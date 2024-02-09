"Абсолютный рекорд". Украинские пограничники поймали сразу 40 уклонистов - 09.02.2024 Украина.ру
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"Абсолютный рекорд". Украинские пограничники поймали сразу 40 уклонистов
"Абсолютный рекорд". Украинские пограничники поймали сразу 40 уклонистов - 09.02.2024 Украина.ру
"Абсолютный рекорд". Украинские пограничники поймали сразу 40 уклонистов
Пограничники на Украине установили рекорд: сразу поймали 40 уклонистов, которые нелегально пытались сбежать из страны. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины
2024-02-09T13:47
2024-02-09T13:47
новости
уклонисты
пограничники
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Двое водителей на грузовых микроавтобусах перевозили 38 мужчин в Венгрию. Пограничники остановили "автопоезд", проверили документы, попросили открыть двери грузовых отсеков - а там мужчины. Пассажиров записали в уклонисты, выстроили в ряд перед микроавтобусами, записали на видео и опубликовали результаты работы в соцсетях. Это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная с начала СВО, подчеркнули в Госпогранслужбе.Организаторы незаконной переправки хотели получить со своих клиентов от $4500 до $8500 с каждого.Пограничники вызвали полицию. В отношении мужчин составили административные протоколы. В Госпогранслужбе устанавливают все детали и обстоятельства реализации незаконной схемы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, уклонисты, пограничники
Новости, уклонисты, пограничники

"Абсолютный рекорд". Украинские пограничники поймали сразу 40 уклонистов

13:47 09.02.2024
 
© скриншотУкраинские пограничники поймали 40 уклонистов
Украинские пограничники поймали 40 уклонистов
© скриншот
Читать в
Пограничники на Украине установили рекорд: сразу поймали 40 уклонистов, которые нелегально пытались сбежать из страны. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины
Двое водителей на грузовых микроавтобусах перевозили 38 мужчин в Венгрию. Пограничники остановили "автопоезд", проверили документы, попросили открыть двери грузовых отсеков - а там мужчины. Пассажиров записали в уклонисты, выстроили в ряд перед микроавтобусами, записали на видео и опубликовали результаты работы в соцсетях.
Это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная с начала СВО, подчеркнули в Госпогранслужбе.
Организаторы незаконной переправки хотели получить со своих клиентов от $4500 до $8500 с каждого.
Пограничники вызвали полицию. В отношении мужчин составили административные протоколы. В Госпогранслужбе устанавливают все детали и обстоятельства реализации незаконной схемы.
 
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