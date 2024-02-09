Карлсона поразило высказывание Путина о мирном урегулировании на Украине
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его удивили слова российского лидера о готовности к мирному решению украинского кризиса
"Что меня поразило, он был готов признать, что хотел мирной сделки на Украине", - заявил Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его сайте.
Карлсон заявил, что Путин "не стал бы говорить этого, если бы так не думал".
По словам журналиста, есть "ошеломляющие доказательства" того, что полтора года назад с подачи администрации президента США Джо Байдена были отвергнуты предложения о начале мирных переговоров.
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