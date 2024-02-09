Отличившийся равнодушием к потерям новый главком ВСУ пообещал беречь бойцов - 09.02.2024 Украина.ру
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Отличившийся равнодушием к потерям новый главком ВСУ пообещал беречь бойцов
Отличившийся равнодушием к потерям новый главком ВСУ пообещал беречь бойцов - 09.02.2024 Украина.ру
Отличившийся равнодушием к потерям новый главком ВСУ пообещал беречь бойцов
Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, имеющий неоднозначную репутацию за провальные операции и равнодушие к потерям, в своем телеграм-канале пообещал беречь жизни и здоровье военных
2024-02-09T15:25
2024-02-09T15:25
александр сырский
фронт
всу
новости
украина
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"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии", - написал Сырский.Новый главком перечислил стоящие на повестке дня новые задачи.Он указал, что штабы всех уровней должны знать "все без исключения нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке".Также новый главком подчеркнул, что в украинскую армию необходимо внедрять новые технические решения, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы.Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. До этого он командовал сухопутными войсками. Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери. На Украине ему дали прозвища "Мясник" и "Генерал 200".Тем временем в западных СМИ заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции.
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александр сырский, фронт, всу, новости, украина
Александр Сырский, фронт, ВСУ, Новости, Украина

Отличившийся равнодушием к потерям новый главком ВСУ пообещал беречь бойцов

15:25 09.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
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Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, имеющий неоднозначную репутацию за провальные операции и равнодушие к потерям, в своем телеграм-канале пообещал беречь жизни и здоровье военных
"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии", - написал Сырский.
Новый главком перечислил стоящие на повестке дня новые задачи.
"Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров. Быстрое, рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики", - написал Сырский.
Он указал, что штабы всех уровней должны знать "все без исключения нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке".
Также новый главком подчеркнул, что в украинскую армию необходимо внедрять новые технические решения, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. До этого он командовал сухопутными войсками. Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери. На Украине ему дали прозвища "Мясник" и "Генерал 200".
Тем временем в западных СМИ заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции.
Геннадий Подлесный интервью
14:12
Геннадий Подлесный: Зеленский назначил Сырского главкомом не за полководческие таланты, а за покорностьИ Залужный, и Сырский понимают бессмысленность войны с Россией. Но Залужный пытался протестовать против этого в публичном поле. Он не раз заявлял, что надо выводить войска из Артемовска и Авдеевки.
 
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