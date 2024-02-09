https://ukraina.ru/20240209/1053197652.html

Песков рассказал о самой важной реакции для Путина на интервью Карлсону

Песков рассказал о самой важной реакции для Путина на интервью Карлсону - 09.02.2024 Украина.ру

Песков рассказал о самой важной реакции для Путина на интервью Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля рассказал журналистам об итогах интервью главы государства Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-02-09T12:45

2024-02-09T12:45

2024-02-09T12:45

владимир путин

дмитрий песков

россия

сша

карлсон

новости

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"Для нас всегда самое главное - это реакция наших людей, наших читателей и слушателей, это самое главное. Это всегда было и есть для президента самым главным. Это самое главное, самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей захотели ознакомиться с этим интервью. Но, конечно, важен и интерес за рубежом, потому что именно там Путин высказывает именно и свое мировоззрение, свое видение причин нынешней стадии и перспектив происходящего и в политике, и в безопасности, и в экономике, свое историческое видение в конце концов", - сказал Песков.По его словам, для западных читателей многое будет сложно понять, но и за рубежом есть специалисты, в том числе специалисты по России, для которых это будет очень важно и очень интересно.Он заверил, что Запад будет очень внимательно изучать и анализировать интервью Путина, и никакой истерики и паники в американских СМИ после этого интервью нет, но есть профессиональная ревность.Официальный представитель Кремля также рассказал, что американский журналист заранее не согласовывал свои вопросы для интервью с президентом РФ, Кремль никогда не собирает вопросы заранее.В ночь на пятницу по московскому времени Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона.

https://ukraina.ru/20240209/1053187346.html

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владимир путин, дмитрий песков, россия, сша, карлсон, новости