Что стоит за отставкой Залужного? Спецпроект "Украинское досье" - 09.02.2024 Украина.ру
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Что стоит за отставкой Залужного? Спецпроект "Украинское досье"
Что стоит за отставкой Залужного? Спецпроект "Украинское досье" - 09.02.2024 Украина.ру
Что стоит за отставкой Залужного? Спецпроект "Украинское досье"
В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 9 февраля 2023 года состоялась мультимедийная конференция на тему: "Что стоит за отставкой Залужного?".
2024-02-09T15:53
2024-02-09T15:53
видео
валерий залужный
украина
отставка
сво
спецоперация
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Выделяя Украине огромные средства, Запад требует от нее активизации боевых действий, нового наступления на фронтах. Необходимость выполнять эту непосильную задачу привела к обострению политического противостояния на Украине.Участники:- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета по международным делам Дмитрий БЕЛИК;- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег НОГИНСКИЙ;- заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СКОРИКОВ;- политический аналитик Олег ХАВИЧ.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, валерий залужный, украина, отставка, сво, спецоперация, видео
Видео, Валерий Залужный, Украина, отставка, СВО, Спецоперация

Что стоит за отставкой Залужного? Спецпроект "Украинское досье"

15:53 09.02.2024
 
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В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 9 февраля 2023 года состоялась мультимедийная конференция на тему: "Что стоит за отставкой Залужного?".
Выделяя Украине огромные средства, Запад требует от нее активизации боевых действий, нового наступления на фронтах. Необходимость выполнять эту непосильную задачу привела к обострению политического противостояния на Украине.

Участники:
- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета по международным делам Дмитрий БЕЛИК;
- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег НОГИНСКИЙ;
- заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СКОРИКОВ;
- политический аналитик Олег ХАВИЧ.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
 
ВидеоВалерий ЗалужныйУкраинаотставкаСВОСпецоперация
 
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19:00Круглосуточная мобилизация, два новых героя. Итоги 9 февраля на Украине
18:01"Украинское досье": Как отставка Залужного изменит Украину
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