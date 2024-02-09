https://ukraina.ru/20240209/1053202531.html
Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде
Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде - 09.02.2024 Украина.ру
Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о последствиях... Украина.ру, 09.02.2024
2024-02-09T15:05
2024-02-09T15:05
2024-02-09T15:05
видео
александр малькевич
медиа
ажиотаж
владимир путин
такер карлсон
информация
новые регионы
выборы
президентские выборы
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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о последствиях прорыва информационной блокады в США посредством интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, а также о подготовке к президентским выборам в новых регионах на примере Херсонской области: 00:46 - Об интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным; 12:00 - О подготовке к президентским выборам в новых регионах; 15:55 - О больших федеральных проектах патриотического характера. *Facebook – продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Александр Малькевич, медиа, ажиотаж, Владимир Путин, Такер Карлсон, информация, Новые регионы, выборы, президентские выборы, фейк, защита, патриотизм, Херсонская область, Херсон, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский
Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру
рассказал о последствиях прорыва информационной блокады в США посредством интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, а также о подготовке к президентским выборам в новых регионах на примере Херсонской области: 00:46
- Об интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным; 12:00
- О подготовке к президентским выборам в новых регионах; 15:55
- О больших федеральных проектах патриотического характера.
*Facebook – продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.