"Абсолютный рекорд". Украинские пограничники поймали сразу 40 уклонистов
© скриншотУкраинские пограничники поймали 40 уклонистов
© скриншот
Пограничники на Украине установили рекорд: сразу поймали 40 уклонистов, которые нелегально пытались сбежать из страны. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины
Двое водителей на грузовых микроавтобусах перевозили 38 мужчин в Венгрию. Пограничники остановили "автопоезд", проверили документы, попросили открыть двери грузовых отсеков - а там мужчины. Пассажиров записали в уклонисты, выстроили в ряд перед микроавтобусами, записали на видео и опубликовали результаты работы в соцсетях.
Это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная с начала СВО, подчеркнули в Госпогранслужбе.
Организаторы незаконной переправки хотели получить со своих клиентов от $4500 до $8500 с каждого.
Пограничники вызвали полицию. В отношении мужчин составили административные протоколы. В Госпогранслужбе устанавливают все детали и обстоятельства реализации незаконной схемы.