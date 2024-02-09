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ВСУ нанесли ракетный удар по магазину и жилым домам в Запорожской области

ВСУ нанесли ракетный удар по магазину и жилым домам в Запорожской области - 09.02.2024 Украина.ру

ВСУ нанесли ракетный удар по магазину и жилым домам в Запорожской области

Утром 9 февраля ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

2024-02-09T17:35

2024-02-09T17:35

2024-02-09T17:35

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Два населённых пункта в Запорожской области – Богдановка и Просторное – подверглись ударам ВСУ из установок американской реактивной системы РСЗО HIMARS."Разрушения получила гражданская инфраструктура: магазины, дома частного сектора. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил губернатор.В Васильевка украинская ракета разбила частный дом, пострадал хозяин. Мужчину доставили в больницу с термическими ожогами и травмами различной степени тяжести."На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий", - добавил Балицкий.Напомним, 6 февраля ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, загорелась автозаправка, сообщил глава Старобельского муниципальпального округа ЛНР Владимир Чернев. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО Himars американского производства.

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новости, украина, всу, обстрелы, запорожская область