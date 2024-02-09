https://ukraina.ru/20240209/1053211726.html

Круглосуточная мобилизация, два новых героя. Итоги 9 февраля на Украине

Круглосуточная мобилизация, два новых героя. Итоги 9 февраля на Украине - 09.02.2024 Украина.ру

Круглосуточная мобилизация, два новых героя. Итоги 9 февраля на Украине

Кабинет министров Украины разрешил военкоматам работать круглосуточно. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову

2024-02-09T19:00

2024-02-09T19:00

2024-02-09T19:00

эксклюзив

хроники

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О решении украинского правительства сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук."Внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП — аналог российских военкоматов — Ред.). Предусмотрено во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения предоставление права территориальным центрам комплектования и социальной поддержки круглосуточно: рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях; организовывать с определённой периодичностью проведение медицинский осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП); вести персонально-качественный учёт призывников, военнообязанных и резервистов, учёт транспортных средств, подлежащих передаче Вооружённым силам Украины и другим воинским формирования во время мобилизации и в военное время", - написал Мельничук в своём телеграм-канале.Эта информация насторожила наблюдателей на Украине."Тотальная мобилизация будет только усиливаться, а новый законопроект должен поставить украинцев перед выбором жизнь или цифровое рабство. ТЦК будут работать круглосуточно. Постановление выдал Кабмин, сообщает его представитель в Раде Мельничук. Разрешается 24 часа в сутки: рассматривать дела об административных правонарушениях; налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях; организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов", - отметил популярный в стране телеграм-канал "Резидент".Ещё один популярный в стране телеграм-канал "Легитимный" опубликовал видео из Одессы, где военкомы разбили окно в автомобиле мужчине."Беспредел продолжается. ТЦК уже бьют стекла в машинах одесситов, если не открываешь. Одесские паблики пишут, что это Люстдорфская дорога, Вузовский. Возле машины парень , а также девушка с двумя детьми. Один ребенок грудной и девочка лет пяти. ТЦК не имеет право останавливать машины, но как видим беспредел зашкаливает. Власть давно считает свой народ рабами. Не удивимся, если сейчас ещё парня запугают и заставят записать видео, где он скажет, что он сам виноват спровоцировал "добряков из ТЦК". Страна превращается в концлагерь…", - подписал канал видео.Телеграм-канал "Милитарист" опубликовал видео из другого региона Украины — с Закарпатья."Трое патрульных в Ужгороде силой задержали мужчину и на руках занесли в машину. В полиции заявили, что он находился в розыске военкомата, был пьяным и бросался на полицейских. Однако соседи опровергают это", - указывалось в подписи к видео.Днём ранее стало известно также о том, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в интервью изданию Forbes Ukraine сообщил о том, что в стране надеются внедрить электронный военный билет."Там есть определённая логика. Пока что не могу её спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дії" (аналог российских "Госуслуг". — Ред.). Однако, скорее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно", — отметил Фёдоров.По его словам, вопрос внедрения электронного военного билета всё ещё прорабатывается."Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует такую новость. Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії". В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в "Дії" не будет тоже", — пояснил он.Ранее, 7 февраля, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации, согласно которому: мобилизационный возраст понижается с 27 до 25 лет; вводятся электронные повестки; за неявку по повестке будет грозить блокировка всех счетов, запрет использовать автомобиль и выезжать за границу; получающие второе высшее и аспиранты, учащиеся по контракту, теряют отсрочку от мобилизации; мобилизации теперь также подлежат ранее судимые за нетяжкие преступления; оказание консульских услуг за границей будет производится только по предъявлению военного билета; при выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета; демобилизация военнослужащих планируется через 36 месяцев службы, но она должна быть введена лишь по приказу верховного главнокомандующего.Парламентская оппозиция заявила, что документ несёт коррупционные риски и не соответствует Конституции. При этом законопроект рассматривали по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии".Два герояПрезидент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову."За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу — генералу. <...> За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу — генерал-лейтенанту", - отмечалось в указах Зеленского.Тем временем на Украине в этом усмотрели разновидность подкупа."Офис Президента занялся "публичным подкупом". Зеленский присвоил экс-главкому Залужному звание Героя Украины. Что не сделаешь, ради того, чтобы сбить протестные настроения. Все офисные помойки побежали это разгонять, как нечто "сильное". Почему никто не говорит от чего Залужный отказался? А мы напомним. От денег (так называемый "золотой парашют", когда вас отправляют на пенсию и вы с этим согласны, то вам дают номинальную должность где-то в уютной стране и миллионные счета. Плюс ко всему карьера ваших родных идёт вверх). Кстати по слухам, ему обещали хорошую недвижимость в Британии или Канаде, но он отказался от "подарка". Теперь Зе даёт ему то, от чего он отказаться не может, но для Зеленского это хорошая возможность застраховать себя (на Залужного ему всё-равно, с ним хорошо общаются только по той причине, что у него высокий рейтинг одобрения в армии и обществе. Его не смогли дискредитировать. Все остальные, кто был слабее Зе, сразу оказываются в СИЗО или под вечными уголовными делами)", - прокомментировал награждение популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Вечером 9 февраля в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция протеста против отставки Залужного. Она была спонтанной и немногочисленной. Однако, как отмечает ряд наблюдателей, даже такая акция — весьма неприятный сигнал для украинской власти.

https://ukraina.ru/20240209/1053198274.html

https://ukraina.ru/20240209/1053191126.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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