Блогершу, которая "пощекотала" в Волгограде "Родину-мать", задержали в аэропорту - 09.02.2024 Украина.ру
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Блогершу, которая "пощекотала" в Волгограде "Родину-мать", задержали в аэропорту
Блогершу, которая "пощекотала" в Волгограде "Родину-мать", задержали в аэропорту - 09.02.2024 Украина.ру
Блогершу, которая "пощекотала" в Волгограде "Родину-мать", задержали в аэропорту
Блогершу из Самары, которая "пощекотала" скульптуру "Родина-мать", задержали. В отношении неё расследуется уголовное дело за реабилитацию нацизма, сообщили 9 февраля в Следственном комитете РФ
2024-02-09T11:52
2024-02-09T11:52
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В июле прошлого года 23-летняя жительница Самары посетила Мамаев курган в Волгограде. У подножья монумента "Родина мать – зовет" она сняла видео, которое позже следователи назвали "безнравственными и циничными действиями, оскорбляющими символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны"."На одном из видео девушка направила камеру на сам монумент "Родина-мать зовет!", затем расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто "щекотать" его, издавая при этом нечленораздельные звуки, а затем напевая цирковую мелодию", - поясняли местные СМИ.Видео моментально разошлось по соцсетям. Пользователи раскритиковали поступок девушки. Следователи возбудили в отношении неё уголовное дело за реабилитацию нацизма. Девушка уехала из Волгоградской области, а затем и вовсе покинула Россию. Тогда блогершу объявили в розыск.Накануне девушку задержали в одном из аэропортов Москвы сразу же после возвращения в Россию.В настоящее время девушка доставлена в Волгоград. Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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новости, россия, волгоградская область, родина-мать, родина-мать зовёт!, ск рф
Новости, Россия, Волгоградская область, Родина-мать, Родина-мать зовёт!, СК РФ

Блогершу, которая "пощекотала" в Волгограде "Родину-мать", задержали в аэропорту

11:52 09.02.2024
 
© Следком телеграм-канал скриншот
© Следком телеграм-канал скриншот
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Блогершу из Самары, которая "пощекотала" скульптуру "Родина-мать", задержали. В отношении неё расследуется уголовное дело за реабилитацию нацизма, сообщили 9 февраля в Следственном комитете РФ
В июле прошлого года 23-летняя жительница Самары посетила Мамаев курган в Волгограде. У подножья монумента "Родина мать – зовет" она сняла видео, которое позже следователи назвали "безнравственными и циничными действиями, оскорбляющими символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны".
"На одном из видео девушка направила камеру на сам монумент "Родина-мать зовет!", затем расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто "щекотать" его, издавая при этом нечленораздельные звуки, а затем напевая цирковую мелодию", - поясняли местные СМИ.
Видео моментально разошлось по соцсетям. Пользователи раскритиковали поступок девушки. Следователи возбудили в отношении неё уголовное дело за реабилитацию нацизма. Девушка уехала из Волгоградской области, а затем и вовсе покинула Россию.
Тогда блогершу объявили в розыск.
Накануне девушку задержали в одном из аэропортов Москвы сразу же после возвращения в Россию.
В настоящее время девушка доставлена в Волгоград. Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля 2023, 11:15
На девушку, которая "пощекотала" "Родину-мать" в Волгограде, завели уголовное делоНа 23-летнюю девушку, которая "пощекотала" памятник "Родина-мать" в Волгограде, завели уголовное дело об осквернении захоронений. Об этом 24 июля сообщили в Следственном комитете РФ
 
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