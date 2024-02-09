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Песков рассказал о самой важной реакции для Путина на интервью Карлсону
Песков рассказал о самой важной реакции для Путина на интервью Карлсону - 09.02.2024 Украина.ру
Песков рассказал о самой важной реакции для Путина на интервью Карлсону
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля рассказал журналистам об итогах интервью главы государства Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-02-09T12:45
2024-02-09T12:45
2024-02-09T12:45
владимир путин
дмитрий песков
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"Для нас всегда самое главное - это реакция наших людей, наших читателей и слушателей, это самое главное. Это всегда было и есть для президента самым главным. Это самое главное, самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей захотели ознакомиться с этим интервью. Но, конечно, важен и интерес за рубежом, потому что именно там Путин высказывает именно и свое мировоззрение, свое видение причин нынешней стадии и перспектив происходящего и в политике, и в безопасности, и в экономике, свое историческое видение в конце концов", - сказал Песков.По его словам, для западных читателей многое будет сложно понять, но и за рубежом есть специалисты, в том числе специалисты по России, для которых это будет очень важно и очень интересно.Он заверил, что Запад будет очень внимательно изучать и анализировать интервью Путина, и никакой истерики и паники в американских СМИ после этого интервью нет, но есть профессиональная ревность.Официальный представитель Кремля также рассказал, что американский журналист заранее не согласовывал свои вопросы для интервью с президентом РФ, Кремль никогда не собирает вопросы заранее.В ночь на пятницу по московскому времени Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона.
https://ukraina.ru/20240209/1053187346.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, дмитрий песков, россия, сша, карлсон, новости
Песков рассказал о самой важной реакции для Путина на интервью Карлсону
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля рассказал журналистам об итогах интервью главы государства Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
"Для нас всегда самое главное - это реакция наших людей, наших читателей и слушателей, это самое главное. Это всегда было и есть для президента самым главным. Это самое главное, самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей захотели ознакомиться с этим интервью. Но, конечно, важен и интерес за рубежом, потому что именно там Путин высказывает именно и свое мировоззрение, свое видение причин нынешней стадии и перспектив происходящего и в политике, и в безопасности, и в экономике, свое историческое видение в конце концов", - сказал Песков.
По его словам, для западных читателей многое будет сложно понять, но и за рубежом есть специалисты, в том числе специалисты по России, для которых это будет очень важно и очень интересно.
Он заверил, что Запад будет очень внимательно изучать и анализировать интервью Путина, и никакой истерики и паники в американских СМИ после этого интервью нет, но есть профессиональная ревность.
"Там такое, знаете, профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону, потому что там есть свой раскол и по политическим взглядам, и корпоративный раскол в медиа очень серьезный. Они разделены очень жестко по критериям поддержки той или иной партии - одной из двух. Поэтому, конечно, такая определенная ревность профессиональная присутствует. Но со временем, безусловно, последует очень глубокий анализ этого интервью. Мы в этом не сомневаемся", - сказал Песков.
Официальный представитель Кремля также рассказал, что американский журналист заранее не согласовывал свои вопросы для интервью с президентом РФ, Кремль никогда не собирает вопросы заранее.
В ночь на пятницу по московскому времени Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона.