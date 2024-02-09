https://ukraina.ru/20240209/1053202897.html

Сырский вместо Залужного: что дальше? Мнения экспертов

Сырский вместо Залужного: что дальше? Мнения экспертов - 09.02.2024 Украина.ру

Сырский вместо Залужного: что дальше? Мнения экспертов

Сериал с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного завершился. 8 февраля Владимир Зеленский уволил Залужного с должности главкома и на его место назначил генерала Александра Сырского

2024-02-09T16:12

2024-02-09T16:12

2024-02-09T16:12

украина

валерий залужный

александр сырский

олег царев

дмитрий василец

эксклюзив

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Он более лоялен Офису президента, предан. А также умен, жесток, бескомпромиссен: именно так нового главкома охарактеризовали украинские эксперты. Как воспримет кадровые ротации армия, что будет с фронтом, а главное – устоит ли сам Зеленский на шахматной доске после смены фигур, размышляли эксперты на своих страницах в соцсетях. Политик Олег Царев:Отставка Залужного, о которой столько говорили, свершилась. На его место Зеленский назначил генерала Сырского, возглавлявшего до этого сухопутные войска. Сырский родился и получил военное образование в России ещё во времена СССР. Его родители и брат до сих пор живут в России, во Владимире. Отец полковник российской армии в отставке. До начала СВО родители Сырского размещали в соцсетях патриотические посты и фото с георгиевскими ленточками. Брат сказал, что они не общались. Превратности судьбы. Классическая Гражданская война. Что касается профессионализма, то репутация генерала в войсках неоднозначная. Наряду с успешными операциями его обвиняют в приверженности к "мясным штурмам". В комментариях на крупнейших украинских ресурсах тысячи оскорблений в адрес нового главкома ВСУ. Сырский обещал Зеленскому удержать Артёмовск. Вагнер взял город. Сейчас свежеиспеченный главком обещает удержать Авдеевку. Зеленский и Умеров в соцсетях принялись сглаживать негатив от отставки Залужного. Благодарят его и всячески восхваляют. Апофеозом стало выложенное Зеленским фото в соцсетях, где они с Залужным с довольными лицами обмениваются рукопожатием. Все классно, только вот, как я и писал, фото старое. В реальности лица у них вряд ли были довольными. И сразу после фальшивой благодарности от Зеленского Залужному последовали ушаты грязи от окружения Зеленского.Политик Дмитрий Василец:Несмотря на бредни западной прессы об отстраненном вчера Залужном и назначении Сырского, ВСЕ ключевые операции как планировал Пентагон, так и продолжит планировать. Свадебный генерал теперь Сырский, ситуация реально не изменится от слова "совсем", Залужного Госдеп отправил в "политику", чтоб не сжигать его рейтинг в поражениях НАТОвской ЧВК "ВСУ", которые грядут.Политолог Вадим Трухачев:Не думаю, что отставка Залужного имеет для России большое значение. От личности главкома ВСУ способность противостоять ВС РФ зависит не так сильно. Внешняя поддержка Украины, её накачка оружием и готовность Запада прямо планировать военные операции против России тут значительно важнее. Идейная готовность украинцев (особенно жителей юго-восточных регионов) воевать с РФ тут тоже важна. Но её определяет не Залужный. Залужный - это максимум про тактику. Стратегию определяют другие, и сидят они явно не в Киеве.Преподаватель бизнес-школы Валерий Пекар:Давайте попробуем с холодной головой немного проанализировать ситуацию. Не затрагиваю военные вопросы, потому что гражданский и не специалист. Я смотрю с точки зрения того, в чем разбираюсь: управленческие системы. Так же, как и вы, у меня нет инсайдов изнутри властной команды, поэтому анализирую то, что всем известно. Что можно утверждать уверенно?1. После того как личностный конфликт обозначился и вышел в публичную плоскость, стало ясно, что примирение невозможно, поэтому увольнение неотвратимо. Попытки подать его как следствие профессиональных разногласий не могли быть успешными, потому что оба не владеют общим профессиональным языком.2. Залужный олицетворяет для большого числа граждан определенную систему взглядов и ценностей.Именно поэтому его присутствие в публичном поле имело мощный терапевтический эффект. Этот эффект вдруг был отключен, что привело к внезапному резкому увеличению тревожности и недоверия.Только этого одного было достаточно, чтобы такого шага не делать. (Отдельно следует отметить потенциальное влияние на предпринимательские ожидания и настроения, от которых критически зависит экономика.)3. Залужный стал основой новейшей украинской мифологии, украинского нарратива о самих себе, благодаря которому Украина объединилась и устояла. Этот миф сейчас получил удар, и как отреагирует на него чрезвычайно сложная система под названием Украина, предусмотреть нельзя. Здесь позволю себе одну базовую вещь из кибернетики. Теорема Эшби утверждает, что управляющая система не может быть проще управляемой системы, иначе управляемая система начинает вести себя непредсказуемо.4. Все назначения будут теперь определенно рассматриваться как политические, а не как профессиональные; как мотивированные лояльностью, а не компетентностью. Тем самым новые назначенцы поставлены изначально в достаточно плохие стартовые условия. А им придется принимать непростые решения. Хуже всего, что теперь военные решения будут рассматриваться обществом как принятые из-за политической целесообразности.5. Желание быть единоличным обладателем всех достижений и побед имеет обратную сторону – теперь так же присваиваются и олицетворяются все будущие неудачи и поражения.Причем неудачи и поражения теперь будут изучаться обществом еще более придирчиво. Буферов и предохранителей уже нет, президент за все отвечает лично. Отдельно следует отметить окончательное цементирование невозможности возражений и дискуссий в управленческой команде президента, что, безусловно, приведет к снижению качества управленческих решений не только в военной сфере.6. Любое изменение руководства обширной системы означает разрыв тяги как управления внутри, так и взаимодействия с другими системами вовне. Внешнее взаимодействие часто основывается на личном доверии так же, как внутренняя управляемость системы. Консолидация управляемости процессами занимает драгоценное время даже тогда, когда новые руководители приходят из самого ядра системы.7. Армия является самой большой иерархической системой современного мира, поэтому лидерство здесь наиболее выражено, а доверие наиболее персонализировано. Доверие в армии означает готовность идти на смерть по приказу, понимая, что так надо, что другие пути просчитаны командиром и отвергнуты как худшие. Доверие не формируется приказом сверху, оно растет снизу и медленно. Это снова драгоценное время.8. Итак, вместо "выигрыш-выигрыш" имеем пример политического решения "проигрыш-проигрыш". Больше всего проиграл президент Украины, взорвав собственные позиции. Проиграли новые руководители Вооруженных Сил.Проиграли вооруженные силы в целом. Проиграли миллионы граждан, которых лишились веры и уверенности. Не исключено, что проиграла и вся страна, хотя не забывайте, что у нас есть мы. Но. Небо обычно не падает на землю в один момент (за исключением прилета российской ракеты). Изменения накапливаются постепенно, и с момента, когда все, кажется, неплохо, до момента, когда точка невозврата пройдена, проходит длительное время. Мы только в начале пути вниз, поэтому будущее еще не предопределено, впереди есть развилки. Вряд ли это событие выведет нас из зоны комфорта, потому что комфорта давно нет, а стресс и так уж максимальный. Там, где требовалось зрелое взрослое решение, принято незрелое подростковое. Последствия разгребать нам всем. Жаловаться поздно, надо разгребать.Публицист Константин Зорин:Ну ладно. Можно, конечно, очень просто ответить на вопрос "зачем" - ну типа, чтобы избавиться от конкурента. Но мне почему-то кажется, что это очень простой вариант.Боюсь, что все сложнее. Вопрос "зачем это вообще делать" не имеет никакого ответа, если все дальше будет происходить примерно так, как сегодня, плюс-минус.Тогда в отставке действительно нет никакого смысла, потому что зачем снимать успешного умного командующего. Ну а зачем тогда? Ну, например, он и его люди почему-то мешает. Почему? Ну вот, например, успешно противостоит врагу и таким образом мешает. А вот допустим на минуту, что нужно просто перестать стрелять и сойтись посередине – в версии 2024 года.Тогда Генерала никак нельзя оставлять, он будет мешать. Какова версия 2024 года? А вы все давно о ней читали во многих отечественных и зарубежных источниках и отлично о ней все знаете. Признание украинской властью сложившихся реалий. Они же – Запад нас бросил.Они же – гибнут наши люди, нас меньше. Они же – тяжелое решение, ради сохранения жизней. И так далее и тому подобное. И можно плюшек докинуть, чтобы подсластить – ну там может ускоренное вступление в ЕС и НАТО, например. Что, думаете, не "зайдет" мудрому народу? Да еще как зайдет, с громкими аплодисментами, переходящими в овации. Вот тогда Залужного никак нельзя было не уволить.Консультант по коммуникациям Дарья Чепак:В любопытный период вступает наше общество. Интересный и очень опасный. Прежде всего видно, как началась всесторонняя ревизия решений. Теперь и каждое военное решение будет подвергаться критическому анализу. Такому, которому уже некоторое время спустя подлежат и государственные решения. Активизируется поляризация, и рано или поздно она выплеснется в офлайн, как это обычно бывало. Больше всего она проявится в конце марта, очевидно, при отсутствии выборов. Прошли два года полномасштабного вторжения, и с ними уходит в историю время всеобщей поддержки и единства. Два с половиной года – привычный период для смены настроений общества. Мы уже наблюдаем, как просыпается внутренняя политика, активизируется внешняя, усиленная мировыми избирательными кампаниями и ставящая тяжелые вызовы перед каждым. В это непростое время, которое начинается сейчас, очень важно:- помнить о ценностях, которые являются основой, в первую очередь- единство и устойчивость, - всю информацию, которая сейчас будет нестись с невероятной скоростью, критически оценивать по трем критериям: кому выгодно это сейчас "качать"?Насколько авторитетен первоисточник? К чему распространение этой информации приведет в перспективе (к единству или устойчивости? сильнее или слабее этого станем мы в результате)?- искать своих – создавать "малые группы" единства, безопасное пространство в семье или кругу друзей, единомышленников,- подкреплять собственную устойчивость четким фокусом на приоритетах, ценностях, беспокоиться о здоровье: как физическом, так и ментальном.Политолог Владимир Фесенко:Назначение Сырского на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины является оптимальным вариантом. Среди всех потенциальных кандидатов он больше всего отвечает особым требованиям этой должности, в том числе и как военачальник, который подготовил и совершил две наши наиболее успешные военные операции – в Киевской области весной 2022 г. и в Харьковской области осенью 2023 г. Но следует понимать, что дальнейшая ситуация на фронте зависит не от фамилии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а от того, как быстро и в какой мере будут решены проблемы с западной военной помощью для Украины. Относительно задач, которые Президент Зеленский поставил перед Сырским, очень похоже, что большинство из них являются следствием недавних поездок Президента на фронт, это запрос военных, воюющих на "нуле".Политик Владимир Княжицкий:Проблема не в том, что Зеленский снял Залужного (это его право), а в том, что не объяснил причины такого решения. После травли Главнокомандующего ручными злыми собачками в интернете и Верховной Раде снятие выглядит следствием политической ревности. Есть еще одна возможная причина. Путин в интервью Карлсону говорил о переговорах. Если это так, новые военные и гражданские менеджеры Зеленского должны быть управляемыми на 100 процентов, чтобы сдерживать и армию, и общество в период противоречивых решений. У Залужного для этого слишком высокая поддержка в обществе. Утверждать, что генерал Сырский имеет какие-то отличные от Залужного методы странно. Он старше, работал до сих пор в команде Залужного. В общем, это приемлемое решение, но точно не новаторское. Главное преимущество Сырского – отсутствие такой популярности, как у Залужного. В демократическом обществе эту популярность лидер мудро использовал для собственного усиления и разделения ответственности за принятие решений. В авторитарном решении может принимать только одно лицо. Но бывает, что иногда власть концентрируют и в демократиях. Тогда ответственность за ошибки многих будет нести лидер.

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