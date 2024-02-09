https://ukraina.ru/20240209/1053195862.html

Блогершу, которая "пощекотала" в Волгограде "Родину-мать", задержали в аэропорту

Блогершу, которая "пощекотала" в Волгограде "Родину-мать", задержали в аэропорту - 09.02.2024 Украина.ру

Блогершу, которая "пощекотала" в Волгограде "Родину-мать", задержали в аэропорту

Блогершу из Самары, которая "пощекотала" скульптуру "Родина-мать", задержали. В отношении неё расследуется уголовное дело за реабилитацию нацизма, сообщили 9 февраля в Следственном комитете РФ

2024-02-09T11:52

2024-02-09T11:52

2024-02-09T11:52

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россия

волгоградская область

родина-мать

родина-мать зовёт!

ск рф

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В июле прошлого года 23-летняя жительница Самары посетила Мамаев курган в Волгограде. У подножья монумента "Родина мать – зовет" она сняла видео, которое позже следователи назвали "безнравственными и циничными действиями, оскорбляющими символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны"."На одном из видео девушка направила камеру на сам монумент "Родина-мать зовет!", затем расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто "щекотать" его, издавая при этом нечленораздельные звуки, а затем напевая цирковую мелодию", - поясняли местные СМИ.Видео моментально разошлось по соцсетям. Пользователи раскритиковали поступок девушки. Следователи возбудили в отношении неё уголовное дело за реабилитацию нацизма. Девушка уехала из Волгоградской области, а затем и вовсе покинула Россию. Тогда блогершу объявили в розыск.Накануне девушку задержали в одном из аэропортов Москвы сразу же после возвращения в Россию.В настоящее время девушка доставлена в Волгоград. Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ukraina.ru/20230724/1048207229.html

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волгоградская область

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