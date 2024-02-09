https://ukraina.ru/20240209/1053207535.html

Алексей Зубец: Путин указал на безумие элит США, которые размахивают долларом, как дубинкой

Алексей Зубец: Путин указал на безумие элит США, которые размахивают долларом, как дубинкой - 09.02.2024 Украина.ру

Алексей Зубец: Путин указал на безумие элит США, которые размахивают долларом, как дубинкой

Консервативные республиканцы, которых представляет близкий к Трампу Карлсон, прекрасно понимают, что история с безумным наращиванием госдолга рано или поздно может привести к краху долларовой системы, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2024-02-09T17:13

2024-02-09T17:13

2024-02-09T17:13

интервью

владимир путин

доллар

сша

такер карлсон

экономика

санкции

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В интервью журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин назвал грубейшей стратегической ошибкой руководства США использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы.- Алексей Николаевич, почему американский журналист задает вопрос о судьбе американского доллара российскому президенту?- Консервативные республиканцы, которых представляет близкий к Трампу Карлсон, прекрасно понимают, что история с безумным наращиванием госдолга рано или поздно может привести к краху долларовой системы. Американские эксперты, хорошо понимающие, как работает финансовая система США, дают доллару 10-15 лет.Речь идет о бюджете. Что такое наращивание госдолга? Это финансирование бюджета. Республиканцы стоят за упорядочивание финансовой политики, прекращение безумной накачки бюджета за счет заимствований, которое делает доллар более устойчивой и предсказуемой системой. Если говорить о предложениях Трампа сделать Америку снова великой, то это можно сделать только если доллар остаётся глобальным финансовым инструментом. Путин и сказал, что главное достояние США – доллар и финансовая система.Наращивание госдолга является способом подрыва этой пирамиды. Использование доллара в качестве дубинки снижает его привлекательность для международных расчетов, что тоже подрывает финансовую систему США. Речь о том, насколько использование доллара в качестве санкций соответствует американским интересам. Карлсон и Путин придерживаются одинаковой точки зрения.- Тем не менее Владимир Владимирович отметил, что что в Соединённых Штатах, несмотря на все экономические проблемы, всё-таки нормальная ситуация и приличный рост экономики.- Там действительно хороший рост ВВП, но он обеспечивается за счет сектора услуг, сервисной экономикой. А если говорить о промышленном производстве, там ситуация не очень хорошая. Показатели PMI, опережающие индикаторы экономического роста, говорят о том, что там ситуация на грани. Последний показатель PMI, который я видел, в обрабатывающей промышленности достиг 50, а это нейтральная отметка. То есть эти показатели колеблются на грани спада и продолжения роста. Рост экономики достигается в значительной степени за счет того же самого впрыскивания денег и бюджетного дефицита.Если бы у Америки не было бы допинга в виде дополнительных денег, там был бы экономический спад и провал. То есть показатели экономического роста — это стероидная величина, достигаемая за счет увеличения дефицита бюджета. Там огромный дефицит бюджета – 6% за 2022 год.- В чем заключается главный экономический посыл интервью Владимира Путина?- Экономический посыл состоит в том, что Россия – пятая экономика мира. Несмотря на санкции, в России стабильно развиваются крупные сектора экономики, как сырьевые, так и не сырьевые. Это интервью было рассчитано на американскую аудиторию, а американцам наши внутренние достижения не очень интересны, поэтому Путин остановился мельком на неэффективности санкций.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20240209/1053187346.html

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2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, владимир путин, доллар, сша, такер карлсон, экономика, санкции