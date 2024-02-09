Что стоит за отставкой Залужного? Спецпроект "Украинское досье"
В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 9 февраля 2023 года состоялась мультимедийная конференция на тему: "Что стоит за отставкой Залужного?".
Выделяя Украине огромные средства, Запад требует от нее активизации боевых действий, нового наступления на фронтах. Необходимость выполнять эту непосильную задачу привела к обострению политического противостояния на Украине.
Участники:
- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета по международным делам Дмитрий БЕЛИК;
- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег НОГИНСКИЙ;
- заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СКОРИКОВ;
- политический аналитик Олег ХАВИЧ.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Участники:
- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета по международным делам Дмитрий БЕЛИК;
- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег НОГИНСКИЙ;
- заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СКОРИКОВ;
- политический аналитик Олег ХАВИЧ.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.