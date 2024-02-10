Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников" - 10.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240210/1053213151.html
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников" - 10.02.2024 Украина.ру
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ 10 февраля
2024-02-10T09:41
2024-02-10T09:41
новости
россия
мо рф
беспилотники
бпла
сергей шойгу
проверка
впк
"ланцет"
производство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103293/39/1032933961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_acaee5bed5c522a085567bf6f0575536.jpg
Во время рабочей поездки в войска ЦВО проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных БПлА предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии, сообщили в пресс-службе ведомства.В руководстве предприятия доложили Шойгу, что с 2022 года на предприятии были запущены новые цеха, что позволило увеличить объем производства БПлА на 60%, а в перспективе планируется кратно нарастить их выпуск.Сообщается, что благодаря вводу в строй новых мощностей в два раза увеличится производство высокоточного вооружения: управляемых ракет "Вихрь-1", артиллерийских снарядов "Китолов-2", а также зенитных управляемых ракет "Стрела".Министру обороны РФ на предприятии представили новые композитные материалы, которые существенно повышают живучесть беспилотников в зоне спецоперации.На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", которое производит барражирующие боеприпасы "Ланцет" и разведывательные беспилотники Шойгу представили новые образцы разведывательных и ударных БпЛА, модернизированные с учетом потребностей спецоперации на Украине.
https://ukraina.ru/20240204/1053065162.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103293/39/1032933961_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_594586e60b3c2b765801b0123c1b6f74.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, мо рф, беспилотники, бпла, сергей шойгу, проверка, впк, "ланцет", производство, вооружение
Новости, Россия, МО РФ, беспилотники, БПЛА, Сергей Шойгу, проверка, ВПК, "Ланцет", производство, вооружение

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"

09:41 10.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ 10 февраля
Во время рабочей поездки в войска ЦВО проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных БПлА предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии, сообщили в пресс-службе ведомства.
"На предприятиях концерна "Калашников" Сергей Шойгу проинспектировал работу производственных линий образцов БпЛА, поставляемых в рамках ГОЗ в Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В руководстве предприятия доложили Шойгу, что с 2022 года на предприятии были запущены новые цеха, что позволило увеличить объем производства БПлА на 60%, а в перспективе планируется кратно нарастить их выпуск.
Сообщается, что благодаря вводу в строй новых мощностей в два раза увеличится производство высокоточного вооружения: управляемых ракет "Вихрь-1", артиллерийских снарядов "Китолов-2", а также зенитных управляемых ракет "Стрела".
Министру обороны РФ на предприятии представили новые композитные материалы, которые существенно повышают живучесть беспилотников в зоне спецоперации.
На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", которое производит барражирующие боеприпасы "Ланцет" и разведывательные беспилотники Шойгу представили новые образцы разведывательных и ударных БпЛА, модернизированные с учетом потребностей спецоперации на Украине.
Каспер интервью
4 февраля, 04:00
Разведчик, инструктор по работе с беспилотниками Каспер: Я хочу вернуться домой победителемАрмия для многих, кто сюда приходит, становится школой. И в прямом смысле - на войне необходимо учиться, как обращаться с оружием, создавать укрытия, оказывать первую медицинскую помощь, здесь обучают профессии. И в переносном смысле тоже - формирование коллектива происходит совсем на других, чем на гражданке основаниях,
 
НовостиРоссияМО РФбеспилотникиБПЛАСергей ШойгупроверкаВПК"Ланцет"производствовооружение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07Сергей Маркедонов: Грузия выбирает между прагматикой и "украинизацией"
11:56У берегов Крыма уничтожен украинский боевой катер-камикадзе - МО
11:26СК проводит проверку после сообщений о выступлении детей на пилоне в баре Луганска
10:46Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – Затулин
10:17Российские ученые создали уникальные бронежилеты для бойцов - глава РАН
10:17Деанонимизация изувера, увольнение Шапталы. Главное на Украине на утро 10 февраля
09:49Ни Карлсон, ни Трамп России не друзья: Гаспарян подвёл итоги сенсационного интервью Путина
09:41Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"
09:28Адвокат Сергей Беляк: Эдуард Лимонов предсказал войну на Украине
09:05В вышиванке и женском платье. "Король Украины" Вильгельм фон Габсбург
08:42Слухи о сдаче города и тотальный дефицит бюджета. Что происходит в Запорожье
08:31Очень опасная ситуация. Украинские эксперты о тотальной мобилизации и ее последствиях
08:25Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ
08:20Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях
08:15Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ
08:10США надкусывают "украинский пирог" для того, чтобы свой сделать пышнее. Грег Вайнер о помощи США Украине
08:05Запад поставил на борьбу с Россией больше, чем имел. Теперь приходится отнимать у своих - Ищенко
08:03Москва празднует китайский Новый год
07:50Военный эксперт указал на сомнительное качество канадских ракет, которые просит Киев
07:46Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки
Лента новостейМолния