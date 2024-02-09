https://ukraina.ru/20240209/1053210246.html

Египетская ошибка Байдена. Отстранят ли Израиль от футбола

Египетская ошибка Байдена. Отстранят ли Израиль от футбола - 09.02.2024 Украина.ру

Египетская ошибка Байдена. Отстранят ли Израиль от футбола

Пока все следили за историей вокруг сенсационной поездки Такера Карлсона в Москву, на Ближнем Востоке также происходили не менее знаковые события, которые по-своему показали, насколько изменился сегодня мир

2024-02-09T17:45

2024-02-09T17:45

2024-02-09T17:45

эксклюзив

джо байден

израиль

египет

газа

биньямин нетаньяху

саудовская аравия

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Израильские власти официально отказались от планов перейти так называемую "Филадельфийскую ось" – территорию на юге Сектора Газа, возле города Рафах, расположенного вблизи границы с Египтом, на которой в последние месяцы сосредоточились свыше миллиона палестинских беженцев.Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху неоднократно приказывал штурмовать Рафах. Однако египетское правительство дало понять, что будет расценивать такие действия как объявление войны.Ведь в случае подобной атаки массы отчаявшихся людей – в основном женщин и детей – будут прорываться в Египет, что спровоцирует беспрецедентные жертвы, усугубляя гуманитарную катастрофу в Газе.Страны арабского мира полностью поддерживают позицию Каира, а Белый дом оказался в ситуации классического цугцванга, когда у администрации демократов нет ни выбора, ни пространства для политического маневра.Джордж Байден и Энтони Блинкен не могут отказаться от военной и экономической поддержки Израиля, обеспеченной усилиями влиятельных лоббистских кругов. На этой основе десятилетиями основывалась вся ближневосточная политика США. Однако такая позиция Вашингтона встречает сегодня полное неприятие среди арабских лидеров.Государства Ближнего Востока не просто требуют прекратить израильские атаки в Газе, заявляя, что они несут в себе признаки этнических чисток. Они настаивают на признании независимости Палестины – причем, в границах, обозначенных резолюциями Организации Объединённых Наций, которые категорически отвергаются Тель-Авивом."Королевство сообщило администрации Соединенным Штатам Америки о своей твердой позиции, согласно которой не будет никаких дипломатических отношений с Израилем, пока независимое палестинское государство не будет признано на границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы", – прямо говорится об этом в заявлении саудовского министерства иностранных дел.Тем временем израильские действия в Газе теряют популярность в самих США. Американская общественность видит кадры разрушенных палестинских городов, уничтоженные больницы, школы, мечети и церкви, фотографии убитых детей и женщин. И это дает свои результаты – несмотря на активность произраильской пропаганды.Последний социологический опрос, проведенный информационным агентством Associated Press совместно с Национальным центром исследования общественного мнения при Чикагском университете (NORC), показывает – 50% граждан США считают, что Тель-Авив зашел в Газе "слишком далеко".Только 35% американцев называют Израиль союзником, разделяющим интересы и ценности США. Хотя в ноябре прошлого года, когда проводился предыдущий опрос, подобной точки зрения придерживалось 44% респондентов.Администрация Байдена не может не обращать на это внимания. Фактическая поддержка израильских действий в Газе дополнительно отнимает у президента голоса избирателей, включая сторонников Демократической партии.Ведущие страны Глобального Юга – например, активно заявившая о себе в международной дипломатии ЮАР, которая потребовала расследовать массовые убийства в Газе – резко критикуют лицемерие американского политического истеблишмента, всегда готового поддерживать и финансировать "правильную" войну.Международное давление на Израиль тоже усилилось. Двенадцать арабских стран направили обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА), требуя пускать сборную Израиля на футбольные соревнования.Эту инициативу поддержал иорданский принц Али бин Аль-Хусейн – президент Федерации футбола Западной Азии. Кроме того, к требованию устроить футбольный бойкот Израиля присоединились Катар, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.И хотя руководство ФИФА, которое давно показало себя послушным политическим инструментом в руках у Запада, наверняка ответит на подобные заявления отказом, такая реакция усилит возмущение "порядком, основанным на правилах для своих", нарастающее сегодня в разных регионах планеты.В Госдепартаменте отчаянно пытаются урегулировать палестинский кризис. Судя по многочисленным публикациям в американской прессе, Белый дом оказывает тайное давление на Нетаньяху, заставив его свернуть военные действия в Газе и вступить в политические переговоры с ХАМАС.Израильский политик отвечал на это категорическим отказом – потому что прекращение войны означает для него прекращение полномочий премьер-министра. А потеряв власть, Нетаньяху может потерять и свободу – в случае расследования причин бездействия израильских силовиков во время трагических событий 7 октября.Однако отказ от наступления на Рафах, скорее всего, означает, что Тель-Авиву все-таки придется прекратить боевые действия, так и не добившись их заявленных целей. Более того, стало известно, что израильская армия без лишнего шума покинула некоторые населенные пункту на севере Газы, куда начинает возвращаться палестинское население.Уничтожить ХАМАС и зачистить Сектор Газа не удалось. А такой финал военной кампании, продолжающейся уже более трех месяцев, будет означать фактическое поражение коллективного Запада, который на протяжении всего этого периода безоговорочно поддерживал действия израильского правительства.К этому добавиться пощечина от хуситских повстанцев, не пропускающих в Красное море танкеры западных компаний.Прекращение израильский действий в Газе будет означать для йеменцев победу, укрепляя их авторитет на Ближнем Востоке. Библейская история про поединок Давида и Голиафа наполнится новым смыслом, где США будет уготована роль упавшего великана.Глава Госдепа Блинкен проводит сейчас очередной ближневосточный тур, пытаясь найти компромиссные решения на встрече с руководством с Египта.Но президент Байден будто бы специально назвал египетского лидера Абд аль-Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики – наглядно демонстрируя, в каком состоянии находится сейчас вчерашний мировой гегемон.

https://ukraina.ru/20240204/1053071008.html

https://ukraina.ru/20240208/1053159172.html

израиль

египет

газа

саудовская аравия

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эксклюзив, джо байден, израиль, египет, газа, биньямин нетаньяху, саудовская аравия