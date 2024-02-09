Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина и Кудрина по сделке "Яндекса"
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля ответил на вопрос журналистов о роли встречи Владимира Путина с Алексеем Кудриным по сделке "Яндекса
"Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню, я могу лишь подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место", - сказал Песков.
В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в лице ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс".
Осенью 2022 года журналисты Bloomberg и Reuters писали, что Путин на встрече с Кудриным разрешил ему покинуть Счетную палату и заняться реорганизацией IT-компании. Российский бизнес "Яндекса" собирались передать местным инвесторам, зарубежный бизнес выделить в новую, не связанную с Россией компанию.
Алексей Кудрин возглавлял Счетную палату РФ с мая 2018 года по ноябрь 2022 года. С декабря 2022 года - советник по корпоративному развитию "Яндекса".