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Журналист Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с Путиным

Журналист Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с Путиным - 09.02.2024 Украина.ру

Журналист Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с Путиным

Нужно быть безумным, чтобы полагать, что президент России Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения конфликта. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего интервью с российским лидером

2024-02-09T07:58

2024-02-09T07:58

2024-02-09T07:58

карлсон

владимир путин

крым

сша

зарубежье

кризис

новости

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"Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны", - сказал журналист.Он добавил, что попытки превратить Россию с ее ядерным потенциалом в слабое государство попросту не имеют смысла, и от такого исхода пострадали бы сами США.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

карлсон, владимир путин, крым, сша, зарубежье, кризис, новости