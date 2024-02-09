https://ukraina.ru/20240209/1053186815.html

Карлсона поразило высказывание Путина о мирном урегулировании на Украине

Карлсона поразило высказывание Путина о мирном урегулировании на Украине - 09.02.2024 Украина.ру

Карлсона поразило высказывание Путина о мирном урегулировании на Украине

Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его удивили слова российского лидера о готовности к мирному решению украинского кризиса

2024-02-09T07:27

2024-02-09T07:27

2024-02-09T07:27

владимир путин

новости

карлсон

кризис

украина

решение

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"Что меня поразило, он был готов признать, что хотел мирной сделки на Украине", - заявил Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его сайте.Карлсон заявил, что Путин "не стал бы говорить этого, если бы так не думал".По словам журналиста, есть "ошеломляющие доказательства" того, что полтора года назад с подачи администрации президента США Джо Байдена были отвергнуты предложения о начале мирных переговоров.

https://ukraina.ru/20240209/1053185830.html

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владимир путин, новости, карлсон, кризис, украина, решение