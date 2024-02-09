https://ukraina.ru/20240209/1053187901.html
"Ненависть и омерзение": Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ
"Ненависть и омерзение": Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру
"Ненависть и омерзение": Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ
Биография нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского вызывает чувство ненависти и омерзения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
2024-02-09T08:30
2024-02-09T08:30
2024-02-09T08:30
александр сырский
дмитрий медведев
валерий залужный
всу
новости
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"Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения", - написал Медведев.Он пояснил, что испытывает ненависть "ко всем, кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути, Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок, и миллионы людей были обречены на страдания и смерть".Зампред Совбеза также отметил, что испытывает презрение к западным странам, "которые маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне".Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного и назначении на его место генерала Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
https://ukraina.ru/20240208/1053179990.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр сырский, дмитрий медведев, валерий залужный, всу, новости
"Ненависть и омерзение": Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ
Биография нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского вызывает чувство ненависти и омерзения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
"Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения", - написал Медведев.
Он пояснил, что испытывает ненависть "ко всем, кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути, Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок, и миллионы людей были обречены на страдания и смерть".
Зампред Совбеза также отметил, что испытывает презрение к западным странам, "которые маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне".
"(Чувство - ред.) омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. Пусть земля горит у него под ногами!", - добавил Медведев.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного и назначении на его место генерала Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.