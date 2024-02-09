https://ukraina.ru/20240209/1053205359.html

"Переходят дорогу туда-сюда": польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

"Переходят дорогу туда-сюда": польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной - 09.02.2024 Украина.ру

"Переходят дорогу туда-сюда": польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры изображают пешеходов и не дают грузовикам пересечь границу с Украиной, журналисты РИА Новости приводят слова очевидца

2024-02-09T16:25

2024-02-09T16:25

2024-02-09T16:25

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украина

польша

граница

пересечение границы

фермер

забастовка

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Формально участники протеста ничего не нарушают, пояснил он, и полиция вынуждена лишь наблюдать за ними. Перед пунктом пропуска "Медыка-Шегини" скопилась большая очередь грузовиков, они не могут начать пограничное и таможенное оформление для выезда из Польши, заявил очевидец.По его словам, фермеры намерены продолжать акцию на этом пункте пропуска до утра субботы 10 февраля.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.

https://ukraina.ru/20240209/1053197015.html

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новости, украина, польша, граница, пересечение границы, фермер, забастовка