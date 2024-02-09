https://ukraina.ru/20240209/1053201584.html

Отличившийся равнодушием к потерям новый главком ВСУ пообещал беречь бойцов

Отличившийся равнодушием к потерям новый главком ВСУ пообещал беречь бойцов - 09.02.2024 Украина.ру

Отличившийся равнодушием к потерям новый главком ВСУ пообещал беречь бойцов

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, имеющий неоднозначную репутацию за провальные операции и равнодушие к потерям, в своем телеграм-канале пообещал беречь жизни и здоровье военных

2024-02-09T15:25

2024-02-09T15:25

2024-02-09T15:25

александр сырский

фронт

всу

новости

украина

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"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии", - написал Сырский.Новый главком перечислил стоящие на повестке дня новые задачи.Он указал, что штабы всех уровней должны знать "все без исключения нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке".Также новый главком подчеркнул, что в украинскую армию необходимо внедрять новые технические решения, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы.Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. До этого он командовал сухопутными войсками. Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери. На Украине ему дали прозвища "Мясник" и "Генерал 200".Тем временем в западных СМИ заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции.

https://ukraina.ru/20240209/1053199537.html

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александр сырский, фронт, всу, новости, украина