Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина и Кудрина по сделке "Яндекса" - 09.02.2024 Украина.ру
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Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина и Кудрина по сделке "Яндекса"
Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина и Кудрина по сделке "Яндекса" - 09.02.2024 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина и Кудрина по сделке "Яндекса"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля ответил на вопрос журналистов о роли встречи Владимира Путина с Алексеем Кудриным по сделке "Яндекса
2024-02-09T14:43
2024-02-09T14:43
владимир путин
дмитрий песков
алексей кудрин
яндекс
новости
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"Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню, я могу лишь подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место", - сказал Песков.В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в лице ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс".Осенью 2022 года журналисты Bloomberg и Reuters писали, что Путин на встрече с Кудриным разрешил ему покинуть Счетную палату и заняться реорганизацией IT-компании. Российский бизнес "Яндекса" собирались передать местным инвесторам, зарубежный бизнес выделить в новую, не связанную с Россией компанию.Алексей Кудрин возглавлял Счетную палату РФ с мая 2018 года по ноябрь 2022 года. С декабря 2022 года - советник по корпоративному развитию "Яндекса".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, дмитрий песков, алексей кудрин, яндекс, новости
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Алексей Кудрин, Яндекс, Новости

Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина и Кудрина по сделке "Яндекса"

14:43 09.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля ответил на вопрос журналистов о роли встречи Владимира Путина с Алексеем Кудриным по сделке "Яндекса
"Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню, я могу лишь подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место", - сказал Песков.
В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в лице ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс".
Осенью 2022 года журналисты Bloomberg и Reuters писали, что Путин на встрече с Кудриным разрешил ему покинуть Счетную палату и заняться реорганизацией IT-компании. Российский бизнес "Яндекса" собирались передать местным инвесторам, зарубежный бизнес выделить в новую, не связанную с Россией компанию.
Алексей Кудрин возглавлял Счетную палату РФ с мая 2018 года по ноябрь 2022 года. С декабря 2022 года - советник по корпоративному развитию "Яндекса".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 13:39
"Один из национальных чемпионов экономики": Кремль приветствовал продажу ЯндексаЯндекс продолжает работу в России, а менеджмент компании останется российским, это важно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковАлексей КудринЯндексНовости
 
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