Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде - 09.02.2024 Украина.ру
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Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде
Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде - 09.02.2024 Украина.ру
Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о последствиях... Украина.ру, 09.02.2024
2024-02-09T15:05
2024-02-09T15:05
видео
александр малькевич
медиа
ажиотаж
владимир путин
такер карлсон
информация
новые регионы
выборы
президентские выборы
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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о последствиях прорыва информационной блокады в США посредством интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, а также о подготовке к президентским выборам в новых регионах на примере Херсонской области: 00:46 - Об интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным; 12:00 - О подготовке к президентским выборам в новых регионах; 15:55 - О больших федеральных проектах патриотического характера. *Facebook – продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.
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видео, александр малькевич, медиа, ажиотаж, владимир путин, такер карлсон, информация, новые регионы, выборы, президентские выборы, фейк, защита, патриотизм, херсонская область, херсон, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, видео
Видео, Александр Малькевич, медиа, ажиотаж, Владимир Путин, Такер Карлсон, информация, Новые регионы, выборы, президентские выборы, фейк, защита, патриотизм, Херсонская область, Херсон, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский

Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде

15:05 09.02.2024
 
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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о последствиях прорыва информационной блокады в США посредством интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, а также о подготовке к президентским выборам в новых регионах на примере Херсонской области:

00:46 - Об интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным;
12:00 - О подготовке к президентским выборам в новых регионах;
15:55 - О больших федеральных проектах патриотического характера.

*Facebook – продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.
 
ВидеоАлександр МалькевичмедиаажиотажВладимир ПутинТакер КарлсонинформацияНовые регионывыборыпрезидентские выборыфейкзащитапатриотизмХерсонская областьХерсонРоссияУкраинаДонбассВладимир Зеленский
 
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