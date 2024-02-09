Маловато будет: в Польше предложили обложить украинские продукты налогом - 09.02.2024 Украина.ру
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Маловато будет: в Польше предложили обложить украинские продукты налогом
Маловато будет: в Польше предложили обложить украинские продукты налогом - 09.02.2024 Украина.ру
Маловато будет: в Польше предложили обложить украинские продукты налогом
Замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак предложил обложить налогом продовольственную продукцию с Украины. Он этом Колодзейчак заявил в эфире радиостанции RMF FM
2024-02-09T12:31
2024-02-09T12:31
новости
польша
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налоги
продукция
сельхозпродукция
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Польский замминистра предложил обложить продовольствие, которое Украина импортирует в Евросоюз, налогом на добавленную стоимость на уровне минимум 8%.Помимо этого, чиновник предложил ввести таможенные пошлины, так как НДС, по его мнению, будет недостаточно."Большинство торговцев украинскими продуктами говорят, что этот налог не был бы ключевым моментом. Лучше всего было бы обложить продукты с Украины таможенными пошлинами", – сказал он.Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Однако в сентябре ЕК решила не продлевать ограничения.В пятницу, 9 февраля, начнётся общепольский протест фермеров, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
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новости, польша, украина, зарубежье, налоги, продукция, сельхозпродукция
Новости, Польша, Украина, Зарубежье, налоги, продукция, сельхозпродукция

Маловато будет: в Польше предложили обложить украинские продукты налогом

12:31 09.02.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак предложил обложить налогом продовольственную продукцию с Украины. Он этом Колодзейчак заявил в эфире радиостанции RMF FM
Польский замминистра предложил обложить продовольствие, которое Украина импортирует в Евросоюз, налогом на добавленную стоимость на уровне минимум 8%.
"Да, это так. Сегодня нет ни одной предпосылки, чтобы эта продукция не была обложена налогом. Почему должен быть налог 0%", - заявил Колодзейчак.
Помимо этого, чиновник предложил ввести таможенные пошлины, так как НДС, по его мнению, будет недостаточно.
"Большинство торговцев украинскими продуктами говорят, что этот налог не был бы ключевым моментом. Лучше всего было бы обложить продукты с Украины таможенными пошлинами", – сказал он.
Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.
28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Однако в сентябре ЕК решила не продлевать ограничения.
В пятницу, 9 февраля, начнётся общепольский протест фермеров, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
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