Карлсона поразило высказывание Путина о мирном урегулировании на Украине - 09.02.2024 Украина.ру
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Карлсона поразило высказывание Путина о мирном урегулировании на Украине
Карлсона поразило высказывание Путина о мирном урегулировании на Украине - 09.02.2024 Украина.ру
Карлсона поразило высказывание Путина о мирном урегулировании на Украине
Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его удивили слова российского лидера о готовности к мирному решению украинского кризиса
2024-02-09T07:27
2024-02-09T07:27
владимир путин
новости
карлсон
кризис
украина
решение
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"Что меня поразило, он был готов признать, что хотел мирной сделки на Украине", - заявил Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его сайте.Карлсон заявил, что Путин "не стал бы говорить этого, если бы так не думал".По словам журналиста, есть "ошеломляющие доказательства" того, что полтора года назад с подачи администрации президента США Джо Байдена были отвергнуты предложения о начале мирных переговоров.
https://ukraina.ru/20240209/1053185830.html
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владимир путин, новости, карлсон, кризис, украина, решение
Владимир Путин, Новости, Карлсон, кризис, Украина, решение

Карлсона поразило высказывание Путина о мирном урегулировании на Украине

07:27 09.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его удивили слова российского лидера о готовности к мирному решению украинского кризиса
"Что меня поразило, он был готов признать, что хотел мирной сделки на Украине", - заявил Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его сайте.
Карлсон заявил, что Путин "не стал бы говорить этого, если бы так не думал".
По словам журналиста, есть "ошеломляющие доказательства" того, что полтора года назад с подачи администрации президента США Джо Байдена были отвергнуты предложения о начале мирных переговоров.
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