производство высокоточного вооружения: управляемых ракет "Вихрь-1", артиллерийских снарядов "Китолов-2", а также зенитных управляемых ракет "Стрела".Министру обороны РФ на предприятии представили новые композитные материалы, которые существенно повышают живучесть беспилотников в зоне спецоперации.На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", которое производит барражирующие боеприпасы "Ланцет" и разведывательные беспилотники Шойгу представили новые образцы разведывательных и ударных БпЛА, модернизированные с учетом потребностей спецоперации на Украине.

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новости, россия, мо рф, беспилотники, бпла, сергей шойгу, проверка, впк, "ланцет", производство, вооружение