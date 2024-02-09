https://ukraina.ru/20240209/1053210616.html

"Украинское досье": Как отставка Залужного изменит Украину

"Украинское досье": Как отставка Залужного изменит Украину - 09.02.2024 Украина.ру

"Украинское досье": Как отставка Залужного изменит Украину

Не стоит ожидать, что решение президента Украины Владимира Зеленского сменить главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его должность командующего... Украина.ру, 09.02.2024

2024-02-09T18:01

2024-02-09T18:01

2024-02-09T18:03

украина

валерий залужный

владимир зеленский

искандер хисамов

иван скориков

дмитрий белик

олег хавич

дмитрий евстафьев

эксклюзив

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Не стоит ожидать, что решение президента Украины Владимира Зеленского сменить главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его должность командующего сухопутными войсками Александра Сырского решительно повлияет на ситуацию на фронте. Решающую роль там играют западные военные советники Украины.Такое мнение в ходе дискуссии в рамках круглого стола "Украинское досье: Что стоит за отставкой Залужного?" 9 февраля в пресс-центре МИА "Россия сегодня" высказали эксперты. В роли модератора дискуссии выступил главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов.По словам депутата Государственной Думы СФ РФ, члена комитета по международным делам Дмитрия Белика, у Зеленского по Залужному было два варианта — плохой и очень плохой. Первый — оставить Залужного на должности главкома и тем самим дать ему возможность наращивать его электоральные позиции. Второй — избавиться от него как от конкурента, так как Залужного сегодня называют одним из тех, кто может стать следующим президентом Украины: либо в результате выборов, либо в результате переворота.Таким образом Зеленский, с одной стороны, отодвинул Залужного от управления войсками, но, с другой, развязал ему руки, полагает парламентарий."Залужный уже не завязан присягой и вполне возможно, что британцы сегодня или завтра попытаются вырастить из него замену Зеленскому. События на Украине будут развиваться", - считает Белик.По его словам, для России неплохо то, что отставка Залужного в любом случае вызовет недовольство среди офицеров,так как большое количество старших офицеров в ВСУ были ориентированы на него."С другой стороны, мы не должны переоценивать эту отставку и ожидать, что сейчас на Украине все рухнет, фронт повалится. Такого не будет, потому что там достаточно много американских, британских и других западных кураторов, которые управляют вооруженными силами киевского режима. Они не дадут развалиться фронту самому по себе. Поэтому у наших ребят, которые на линии боевого соприкосновения - долгая и серьезная работа, у наших солдат, офицеров, генералов, дай бог им здоровья и скорейшей победы", - отметил Дмитрий Белик.С парламентарием согласен американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев. Он считает, что России ни в коем случае нельзя переоценивать значение той смены декораций, которая 8 февраля произошла в Киеве.Однако, важно понимать, что произошедшее является отражением политических процессов, причем не столько в самом Киеве, сколько у спонсоров киевского режима, подчеркнул эксперт."Совершенно очевидно, что за последние полгода степень самостоятельности киевского режима очень серьезно менялась. Еще полгода назад можно было говорить о том, что киевский режим считает, что он обладает очень серьезной самостоятельностью и что Зеленский может хамить Байдену и ставить условия США. На сегодняшний день свобода маневра киевского режима начинает схлопываться, Зеленскому начинают довольно жестко и довольно последовательно указывать его место", - рассказал Евстафьев.По словам эксперта, замена Залужного на Сырского — это тот случай, когда конспирология проявляется в реальных решениях. Есть три момента, которые свидетельствуют об этом, подчеркнул он."Во-первых, козла отпущения в США искали долго. Козлом отпущения за провал всей летнее-осенней кампании мог быть либо Зеленский, либо Залужный и решение о том, кто конкретно будет козлом отпущения принимали явно не в Киеве", - сказал эксперт.Если бы американцы хотели устранение Зеленского и появления там некого нового фигуранта, они бы это сделали без лишней политической рефлексии, отметил Евстафьев."Второй момент — если вчитаться в западные, особенно американские СМИ, угроза военного переворота на Украине рассматривалась как вполне реальная. Будет ли это вариант Пиночета или, наоборот, какой-то вариант военной хунты, которая "сорвется с крючка" - для них это было открытым вопросом. Здесь они себя убеждали в том, что с этого крючка, на который они подсадили и Залужного, и Сырского, никто сорваться не сможет", - рассказал Евстафьев.Третий момент, на который указал эксперт, касается фигуры нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, это человек, который имеет отвратительную репутацию в военных кругах, причем не только за период СВО."Это автор не только бахмутского котла, это автор еще и дебальцевского котла. Назначили человека, который никогда не будет претендовать на самостоятельную политическую роль. С такой биографией в нынешней Украине претендовать на политическую роль - это такая неизящная форма самоубийства", - заявил Евстафьев.Но главное то, что Сырский - реально несамостоятельная фигура, продолжил эксперт. Одна из вещей, которая больше всего волновала американцев, это то, что между Залужным и американскими советниками, которые реально осуществляют командование на поле боя, возникла некая спайка. У Сырского такой спайки гарантировано не будет, отметил американист."Вот три пункта, из которых два или два с половиной относятся к тому, что мы называем конспирологией", - подытожил Дмитрий Евстафьев.Политический аналитик Олег Хавич обратил внимание на то, как смена Залужного готовилась в медийном пространстве задолго до того момента, когда она реально произошла. Он напомнил, что сначала была запущена информация, что готовится соответствующий указ. Таким образом была протестирована реакция общества, армии, реакция на Западе."Украинское общество за неделю с лишним это тестирование в значительной мере перегрело. Реакция была на неосуществившиеся событие. Люди обсуждали то, чего нет. К тому времени, когда указ был подписан, особой реакции на Украине и не было. Общество смирилось с тем, что это произойдет", - рассказал Хавич.Эксперт напомнил, что первая информация о намерении Зеленского уволить Залужного появилась после резонансной статьи Залужного в издании The Economist, в которой главнокомандующий ВСУ заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения зашла в тупик."Это настолько расходилось с идеологемами, которые выдавали сначала СВО с киевской стороны, что мне лично позволяет предположить, что это и было настоящее заявление Залужного об отставке с поста. Он признал неспособность реализовать политические планы, добиться успеха медийно раскрученного контрнаступления. Таким образом он попытался сбросить с себя эту ответственность", - допустил Хавич.Эксперт напомнил, что Залужный с тех пор делал заявления, которые расходились с видением политического руководства страны и вел себя как человек, который нарывается на увольнение."Залужный, будущий уволенным не по собственному желанию, переложил ответственность за все произошедшее на линии боевого соприкосновения и за все что только будет происходить, на своего преемника и на самого Зеленского. Главным выгодополучателем от того, что произошло вчера, является сам Залужный", - считает Хавич.По словам эксперта, после этой отставки у Залужного - несколько открытых путей, но главное то, что он этим списал "значительную часть негатива, который на нем повис из-за неудачного контрнаступления".Руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский сравнил ситуацию вокруг отставки Залужного с бразильским сериалом."Нам его показывают, мы сидим и обсуждаем его, и ждем, когда наступит какая-то развязка, которая, как мы помним, в бразильских сериалах не наступает очень много лет. А на самом деле это просто сериал, который полностью регулируется из США и Великобритании", - считает эксперт.Чтобы узнать, что реально произойдет с Украиной, нужно анализировать действия США и не фокусироваться на отставке Залужного, полагает Ногинский. Доказательство этому - интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, вышедшее в эфир в ночь на 9 марта, которое ориентировано на Запад."Украина сегодня лишена любых полномочий. Не надо думать, что население там взбунтуется. Десять человек с пулеметами, не боящихся убивать гражданских, разгоняет десять тысяч гражданских. У них есть очень хороший лейбл, называется он "русский коллаборационист" на котором, к сожалению, можно убивать кого угодно — детей, женщин", - заявил Ногинский.Это иллюзия, что сейчас на Украине начнутся бунты или что Залужный снесет Зеленского - или наоборот, считает он.По словам Ногинского, отставка Залужного открывает огромное поле возможностей для США. Во-первых, Залужный может спокойно участвовать в выборах. Во-вторых, если Зеленский подпишет новый закон о мобилизации, он заберет все отрицательные настроения общества на себя и на место Зеленского спокойно можно поставить Залужного, полагает эксперт."Какая команда будет выдана в США или Великобритании, так и будет. Если завтра скажут, что Залужный должен стать главой Украины, они и станет. Номинально. Мы сегодня обсуждаем этих людей, но они не являются политиками. Они являются актерами, которые играют ту роль, которую им дают. Последняя самостоятельная фигура на Украине был Медведчук, поэтому его и посадили", - рассказал Ногинский.Главный редактор Украина.ру Искандер Хисамов сказал, что он не полностью согласен с выводами эксперта, так как, по его мнению, Украина - не полная марионетка. Украинцы серьезно ведут войну на фронте, многие дипломаты, например, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, неоднократно заставляли Запад раскошелиться, даже когда западным странам этого не очень и хотелось, напомнил он.Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков считает, что сейчас весьма любопытно наблюдать за тем, пустят ли Залужного после увольнения с должности главкома ВСУ в политику.По его словам, ряд политиков — Виталий Кличко, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, — готовы предоставить свою политическую инфраструктуру единственному человеку, у которого рейтинг на данный момент превышает антирейтинг в обществе."С другой стороны, соблазн расправиться с Залужным и одновременно с той компанией, которая готова взять его на свои знамена, для Банковой как никогда велик", - отметил Скориков.По мнению эксперта, политический кризис мог бы разгореться на Украине или после того, когда очередной раз будет продлено военное положение или в момент принятия мобилизационного закона."Сейчас мобилизация — самое популярное слово в поисковиках на Украине. Это экзистенциальный страх, это вопрос жизни и смерти. Решение по закону о мобилизации может вызвать политический кризис", - считает эксперт.Здесь важно, что по поводу Залужного и его политической карьеры думают на Западе, добавил Скориков. Тем не менее, не надо недооценивать тот факт, что у команды Зелнский-Ермака есть чем торговаться с администрацией Байдена."У них, в конце концов, в подвале сидит экс-генпрокурор Шокин, у которого, как вы знаете, такие компроматы на семейку Байден, что мало не покажется", - заявил Скориков.По мнению эксперта, в ближайшее время нужно ожидать перестановки и в гражданском руководстве Украины. Неслучайно Зеленский в одном из своих интервью заявил, что стране нужно обновление не только в военном руководстве, но и в гражданском. Ермака и его команду не уберут, но Залужный останется как козырь у Запада, считает Иван Скориков.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

украина, валерий залужный, владимир зеленский, искандер хисамов, иван скориков, дмитрий белик, олег хавич, дмитрий евстафьев, эксклюзив