https://ukraina.ru/20240209/1053187901.html

"Ненависть и омерзение": Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ

"Ненависть и омерзение": Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру

"Ненависть и омерзение": Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ

Биография нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского вызывает чувство ненависти и омерзения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале

2024-02-09T08:30

2024-02-09T08:30

2024-02-09T08:30

александр сырский

дмитрий медведев

валерий залужный

всу

новости

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"Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения", - написал Медведев.Он пояснил, что испытывает ненависть "ко всем, кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути, Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок, и миллионы людей были обречены на страдания и смерть".Зампред Совбеза также отметил, что испытывает презрение к западным странам, "которые маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне".Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного и назначении на его место генерала Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.

https://ukraina.ru/20240208/1053179990.html

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александр сырский, дмитрий медведев, валерий залужный, всу, новости