Журналист Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с Путиным - 09.02.2024 Украина.ру
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Журналист Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с Путиным
Журналист Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с Путиным - 09.02.2024 Украина.ру
Журналист Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с Путиным
Нужно быть безумным, чтобы полагать, что президент России Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения конфликта. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего интервью с российским лидером
2024-02-09T07:58
2024-02-09T07:58
карлсон
владимир путин
крым
сша
зарубежье
кризис
новости
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"Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны", - сказал журналист.Он добавил, что попытки превратить Россию с ее ядерным потенциалом в слабое государство попросту не имеют смысла, и от такого исхода пострадали бы сами США.
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карлсон, владимир путин, крым, сша, зарубежье, кризис, новости
Карлсон, Владимир Путин, Крым, США, Зарубежье, кризис, Новости

Журналист Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с Путиным

07:58 09.02.2024
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Нужно быть безумным, чтобы полагать, что президент России Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения конфликта. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего интервью с российским лидером
"Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны", - сказал журналист.
Он добавил, что попытки превратить Россию с ее ядерным потенциалом в слабое государство попросту не имеют смысла, и от такого исхода пострадали бы сами США.
"Нами правят сумасшедшие: президент и… (замгоссекретаря) Виктория Нуланд", - указал Карлсон, задавшись вопросом о том, к чему привели попытки США свергнуть власть в других странах, включая Ливию и Ирак.
 
КарлсонВладимир ПутинКрымСШАЗарубежьекризисНовости
 
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