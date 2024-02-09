Египетская ошибка Байдена. Отстранят ли Израиль от футбола
© AP / Ariel Schalit
© AP / Ariel Schalit
Пока все следили за историей вокруг сенсационной поездки Такера Карлсона в Москву, на Ближнем Востоке также происходили не менее знаковые события, которые по-своему показали, насколько изменился сегодня мир
Израильские власти официально отказались от планов перейти так называемую "Филадельфийскую ось" – территорию на юге Сектора Газа, возле города Рафах, расположенного вблизи границы с Египтом, на которой в последние месяцы сосредоточились свыше миллиона палестинских беженцев.
Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху неоднократно приказывал штурмовать Рафах. Однако египетское правительство дало понять, что будет расценивать такие действия как объявление войны.
Ведь в случае подобной атаки массы отчаявшихся людей – в основном женщин и детей – будут прорываться в Египет, что спровоцирует беспрецедентные жертвы, усугубляя гуманитарную катастрофу в Газе.
Страны арабского мира полностью поддерживают позицию Каира, а Белый дом оказался в ситуации классического цугцванга, когда у администрации демократов нет ни выбора, ни пространства для политического маневра.
Джордж Байден и Энтони Блинкен не могут отказаться от военной и экономической поддержки Израиля, обеспеченной усилиями влиятельных лоббистских кругов. На этой основе десятилетиями основывалась вся ближневосточная политика США.
Однако такая позиция Вашингтона встречает сегодня полное неприятие среди арабских лидеров.
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Государства Ближнего Востока не просто требуют прекратить израильские атаки в Газе, заявляя, что они несут в себе признаки этнических чисток. Они настаивают на признании независимости Палестины – причем, в границах, обозначенных резолюциями Организации Объединённых Наций, которые категорически отвергаются Тель-Авивом.
"Королевство сообщило администрации Соединенным Штатам Америки о своей твердой позиции, согласно которой не будет никаких дипломатических отношений с Израилем, пока независимое палестинское государство не будет признано на границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы", – прямо говорится об этом в заявлении саудовского министерства иностранных дел.
Тем временем израильские действия в Газе теряют популярность в самих США. Американская общественность видит кадры разрушенных палестинских городов, уничтоженные больницы, школы, мечети и церкви, фотографии убитых детей и женщин.
И это дает свои результаты – несмотря на активность произраильской пропаганды.
Последний социологический опрос, проведенный информационным агентством Associated Press совместно с Национальным центром исследования общественного мнения при Чикагском университете (NORC), показывает – 50% граждан США считают, что Тель-Авив зашел в Газе "слишком далеко".
Только 35% американцев называют Израиль союзником, разделяющим интересы и ценности США. Хотя в ноябре прошлого года, когда проводился предыдущий опрос, подобной точки зрения придерживалось 44% респондентов.
Администрация Байдена не может не обращать на это внимания. Фактическая поддержка израильских действий в Газе дополнительно отнимает у президента голоса избирателей, включая сторонников Демократической партии.
Ведущие страны Глобального Юга – например, активно заявившая о себе в международной дипломатии ЮАР, которая потребовала расследовать массовые убийства в Газе – резко критикуют лицемерие американского политического истеблишмента, всегда готового поддерживать и финансировать "правильную" войну.
Международное давление на Израиль тоже усилилось. Двенадцать арабских стран направили обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА), требуя пускать сборную Израиля на футбольные соревнования.
Эту инициативу поддержал иорданский принц Али бин Аль-Хусейн – президент Федерации футбола Западной Азии. Кроме того, к требованию устроить футбольный бойкот Израиля присоединились Катар, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.
И хотя руководство ФИФА, которое давно показало себя послушным политическим инструментом в руках у Запада, наверняка ответит на подобные заявления отказом, такая реакция усилит возмущение "порядком, основанным на правилах для своих", нарастающее сегодня в разных регионах планеты.
В Госдепартаменте отчаянно пытаются урегулировать палестинский кризис. Судя по многочисленным публикациям в американской прессе, Белый дом оказывает тайное давление на Нетаньяху, заставив его свернуть военные действия в Газе и вступить в политические переговоры с ХАМАС.
Израильский политик отвечал на это категорическим отказом – потому что прекращение войны означает для него прекращение полномочий премьер-министра. А потеряв власть, Нетаньяху может потерять и свободу – в случае расследования причин бездействия израильских силовиков во время трагических событий 7 октября.
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Однако отказ от наступления на Рафах, скорее всего, означает, что Тель-Авиву все-таки придется прекратить боевые действия, так и не добившись их заявленных целей. Более того, стало известно, что израильская армия без лишнего шума покинула некоторые населенные пункту на севере Газы, куда начинает возвращаться палестинское население.
Уничтожить ХАМАС и зачистить Сектор Газа не удалось. А такой финал военной кампании, продолжающейся уже более трех месяцев, будет означать фактическое поражение коллективного Запада, который на протяжении всего этого периода безоговорочно поддерживал действия израильского правительства.
К этому добавиться пощечина от хуситских повстанцев, не пропускающих в Красное море танкеры западных компаний.
Прекращение израильский действий в Газе будет означать для йеменцев победу, укрепляя их авторитет на Ближнем Востоке. Библейская история про поединок Давида и Голиафа наполнится новым смыслом, где США будет уготована роль упавшего великана.
Глава Госдепа Блинкен проводит сейчас очередной ближневосточный тур, пытаясь найти компромиссные решения на встрече с руководством с Египта.
Но президент Байден будто бы специально назвал египетского лидера Абд аль-Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики – наглядно демонстрируя, в каком состоянии находится сейчас вчерашний мировой гегемон.