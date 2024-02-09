https://ukraina.ru/20240209/1053202531.html

Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде

Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде - 09.02.2024 Украина.ру

Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о последствиях... Украина.ру, 09.02.2024

2024-02-09T15:05

2024-02-09T15:05

2024-02-09T15:05

видео

александр малькевич

медиа

ажиотаж

владимир путин

такер карлсон

информация

новые регионы

выборы

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053202290_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61eb828a66735a0eadc652d004abbd11.jpg

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о последствиях прорыва информационной блокады в США посредством интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, а также о подготовке к президентским выборам в новых регионах на примере Херсонской области: 00:46 - Об интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным; 12:00 - О подготовке к президентским выборам в новых регионах; 15:55 - О больших федеральных проектах патриотического характера. *Facebook – продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.

херсонская область

херсон

россия

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр малькевич, медиа, ажиотаж, владимир путин, такер карлсон, информация, новые регионы, выборы, президентские выборы, фейк, защита, патриотизм, херсонская область, херсон, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, видео