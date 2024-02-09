https://ukraina.ru/20240209/1053205359.html
"Переходят дорогу туда-сюда": польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
"Переходят дорогу туда-сюда": польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной - 09.02.2024 Украина.ру
"Переходят дорогу туда-сюда": польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
Польские фермеры изображают пешеходов и не дают грузовикам пересечь границу с Украиной, журналисты РИА Новости приводят слова очевидца
2024-02-09T16:25
2024-02-09T16:25
2024-02-09T16:25
новости
украина
польша
граница
пересечение границы
фермер
забастовка
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Формально участники протеста ничего не нарушают, пояснил он, и полиция вынуждена лишь наблюдать за ними. Перед пунктом пропуска "Медыка-Шегини" скопилась большая очередь грузовиков, они не могут начать пограничное и таможенное оформление для выезда из Польши, заявил очевидец.По его словам, фермеры намерены продолжать акцию на этом пункте пропуска до утра субботы 10 февраля.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
https://ukraina.ru/20240209/1053197015.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, граница, пересечение границы, фермер, забастовка
Новости, Украина, Польша, граница, пересечение границы, фермер, забастовка
"Переходят дорогу туда-сюда": польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
Польские фермеры изображают пешеходов и не дают грузовикам пересечь границу с Украиной, журналисты РИА Новости приводят слова очевидца
"Для того, чтобы перекрыть дорогу в виде протеста, нужно специальное разрешение. Но никто не мешает переходить дорогу. Прямо сейчас несколько десятков участников протеста без перерыва туда-сюда переходят дорогу перед пунктом пропуска", — рассказал источник.
Формально участники протеста ничего не нарушают, пояснил он, и полиция вынуждена лишь наблюдать за ними. Перед пунктом пропуска "Медыка-Шегини" скопилась большая очередь грузовиков, они не могут начать пограничное и таможенное оформление для выезда из Польши, заявил очевидец.
По его словам, фермеры намерены продолжать акцию на этом пункте пропуска до утра субботы 10 февраля.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.