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ВСУ нанесли ракетный удар по магазину и жилым домам в Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по магазину и жилым домам в Запорожской области - 09.02.2024 Украина.ру
ВСУ нанесли ракетный удар по магазину и жилым домам в Запорожской области
Утром 9 февраля ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
2024-02-09T17:35
2024-02-09T17:35
2024-02-09T17:35
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обстрелы
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Два населённых пункта в Запорожской области – Богдановка и Просторное – подверглись ударам ВСУ из установок американской реактивной системы РСЗО HIMARS."Разрушения получила гражданская инфраструктура: магазины, дома частного сектора. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил губернатор.В Васильевка украинская ракета разбила частный дом, пострадал хозяин. Мужчину доставили в больницу с термическими ожогами и травмами различной степени тяжести."На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий", - добавил Балицкий.Напомним, 6 февраля ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, загорелась автозаправка, сообщил глава Старобельского муниципальпального округа ЛНР Владимир Чернев. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО Himars американского производства.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, обстрелы, запорожская область
Новости, Украина, ВСУ, обстрелы, Запорожская область
ВСУ нанесли ракетный удар по магазину и жилым домам в Запорожской области
Утром 9 февраля ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Два населённых пункта в Запорожской области – Богдановка и Просторное – подверглись ударам ВСУ из установок американской реактивной системы РСЗО HIMARS.
"Разрушения получила гражданская инфраструктура: магазины, дома частного сектора. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил губернатор.
В Васильевка украинская ракета разбила частный дом, пострадал хозяин. Мужчину доставили в больницу с термическими ожогами и травмами различной степени тяжести.
"На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий", - добавил Балицкий.
Напомним, 6 февраля ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, загорелась автозаправка, сообщил глава Старобельского муниципальпального округа ЛНР Владимир Чернев. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО Himars американского производства.