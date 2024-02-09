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Что стоит за отставкой Залужного? Спецпроект "Украинское досье"

Что стоит за отставкой Залужного? Спецпроект "Украинское досье" - 09.02.2024 Украина.ру

Что стоит за отставкой Залужного? Спецпроект "Украинское досье"

В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 9 февраля 2023 года состоялась мультимедийная конференция на тему: "Что стоит за отставкой Залужного?".

2024-02-09T15:53

2024-02-09T15:53

2024-02-09T15:53

видео

валерий залужный

украина

отставка

сво

спецоперация

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Выделяя Украине огромные средства, Запад требует от нее активизации боевых действий, нового наступления на фронтах. Необходимость выполнять эту непосильную задачу привела к обострению политического противостояния на Украине.Участники:- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета по международным делам Дмитрий БЕЛИК;- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег НОГИНСКИЙ;- заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СКОРИКОВ;- политический аналитик Олег ХАВИЧ.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

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видео, валерий залужный, украина, отставка, сво, спецоперация, видео